/ইরানে বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে গিয়ে পড়ল আমেরিকার মিসাইল, শিশু-সহ নিহত বহু, আহত ৫০

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে হামলা চালাল আমেরিকা। ওই হামলায় এক শিশু-সহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫০ জন। মর্মান্তিক ওই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ইরানে।
রেড ক্রিসেন্টের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হরমোজান প্রদেশের কুস্তেক শহরের একটি বাড়িতে এক বাড়ির অনুষ্ঠানে আঘাত হানে আমেরিকার মিসাইল। লোকজন সেইসময় আনন্দে মেতে ছিলেন। সেই সময় আঘাত হানে মিসাইটি। তাতেই কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে এক শিশু-সহ ৪ জনের। ধ্বংস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে যান অনেকে। চারদিকে ছড়িছিটিয়ে পড়ে মানুষের মৃতদেহ।
অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের তরফে বলা হয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজ ও মার্কিন সেনাদের ওপর ইরানের হামলার জবাবেই তারা এই আক্রমণ চালিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে সতর্ক করে বলেছেন, এর জবাবে ইরান কোনো পাল্টা হামলা চালালে আরও অনেক কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
Rising death and injury toll; 4 killed and 50 injured in U.S. attack on a wedding ceremony in Sirik. pic.twitter.com/e4B2cgR0ix— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) September 1, 2026
ইরানের বিপ্লবী গার্ডসও যুক্তরাষ্ট্রের এই হামলার কঠোর জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে অঞ্চলে মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরুর কথা জানিয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেনি নিহত হওয়ার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী এবং এর আশেপাশের এলাকায় উভয় পক্ষের হামলা-পাল্টা হামলা অব্যাহত রয়েছে।
এদিকে, আমেরিকার ওই হামলার বদলা হিসেবে ইরান বুধবার ভোরে জর্ডানে একটি মার্কিন ঘাঁটিতে ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। ইরানের দাবি, তারা জর্ডানে 'ক্যাম্প টিনটিন'নামের মার্কিন মেরিন কর্পসের ঘাঁটিতে ভয়াবহ ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এই প্রশিক্ষণ ঘাঁটিটি ইসরায়েল ও সৌদি আরব সীমান্তের কাছে আকাবা উপসাগরের তীরে অবস্থিত।
অন্যদিকে, জর্ডান দাবি করেছে, তারা ইরান থেকে ছোঁড়া ১০টি ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আকাশে ধ্বংস করেছে এবং বাকি তিনটি দূরবর্তী জনমানবহীন এলাকায় গিয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।
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