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ইরানে বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে গিয়ে পড়ল আমেরিকার মিসাইল, শিশু-সহ নিহত বহু, আহত ৫০

US Attack in Iran Wedding Ceremony: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের তরফে বলা হয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজ ও মার্কিন সেনাদের ওপর ইরানের হামলার জবাবেই তারা এই আক্রমণ চালিয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 02, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:18 AM IST
ইরানে বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে গিয়ে পড়ল আমেরিকার মিসাইল, শিশু-সহ নিহত বহু, আহত ৫০

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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