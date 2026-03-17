Zee News Bengali
Missile Attack in Abu Dhabi: অচল হল পৃথিবী? বাকি গোলার্ধের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পশ্চিম বিশ্বের; আবুধাবি, দুবাই, দোহায় আতঙ্ক

Missile Attack in Abu Dhabi in Iran Israel US War: মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাজধানী আবুধাবিতে একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত একজন প্রাণ হারিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ভয়ংকর পরিস্থিতি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 17, 2026, 03:51 PM IST
এভাবেই কি যুদ্ধ ক্রমশ গিলে খাবে মানবসভ্যতা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল আমেরিকার যুদ্ধের জেরে ফের বিশ্ব জুড়ে তৈরি হতে চলেছে হাড়হিম পরিস্থিতি। ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত একজন প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। অশান্ত পরিস্থিতি আর শুধু পশ্চিম এশিয়ায় নয়, সারা বিশ্বেই। ক্রমশ খারাপ দিকে যাচ্ছে ইরান ইসরায়েল-আমেরিকা (Iran Israel US War)-র যুদ্ধ।

মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা

আবুধাবিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত অন্তত ১। দোহা ও দুবাইয়ে শোনা গিয়েছে ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দ। আমেরিকা-ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের সর্বশেষ আপডেটে সামনে আসছে নানা তথ্য। মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাজধানী আবুধাবিতে একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত একজন প্রাণ হারিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি প্রতিবেশী কাতার ও দুবাইয়ের বিভিন্ন অংশ থেকেও বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাওয়ার খবর মিলেছে। যা সমস্ত অঞ্চলে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

আবুধাবিতে হামলা 

আবুধাবিতে একটি ক্ষেপণাস্ত্র এসে পড়লে একজন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল অন্য কোনও জায়গা। তবে তা জনবহুল এলাকার কাছাকাছি আঘাত হানে।

দোহা ও দুবাইয়ে আতঙ্ক

কাতারের রাজধানী দোহা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বাণিজ্যিক কেন্দ্র দুবাইয়ে মাঝরাতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শব্দ এতটাই জোরালো ছিল যে, বাড়ির জানলার কাচ কেঁপে ওঠে। তবে এই দুই শহরে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর নিশ্চিত করা হয়নি।

ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের আঁচ

আমেরিকা ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এই হামলা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলি এই হামলার পিছনে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা। হোয়াইট হাউস অবশ্য আবুধাবির এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। জানিয়েছে যে, তারা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে। মার্কিন প্রশাসন তাদের আঞ্চলিক বন্ধুদের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিমান চলাচলে সতর্কতা

জানা গিয়েছে, আমিরশাহির আকাশসীমা রক্ষায় মোতায়েন করা ইন্টারসেপ্টর মিসাইলগুলি বেশ কিছু আক্রমণ মাঝ-আকাশেই রুখে দিয়েছে। গোটা মধ্যপ্রাচ্য এখন কার্যত যুদ্ধের কিনারে দাঁড়িয়ে। এই হামলার পরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিমান চলাচলের ক্ষেত্রেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবুধাবি এবং দুবাইয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

