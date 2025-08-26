English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Donald Trump on Indian Tariffs: ভারতকে গুঁতোর পর গুঁতো, রাগ কমছেই না ট্রাম্পের! ফের ২৫% বাড়তি ট্যারিফ...

US Tariffs in India: বুধবার থেকেই ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করছে আমেরিকা। আগে ২৫ শতাংশ শুল্ক বাড়িয়েছিল আমেরিকা। এবার আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক বেড়ে ভারতীয় পণ্যের ওপর মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 26, 2025, 11:57 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত-আমেরিকার মধ্যে শুল্ক নিয়ে দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছে। এই নতুন শুল্ক ২৭ আগস্ট রাত ১২টা ১ মিনিটে থেকে কার্যকর হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প।

এই ঘোষণা মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের অধীনে ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (CBP) দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই শুল্ক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৬ আগস্টে স্বাক্ষরিত নির্বাহী আদেশ ১৪৩২৯ অনুযায়ী আরোপ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছে যে, রাশিয়ার সরকার থেকে আসা হুমকির জবাবে তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই নীতির অংশ হিসেবে এবার ভারতকেও নতুন শুল্কের আওতায় আনা হয়েছে। এই শুল্কভার ভারতের বিস্তৃত পরিসরের পণ্যের ওপর পড়বে, যা বিজ্ঞপ্তির সংযুক্ত তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব পণ্য ওই সময়ের পর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করবে বা গুদাম থেকে খালাস করা হবে, সেগুলোর ওপর এই নতুন শুল্ক প্রযোজ্য হবে।

রাশিয়ার বাণিজ্যিক অংশীদারদের ওপর চাপ বাড়াচ্ছেন ট্রাম্প:

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, রাশিয়ার সঙ্গে যারা বাণিজ্য করছে, তাদের ওপর আরও শুল্ক আরোপ বা নতুন নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে, যদি রাশিয়ার সঙ্গে কোনো চুক্তি না হয়। তিনি বলেন, 'আগামী কয়েক সপ্তাহে যদি কোনো অগ্রগতি না হয়, তাহলে খুব বড় পরিণতি আসবে।'

যদিও চিন-সহ রাশিয়ার অন্যান্য বড় তেল ক্রেতাদের এখনও পর্যন্ত এমন পদক্ষেপের আওতায় আনা হয়নি। ভারতকে লক্ষ্য করেই ট্রাম্প এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। চলতি বছরের আগস্টে ভারত থেকে আসা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে মোট শুল্ক ৫০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটি মূলত ভারতের রাশিয়া থেকে তেল কেনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য 'শাস্তিমূলক ব্যবস্থা' হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

ভারতের তীব্র প্রতিক্রিয়া:
ভারতের কর্মকর্তারা এই শুল্ককে 'অন্যায্য, অযৌক্তিক ও অনৈতিক'  বলে আখ্যা দিয়েছেন। আশাবাদ প্রকাশ করেছেন যে শান্তি আলোচনায় অগ্রগতি হলে এই শুল্ক তুলে নেওয়া যেতে পারে। ভারত পুনরায় জানিয়েছে, তারা সব সময় জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপকে 'চরম দুর্ভাগ্যজনক' বলেও মন্তব্য করেছে ভারত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট বার্তা:
সোমবার আমদাবাদে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'চাপ যতই আসুক না কেন, আমরা সেটার মোকাবিলা করার শক্তি আরও বাড়াব। আজ আত্মনির্ভর ভারতের যে জোয়ার এসেছে, তার পেছনে গুজরাটের দুই দশকের পরিশ্রম আছে...'

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

india tariffsTrump tariffsindian importsDepartment of Homeland Securityus customs and border protectionDonald Trump
