/পাকজেলে ইমরানের মৃতদেহ? তুলকালাম সারা বিশ্ব: রাজপথে PTI, কান্নায় লুটিয়ে পড়ছে দেশবাসী-- এবার আসরে আমেরিকাও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবির কারাগারে বন্দিদশা ও স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ বাড়ছে। এই ইস্যুতে আমেরিকার ১৩ জন আইনপ্রণেতার (সাংসদ) একটি দ্বিদলীয় দল পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (সেক্রেটারি অব স্টেট) মার্কো রুবিওকে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে মার্কিন আইনপ্রণেতারা পাকিস্তান সরকারের কাছে ইমরান খান ও বুশরা বিবির কারা-পরিস্থিতি নিয়ে সরাসরি কথা বলার এবং কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার অনুরোধ জানিয়েছেন।
চিঠির মূল বক্তব্য
আমেরিকান আইনপ্রণেতাদের পাঠানো এই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে ইমরান খানের দীর্ঘদিনের একাকী কারাবাস (solitary confinement) এবং তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। রাষ্ট্রসংঘের (UN) বিশেষ মানবাধিকার বিষয়ক প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে এ নিয়ে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল, মার্কিন আইনপ্রণেতারা তাও তুলে ধরেছেন।
চিঠিতে মার্কিন স্বরাষ্ট্র দফতরকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে তারা ইসলামাবাদ ও পাকিস্তান সেনাপ্রধানের নেতৃত্বাধীন ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করে ইমরান খান ও বুশরা বিবির আইনি অধিকার, মানবিক চিকিৎসা এবং সঠিক কারা-পরিবেশ সুনিশ্চিত করে।
ইমরান খান ও বুশরা বিবির আইনি অবস্থান
ইমরান খান ২০২৩ সালের আগস্ট মাস থেকে কারাবন্দী রয়েছেন। ১৯০ মিলিয়ন পাউন্ডের 'আল-কাদির ট্রাস্ট' দুর্নীতি মামলায় তাঁকেও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই মামলায় ইমরান খান ১৪ বছরের সাজা খাটছেন, এবং বুশরা বিবি ৭ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। যদিও দুজনেই উচ্চ আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন। এ ছাড়া ২০২৩ সালের ৯ মে সেনাসংক্রান্ত বিল্ডিঙে হামলার ঘটনায় ইমরান খানের বিরুদ্ধে আরও বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা বিচারাধীন রয়েছে।
পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গুজব
আমেরিকান আইনপ্রণেতাদের এই উদ্যোগ এই সময়ে সামনে এসেছে যখন পাকিস্তানে ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে নানা ধরনের জল্পনা ও গুজব ছড়াচ্ছে।
সম্প্রতি মার্কিন প্রবাসী এক পাকিস্তানি সাংবাদিকের করা মন্তব্যের পর ইমরান খানের সুরক্ষা ও জীবন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যদিও পাকিস্তান সেনা ও ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (ISPR) এর পক্ষ থেকে ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা ভালো রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
তবে ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (PTI), তাঁর পরিবার এবং আইনজীবীদের দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে। পিটিআই নেতারা অভিযোগ তুলেছেন যে শেহবাজ শরিফের নেতৃত্বাধীন সরকার এবং সেনা কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে ইমরান খানকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে।
আন্তর্জাতিক প্রভাব ও পিটিআই-এর আন্দোলন
পিটিআই নেতৃত্বের দাবি, ইমরান খানের বর্তমান শারীরিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য নিরপেক্ষ চিকিৎসক দলকে জেলের ভিতর প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। দলের নেতারা সতর্ক করে জানিয়েছেন, যদি ইমরান খানের সঙ্গে পরিবার ও চিকিৎসকদের অবিলম্বে দেখা করতে না দেওয়া হয়, তবে প্রায় ২০ লক্ষ সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা রাজধানী ইসলামাবাদের অভিমুখে দীর্ঘ পদযাত্রা (Long March) করবেন।
আমেরিকান আইনপ্রণেতাদের মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর কাছে দেওয়া এই চিঠিটি পাকিস্তান সরকারের ওপর নতুন করে বিশ্বমঞ্চে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করল। আন্তর্জাতিক মহল এখন নজর রাখছে ওয়াশিংটনের এই পদক্ষেপের পর ইসলামাবাদ কী ভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)