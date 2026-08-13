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পাকজেলে ইমরানের মৃতদেহ? তুলকালাম সারা বিশ্ব: রাজপথে PTI, কান্নায় লুটিয়ে পড়ছে দেশবাসী-- এবার আসরে আমেরিকাও

Imran Khan death news: তবে ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (PTI), তাঁর পরিবার এবং আইনজীবীদের দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে। পিটিআই নেতারা অভিযোগ তুলেছেন যে শেহবাজ শরিফের নেতৃত্বাধীন সরকার এবং সেনা কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে ইমরান খানকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 13, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:49 PM IST
পাকজেলে ইমরানের মৃতদেহ? তুলকালাম সারা বিশ্ব: রাজপথে PTI, কান্নায় লুটিয়ে পড়ছে দেশবাসী-- এবার আসরে আমেরিকাও

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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