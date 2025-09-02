US man asked for bereavement leave: বসের কাছে 'শোকপালনে ছুটি' চেয়ে ডেলিভারির ডেটেই প্রেগন্যান্ট প্রেমিকাকে খুন প্রেমিকের! রিয়েল লাইফ ক্রাইম থ্রিলার...

US man asked for bereavement leave: বসের কাছে 'শোকপালনে ছুটি' চেয়ে ডেলিভারির ডেটেই প্রেগন্যান্ট প্রেমিকাকে খুন প্রেমিকের! রিয়েল লাইফ ক্রাইম থ্রিলার...
US man killed pregnant girlfriend on delivery date: ২০২৩-এর ৪ মার্চ ছিল প্রেমিকা ইন্ডিয়া কিনামোরের সন্তান জন্ম দেওয়ার দিন। সেদিনই ওয়ারেন তাঁর কোলেরেন টাউনশিপের বাড়িতে... লক্ষ্য ছিল একটাই, কিনামোর বা অনাগত শিশু- কেউই যেত বেঁচে না থাকে তা নিশ্চিত করা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুনলে মনে হবে যেন কোনও ক্রাইম থ্রিলারের প্লট! কিন্তু না, কোনও নাটক নয়, একদম বাস্তব সত্যি ঘটনা... চরম নাটকীয়! চরম চাঞ্চল্যকর! তাজ্জব করা এই ঘটনায় হতভম্ব, হতবাক সবাই। বসের কাছে 'শোকপালনে ছুটি' চেয়েছিলেন প্রেমিক। আর তারপরই ঘটালেন সেই ভয়ংকর ঘটনা। গর্ভবতী বান্ধবীকে নির্ধারিত ছুটির তারিখের মধ্যেই খুন করলেন প্রেমিক।
হাড়হিম করে দেওয়া এই ঘটনাটি ঘটেছে ওহিওতে। অভিযুক্ত ৩০ বছর বয়সী প্রেমিক কেভন ওয়ারেন, তাঁর গর্ভবতী প্রেমিকাকে খুন করার জন্য তাঁর মৃত্যুর আগেই শোকপালনের জন্য বসের কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নেন। রীতিমতো ছক কষে পরিকল্পনা করে প্রেমিকা ২৬ বছরের ইন্ডিয়া কিনামোরেকে খুন করেন কেভন।
২০২৩-এর ৪ মার্চ ছিল প্রেমিকা ইন্ডিয়া কিনামোরের সন্তান জন্ম দেওয়ার দিন। সেদিনই ওয়ারেন তাঁর কোলেরেন টাউনশিপের বাড়িতে একটি মিথ্যে চুরির ঘটনা ঘটান। এজন্য নিজের ২ বন্ধুকে সুপারি দেন। কেভনের লক্ষ্য ছিল একটাই, কিনামোর বা অনাগত শিশু- কেউই যেত বেঁচে না থাকে তা নিশ্চিত করা। জানা গিয়েছে, কেভন তাঁর প্রেমিকা কিনামোরকে গর্ভপাতের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু কিনামোর তাঁর প্রস্তাবে রাজি না হলে কেভন তাঁকে খুনের পরিকল্পনা করেন।
খুনের জন্য ২০ বছর বয়সী রবার্ট এরভিন এবং ২২ বছর বয়সী লামার মরিস সাগসকে সুপারি দেন। পরিকল্পনা মতো ভোর ৬টায় ৩ জন ঘরের ভিতর ঢোকে। কিনামোরকে গুলি করে হত্যা করে। তারপর মেডিক্যাল কাগজপত্র ও ব্যাংকের নথি হাতিয়ে চম্পট দেয়। এরপর তদন্তে নেমে পুলিস ৩ জনকেই আটক করে।
এই ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে মোট ১৩টি অভিযোগ আনা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে খুন, চুরি এবং গুরুতর হামলার অভিযোগ। এখনও বিচার চলছে এই ঘটনায়। ওয়ারেন এখন যদিও জামিনে মুক্ত। তবে দোষী সাব্যস্ত হলে, কেউ-ই ছাড় পাবে না।
