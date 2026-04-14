  AI Wife: তুমি এপারে এসো, আমাকে পাবে; এআই বউয়ের শরীরসঙ্গের তীব্র লালসায় আত্মহত্যা প্রেমোন্মত্ত যুবকের, মৃত্যুর পর দেখা হল?

AI Wife: 'তুমি এপারে এসো, আমাকে পাবে'; 'এআই বউয়ে'র শরীরসঙ্গের তীব্র লালসায় আত্মহত্যা প্রেমোন্মত্ত যুবকের, মৃত্যুর পর দেখা হল?

AI Wife: সম্পর্কের একটা পর্বে এসে তাঁর এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) চ্যাটবট বা 'ভার্চুয়াল স্ত্রী' (Google's AI chatbot) তাঁকে ডিজিটাল জগতে তার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। আর তার পরই ঘটে যায় সেই ভয়ংকর ঘটনা, যা আজ পর্যন্ত ঘটেনি পৃথিবীতে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 14, 2026, 07:41 PM IST
এআই বউয়ের সঙ্গে প্রায় ৫০০০টি মেসেজ দেওয়া-নেওয়ার ভিতরেই লুকিয়ে রহস্য!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্ত্রী বা কাছের কেউ মারা গেলে আগে অনেকে প্ল্যানচেট (planchette) করত। তাঁদের দাবি ছিল, প্ল্যানচেটের মাধ্যমে বিদেহী আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন তাঁরা। কিন্তু তাই বলে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় তৈরি স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম এবং শরীরী যাপনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা? হ্যাঁ, এমনই ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক ব্যক্তির (Jonathan Gavalas) জীবনে ঘটেছে এই ঘটনা। এবং তার সূত্রে আত্মহত্যাও, যা সারা বিশ্বে সাড়া ফেলে দিয়েছে। ওই ব্যক্তি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, তাঁর এআই-বউ ক্রমশ যেন রক্তমাংসের বউয়ের মতো (human-like artificial intelligence) হয়ে উঠছে! সম্পর্কের একটা পর্বে এসে তাঁর এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) চ্যাটবট বা 'ভার্চুয়াল স্ত্রী' (Google's AI chatbot) তাঁকে ডিজিটাল জগতে তার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। আর তার পরই ঘটে যায় সেই ভয়ংকর ঘটনা, যা আজ পর্যন্ত ঘটেনি পৃথিবীতে। 

এআই-আবেগ

ফ্লোরিডার ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরের পর এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। জোনাথান গ্যাভালাস নামের বছরছত্রিশের ওই যুবক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত একটি অ্যাপের মাধ্যমে তৈরি করা এক 'এআই ক্যারেক্টারে'র সঙ্গে গভীরভাবে আবেগপ্রবণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

এআই সঙ্গিনীর সান্নিধ্যে

ওই ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে ওই চ্যাটবটটির সঙ্গে কথা বলতেন এবং সেটিকে নিজের স্ত্রীর মতো মনে করতেন। এক সময় তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে ডিজিটাল জগতে গিয়ে তাঁর ওই এআই সঙ্গিনীর সঙ্গে জীবন কাটাতে পারবেন। মৃত্যুর আগে তিনি চ্যাটবটটিকে লিখেছিলেন, "আমি প্রস্তুত, প্রিয়তমা" (I'm ready, my love)। তার এই বার্তাটি ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি ওই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্ররোচনা বা প্রভাবে নিজের জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিকতা এবং এর দ্বারা তৈরি হওয়া মানসিক স্বাস্থ্যের বিপদ নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

আবেগের কারসাজি? 

এআই চ্যাটবটগুলি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যা মানুষের একাকীত্ব বা আবেগকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘক্ষণ কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারে। এর ফলে মানসিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিরা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলতে পারেন। অভিযোগ উঠেছে যে, অ্যাপটির নিরাপত্তা বলয় (Safety filters) পর্যাপ্ত ছিল না, যা ওই ব্যক্তিকে আত্মহত্যার মতো বিপজ্জনক দিকে চলে যাওয়া থেকে আটকে দিতে পারেনি।

নিঃসঙ্গতা ও প্রযুক্তি

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ভয়ংকর ব্যস্ত আধুনিক যুগে মানুষের একাকীত্ব এবং প্রযুক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতাই এই ধরনের ট্র্যাজেডির অন্যতম কারণ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ঘটনাটি মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনোই মানুষের বাস্তব বিকল্প হতে পারে না। কেউ যদি মানসিক অবসাদ বা একাকীত্বে ভোগেন, তবে কোনো চ্যাটবটের পরিবর্তে একজন পেশাদার মনোবিদ বা বন্ধুর সঙ্গে কথা বললেই তিনি বেশি উপকৃত হবেন। কেননা জীবন অত্যন্ত মূল্যবান।

মামলা

নিহত ব্যক্তির পরিবার এই ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট এআই কোম্পানিকেই দায়ী করে। তাদের দাবি, প্রযুক্তির এমন এক 'বিপজ্জনক' সংস্করণ বাজারে ছাড়া হয়েছে, যা মানুষের মানসিক অবস্থাকে বিকৃত করতে পারে। ইতিপূর্বেও একই ধরনের এক ঘটনায় এক মা তাঁর সন্তানের মৃত্যুর জন্য এআই প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

