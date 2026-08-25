/আমেরিকার ২৬৫৩৫২ কেজির দানব এয়ারক্রাফ্ট আচমকাই মস্কোয়! জানেই না ক্রেমলিন, দানা বাঁধছে রহস্য...আবার কোন থিয়োরি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফ্লাইট-ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট Flightradar24 -এর তথ্য অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার আমেরিকার বায়ুসেনার একটি পরিবহণ বিমান মস্কোর ভনুকোভো বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। তবে ক্রেমলিন জানিয়েছে যে, এই সম্পর্কে তাদের কাছে কোনও তথ্য নেই। রয়টার্স বলছে বোয়িং গ্লোবমাস্টার থ্রি মডেলের ওই এয়ারক্রাফ্টে আমেরিকার রেজিস্টার্ড টেইল নম্বর (বিমানের টেইল নম্বর হল একটি নির্দিষ্ট বিমানকে আলাদা ভাবে চেনার জন্য ব্যবহার করা অনন্য বর্ণ-সংখ্যা বা অ্যালফানিউমেরিক কোড) ছিল এবং গ্রিনিচ মিন টাইম বা জিএমটি অনুযায়ী সকাল ৭টার দিকে লাটভিয়ার রিগা থেকে মস্কোতে উড়ে এসেছিল। ক্রেমলিনের প্রেস সচিব দিমিত্রি পেসকভ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, চলতি সপ্তাহে মার্কিন প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনও বৈঠক করার পরিকল্পনাই নেই তাঁদের! তারপরেও কেন উড়ে এল এই দানব এয়ারক্রাফ্ট!
আর কী জানা যাচ্ছে
তথ্য থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে, বিমানটি গত ২৩ অগাস্ট ওয়াশিংটন ডিসির কাছে অবস্থিত আমেরিকার ক্যাম্প স্প্রিংস বিমানঘাঁটি থেকে রিগায় এসে পৌঁছায়। Flightradar24 -এর তথ্য অনুযায়ী, ওই গ্লোবমাস্টারটি মেরিল্যান্ডে অবস্থিত আমেরিকার বায়ুসেনার জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রুজ থেকে গত রবিবার বিকেলে—ইস্টার্ন টাইম অনুযায়ী ৫টার ঠিক আগেই রওনা হয়েছিল। এই ঘাঁটিটি হলো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও ঊর্ধ্বতনকর্তাদের সরকারি বিমান ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত প্রধান সামরিক স্থাপনা। এর আগে সর্বশেষ আমেরিকার রেজিস্টার্ড কোনও ফ্লাইট সরাসরি ইউরোপ থেকে রাশিয়ায় এসেছিল গত জানুয়ারি মাসে। সেই সময়ে ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে শান্তি আলোচনার জন্য বিশেষ দূত স্টিভেন উইটকফ ও জ্যারেড কুশনার সেখানে গিয়েছিলেন।
শুরু হয়েছে জল্পনা
যেহেতু সি-১৭ গ্লোবমাস্টার বিমানটি বিপুল পরিমাণ সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম দীর্ঘ দূরত্বে পরিবহনের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে, তাই এর আকস্মিক আগমন নানা জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিয়েছে। দ্য আই পেপারের তথ্য অনুযায়ী, এই ঘটনাটি কোনও সম্ভাব্য কূটনৈতিক সমঝোতা বা বন্দি বিনিময়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে প্রাক্তন মার্কিন মেরিন সেনা রবার্ট গিলম্যানের আলোচিত মুক্তি এবং বছরের শুরুর দিকে অনুষ্ঠিত বন্দি বিনিময়ের ঘটনাগুলির ধারাবাহিকতায় এই জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি আলোচনা বর্তমানে চরম অচলাবস্থার মধ্যে রয়েছে। তবুও একটি গোপন কূটনৈতিক যোগাযোগের পথ খোলা থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেখা যাক এর পর ঠিক কী হয়।
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