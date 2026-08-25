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আমেরিকার ২৬৫৩৫২ কেজির দানব এয়ারক্রাফ্ট আচমকাই মস্কোয়! জানেই না ক্রেমলিন, দানা বাঁধছে রহস্য...আবার কোন থিয়োরি

মেরিল্যান্ডে অবস্থিত আমেরিকার বায়ুসেনার জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রুজ থেকে রওনা হয়েছিল ওই বিমান। আর আমেরিকার এই ঘাঁটিই হল প্রধান সামরিক স্থাপনা, যা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং ঊর্ধ্বতন কর্তারা তাঁদের সরকারি বিমান ভ্রমণের কাজেই ব্যবহার করে থাকেন।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 25, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:38 PM IST
আমেরিকার ২৬৫৩৫২ কেজির দানব এয়ারক্রাফ্ট আচমকাই মস্কোয়! জানেই না ক্রেমলিন, দানা বাঁধছে রহস্য...আবার কোন থিয়োরি
Image Credit: এই সেই বিমান

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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