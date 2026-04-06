EXPLAINED: আমেরিকার অহং ৭৪৩৮৯ কেজির হারকিউলিস, কেন নিজেদেরই ৯২৯ কোটির বিমান ইরানে ধ্বংস করল ট্রাম্পের সেনা?

US-Iran War: আমেরিকার অহং তাদের ৭৪৩৮৯ কেজির হারকিউলিস। যা তারা ৭০ দেশে বিক্রি করছে। এবার ট্রাম্পের সেনাই সেই ১০০ মিলিয়ন ডলারের বিমান ধ্বংস করে ফেলল! কিন্তু কেন?

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 6, 2026, 03:26 PM IST
আমেরিকা নিজেদের বিমানই ধ্বংস করল!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউএস স্পেশ্যাল ফোর্সের অসম সাহসি (মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাষায়) সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশনের পরেই নিখোঁজ এফ-১৫ যুদ্ধবিমানের (F-15 fighter jet crew member) এক ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করা গিয়েছে। গত শুক্রবার আমেরিকার যুদ্ধবিমান (দুই আসন বিশিষ্ট এফ-১৫ই স্ট্রাইক ঈগল) গুলি করে মাটিতে নামিয়েছিল ইরান। বিমানে একজন পাইলট এবং ওয়েপনস সিস্টেম অফিসার ছিলেন। পাইলটকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, ওই অফিসার নিখোঁজ ছিলেন। আমেরিকার স্পেশ্যাল ফোর্সের ২৪ ঘণ্টার অপারেশনের পর অবশেষে তাঁকেও উদ্ধার করা হয়। 

আরও পড়ুন: নিখোঁজের সন্ধান; 'ভয়ংকরতম মারণাস্ত্রে সজ্জিত' বুক কাঁপানো ১২ এয়ারক্রাফ্ট, ইউএস স্পেশ্যাল ফোর্সের ১০০ ট্রুপের রুদ্ধশ্বাস 'বিস্ট' অপারেশন ইরানে

নিজেদের বিমানই ধ্বংস করল আমেরিকা! 

ওই সেনা আধিকারিক ইরানের এক দুর্গম ভূখণ্ডে লুকিয়ে পড়েন এবং এরপর তিনি প্রায় ৭০০০ ফুট উঁচু এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়েন। তারপর সেখানকার এর পর্বতের ফাটলেই আশ্রয় নেন প্রাণে বাঁচতে। ইরানের সেনা তাঁকে খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েও পারেনি। এমনকী নিখোঁজ সেনাকে জীবিত অবস্থায় ধরে দিতে পারলে নাগরিকদের প্রায় ৬৬০০০ ডলার পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণাও করেছিল ইরান। তবে আমেরিকা তেমনটা হতে দেয়নি। তবে এই অভিযানের বিরাট মূল্যও চোকাতে হয়েছে আমেরিকাকে। মনে করা হচ্ছে ট্রাম্পের সেনারা তাদের নিজস্ব অন্তত একটি, সর্বোচ্চ দু'টি হাই-টেক এয়ারক্রাফ্ট ধ্বংস করে ফেলেছে! এমনটাই বলছে একাধিক রিপোর্ট। 'বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর মারণাস্ত্রে' সজ্জিত ১২ ইউএস এয়ারক্রাফ্ট সামিল হয়েছিল এই অপারেশনে। এইচএইচ-৬০ ডব্লিউ জলি গ্রিন টু রেসকিউ হেলিকপ্টারের সঙ্গে এ-১০ ওয়ার্টহগ অ্যাটাক জেট। ছিল এইচসি-১৩০ ট্যাংকার- যা আকাশপথে জ্বালানি সরবরাহ করে। নিরাপদ দূরত্বেই ছিল ভয়ংকর এম-৩৫ স্টেলথ জেট, বিশেষ বাহিনী এবং একটি বিশেষ 'কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ' (সিএসএআর) ইউনিট ব্যবহার করেছিল। নেভি সিল টিম সিক্স ও সিআইএ শামিল হয়েছিল এই অভিযানে! 

কেন আমেরিকা নিজেদের বিমান ধ্বংস করল?

আগে যুদ্ধের প্রচলিত কৌশলে আলোকপাত করা যাক। এরকম বিপজ্জনক মিশনের সময় সংবেদনশীল প্রযুক্তি শত্রুপক্ষের হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা এড়াতেই বিমানগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এটি শত্রু ভূখণ্ডে পরিচালিত উচ্চ-ঝুঁকির অভিযানে প্রচলিত প্রোটোকল। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ২০১১ সালের ২ মে'র ঘটনা। সেদিন রাতে মার্কিন নেভি সিলের বিশেষ টিমের (সিল টিম সিক্স) পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে গোপন অভিযানে (অপারেশন নেপচুন স্পিয়ার) আল-কায়েদা নেতা ও ৯/১১-র মূলচক্রী ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার সময়েও এই একই কাজ করেছিল। হাই-টেক এয়ারক্রাফ্টে অত্যন্ত গোপন প্রযুক্তি থাকে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে নেভিগেশন সিস্টেম এবং বিশেষ অপারেশনস সংক্রান্ত সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত। তাই এসব প্রযুক্তি সুরক্ষিত রাখা আর্থিক ক্ষতির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। তবে ইরানে অপারেশনের ঘটনাটি কিছুটা হলেও আলাদা। রিপোর্ট বলছে, এফ-১৫ই স্ট্রাইক ঈগলের অফিসারকে প্রথমে একটি এমসি-১৩০জে কমান্ডো টু হারকিউলিস বিমানে করে সরানো হচ্ছিল। যা ইরানের ভিতরে অস্থায়ী মরুভূমির এয়ারস্ট্রিপে অবতরণ করেছিল। কিন্তু খুব দ্রুত পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। অন্তত একটি, এমনকী সম্ভবত দু'টি বিমান অবতরণের পর অচল হয়ে পড়ে হয়! প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে, নয়তো নরম মরুভূমির বালিতে আটকে যাওয়ায় এমনটা ঘটে। এদিকে ইরানি বাহিনী দ্রুত ধেয়ে আসছিল এবং মার্কিন সেনার কাছে সেই বিমান উদ্ধার করা বা মেরামতের মতো সময় ছিল না। ফলে মার্কিন সেনাকে এই কঠিন সিদ্ধান্তই নিতে হয়। সংবেদনশীল প্রযুক্তি শত্রুপক্ষের হাতে পড়ার ঝুঁকি এড়াতেই তারা বিমান ধ্বংস করে দেয়।

কী কী বিমান ধ্বংস করেছে আমেরিকা?

ইসফাহান প্রদেশের বিস্তীর্ণ সমতল মরুভূমির বুকে দুর্ঘটনার কেন্দ্রে থাকতে পারে লকহিড মার্টিন সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিসের ভ্যারিয়েন্টে। এয়ার ফোর্স স্পেশ্যাল অপারেশনস কমান্ড তাদের গোপন অনুপ্রবেশ, নিরাপদ উদ্ধার (প্রবেশ ও প্রস্থান) এবং আকাশপথে জ্বালানি ভরার মতো উচ্চ-ঝুঁকির অপারেশন সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে এই হারকিউলিসেই ভরসা রাখে। লকহিড মার্টিনের তৈরি করা এই ৭৪৩৮৯ কেজির হারকিউলিস আমেরিকার অহং। যা তারা ৭০টি দেশে বিক্রি করেছে। তালিকায় ভারত, বাংলাদেশ, ইসরায়েল, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালির মতো ন্যাটোর সদস্য দেশগুলিও আছে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, সৌদি আরব, পাকিস্তান, মিশর এবং দক্ষিণ কোরিয়া রয়েছে। এক একটি মার্টিন সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিসের ভ্যারিয়েন্টের দাম ১০০ মিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৯২৯ কোটি টাকা। 

আরও পড়ুন: ৪৮ ঘণ্টা দিলেন ট্রাম্প, তৈরি আছে ১০০০ পাউন্ড বিস্ফোরকে ঠাসা JASSM-ER, ভয়ংকর মিসাইল লিখবে ইরানের মৃত্যু পরোয়ানা

 

