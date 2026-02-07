English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • US-India Trade Deal: মেগা ডিল! রাশিয়ার তেল ছাড়তেই ভারতীয় পণ্যে আরও বাম্পার ছাড় আমেরিকার...

US-India Trade Deal: মেগা ডিল! রাশিয়ার তেল ছাড়তেই ভারতীয় পণ্যে আরও বাম্পার ছাড় আমেরিকার...

US Reduces 25% Tariff on India: ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কে নয়া মোড়। শনিবার থেকে আমেরিকা ভারতীয় জিনিসের ওপর থেকে বাড়তি কর (Tariff) সরিয়ে নিয়েছে। ফলে এখন আমেরিকায় ভারতীয় পণ্য পাঠানো অনেক সহজ ও লাভজনক হবে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 7, 2026, 10:26 AM IST
US-India Trade Deal: মেগা ডিল! রাশিয়ার তেল ছাড়তেই ভারতীয় পণ্যে আরও বাম্পার ছাড় আমেরিকার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যিক টানাপোড়েনের অবসান। ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই চুক্তির ফলে ভারতীয় পণ্যের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করে নিল ওয়াশিংটন। 

Add Zee News as a Preferred Source

শনিবার ভোররাত (আমেরিকার স্থানীয় সময় ১২:০১ মিনিট) থেকে এই নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে। সেখানেই অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন সরকার। ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক কমাতে বাণিজ্যচুক্তির ঘোষণা দেওয়ার কয়েক দিন পরই এ নির্বাহী আদেশ জারি করলেন। গত বছর রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার জন্য ভারত থেকে আসা পণ্যের ওপর এই শাস্তিমূলক কর বসিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন।

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: উইকেন্ডে শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং! ১০ ডিগ্রির নীচে নামতে পারে পারদ, লেটেস্ট আপডেট...

হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয়েছে, ভারত সরাসরি বা পরোক্ষভাবে রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পরিবর্তে, ভারত মার্কিন জ্বালানি খাতের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়াবে।

চুক্তির মূল বিষয়গুলো একনজরে:

শুল্ক হ্রাস: ভারতীয় পণ্যের ওপর মোট করের হার ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশে আনা হয়েছে। এর ফলে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় মার্কিন বাজারে ভারতীয় রপ্তানিকারকরা বেশি সুবিধা পাবেন।

বিশাল বিনিয়োগ: আগামী ৫ বছরে ভারত আমেরিকা থেকে তেল, কয়লা, বিমান এবং প্রযুক্তি খাতে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন (৫০ হাজার কোটি) ডলারের পণ্য আমদানির ঘোষণা দিয়েছে।

প্রতিরক্ষা সহযোগিতা: আগামী ১০ বছরের জন্য দুই দেশের মধ্যে সামরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে।

কেন এই পদক্ষেপ?
ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার আয়ের পথ বন্ধ করতে চাইছে ওয়াশিংটন। ভারত রাশিয়ার তেলের বড় গ্রাহক হওয়ায় এতদিন আমেরিকার সাথে দিল্লির সম্পর্কের কিছুটা অবনতি হয়েছিল। এই নতুন চুক্তির মাধ্যমে সেই তিক্ততা কাটিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব পুনরায় দৃঢ় হলো বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের দরজা খুলবে মেষের, পরিশ্রমের ফল হাতের মুঠোয় মকরের...

এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞ ওয়েন্ডি কাটলার জানিয়েছেন, ১৮ শতাংশ শুল্ক হার ভারতীয় রফতানিকারকদের জন্য বিশেষ সুযোগ তৈরি করবে, কারণ আশেপাশের অন্যান্য দেশগুলোকে এখনও ১৯ থেকে ২০ শতাংশ শুল্ক দিতে হচ্ছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Trump Lifts TariffsDonald TrumpIndia US Trade DealUS lifts 25% Tariffs on Indian GoodsIndia Russia Oil
পরবর্তী
খবর

Elon Musk: পাকিস্তান-বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা-নেপালের মোট জাতীয় আয়ের থেকে বেশি সম্পত্তির মালিক মাস্ক, কত নম্বরে মুকেশ অম্বানি!
.

পরবর্তী খবর

Shani Ast 2026: অস্তাচলে দণ্ডনায়ক শনিদেব! এই ৩ রাশির হাতে দিচ্ছেন চাঁদ, সূর্যপুত্রের আশীর্বা...