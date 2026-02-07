US-India Trade Deal: মেগা ডিল! রাশিয়ার তেল ছাড়তেই ভারতীয় পণ্যে আরও বাম্পার ছাড় আমেরিকার...

US-India Trade Deal: মেগা ডিল! রাশিয়ার তেল ছাড়তেই ভারতীয় পণ্যে আরও বাম্পার ছাড় আমেরিকার...
US Reduces 25% Tariff on India: ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কে নয়া মোড়। শনিবার থেকে আমেরিকা ভারতীয় জিনিসের ওপর থেকে বাড়তি কর (Tariff) সরিয়ে নিয়েছে। ফলে এখন আমেরিকায় ভারতীয় পণ্য পাঠানো অনেক সহজ ও লাভজনক হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যিক টানাপোড়েনের অবসান। ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই চুক্তির ফলে ভারতীয় পণ্যের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করে নিল ওয়াশিংটন।
শনিবার ভোররাত (আমেরিকার স্থানীয় সময় ১২:০১ মিনিট) থেকে এই নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে। সেখানেই অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন সরকার। ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক কমাতে বাণিজ্যচুক্তির ঘোষণা দেওয়ার কয়েক দিন পরই এ নির্বাহী আদেশ জারি করলেন। গত বছর রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার জন্য ভারত থেকে আসা পণ্যের ওপর এই শাস্তিমূলক কর বসিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন।
হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয়েছে, ভারত সরাসরি বা পরোক্ষভাবে রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পরিবর্তে, ভারত মার্কিন জ্বালানি খাতের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়াবে।
চুক্তির মূল বিষয়গুলো একনজরে:
শুল্ক হ্রাস: ভারতীয় পণ্যের ওপর মোট করের হার ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশে আনা হয়েছে। এর ফলে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় মার্কিন বাজারে ভারতীয় রপ্তানিকারকরা বেশি সুবিধা পাবেন।
বিশাল বিনিয়োগ: আগামী ৫ বছরে ভারত আমেরিকা থেকে তেল, কয়লা, বিমান এবং প্রযুক্তি খাতে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন (৫০ হাজার কোটি) ডলারের পণ্য আমদানির ঘোষণা দিয়েছে।
প্রতিরক্ষা সহযোগিতা: আগামী ১০ বছরের জন্য দুই দেশের মধ্যে সামরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে।
কেন এই পদক্ষেপ?
ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার আয়ের পথ বন্ধ করতে চাইছে ওয়াশিংটন। ভারত রাশিয়ার তেলের বড় গ্রাহক হওয়ায় এতদিন আমেরিকার সাথে দিল্লির সম্পর্কের কিছুটা অবনতি হয়েছিল। এই নতুন চুক্তির মাধ্যমে সেই তিক্ততা কাটিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব পুনরায় দৃঢ় হলো বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞ ওয়েন্ডি কাটলার জানিয়েছেন, ১৮ শতাংশ শুল্ক হার ভারতীয় রফতানিকারকদের জন্য বিশেষ সুযোগ তৈরি করবে, কারণ আশেপাশের অন্যান্য দেশগুলোকে এখনও ১৯ থেকে ২০ শতাংশ শুল্ক দিতে হচ্ছে।
