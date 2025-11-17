English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bird Flu Virus in Human Pandemic Potential: মানুষের শরীরে বার্ড ফ্লুয়ের এক নতুন ভ্যারিয়েন্টের খোঁজ মিলল। ওয়াশিংটনে খোঁজ মিলল সেই বার্ড ফ্লু আক্রান্তের। এইচ৫এন৫ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তি সেখানে হাসপাতালে ভর্তি। মার্কিন চিকিৎসকদের কিন্তু ঘোর আশঙ্কা যে, এটা বড় হয়ে উঠতে পারে!‌

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 17, 2025, 08:30 PM IST
Bird Flu Virus Pandemic: ভয়ংকর! এবার মানুষের শরীরেও বার্ড ফ্লুর প্রাণঘাতী ভাইরাস! ফের একটা মহামারি? আতঙ্কে শিউরে উঠছে বিশ্ব...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবার একটা মহামারি (Pandemic)? ফের মাসের পর মাস গৃহবন্দি থাকতে হবে? সহসা তেমন আশঙ্কারই মেঘই জমতে শুরু করেছে। ভয়ের কারণ চেনা একটা রোগই-- বার্ড ফ্লু (Bird Flu)। তবে, একটু আলাদা আছে। এবার আর পাখিতে নয়, বার্ড ফ্লু এবার একেবারে মানবদেহে। মানুষের শরীরে বার্ড ফ্লুয়ের এক নতুন ভ্যারিয়েন্টের খোঁজ মিলল। ওয়াশিংটনে খোঁজ মিলল সেই বার্ড ফ্লু আক্রান্তের। এইচ৫এন৫ (H5N5) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তি সেখানে হাসপাতালে ভর্তি। একজনের আক্রান্তের খবর এলেও মার্কিন চিকিৎসকদের ঘোর আশঙ্কা যে, তা যে কোনও সময়ে মহামারি হয়ে উঠতে পারে!‌

একেবারে আনকোরা নতুন শত্রু

মার্কিন স্টেট হেলথ অথরিটির তথ্য বলছে, আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে বার্ড ফ্লুয়ের যে স্ট্রেইনটির হদিস মিলেছে, তা আগে কোনও মানবদেহে পাওয়া যায়নি। আক্রান্ত ব্যক্তি গ্রে হারবার কাউন্টির বাসিন্দা। তাঁর আরও কিছু রোগ-সমস্যা রয়েছে। মার্কিন চিকিৎসকদের ঘোর আশঙ্কা যে, এটা যে কোনও সময়ে মহামারি হয়ে উঠতে পারে! ‌তবে ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের তরফে বলা হয়েছে, বৃহত্তর জনসংখ্যার মধ্যে এই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা এখনও সীমিতই।

শীতকাল, মরশুম

কীভাবে ওই ব্যক্তি বার্ড ফ্লু-তে আক্রান্ত হলেন, তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে, চিকিৎসকদের সন্দেহ, পোল্ট্রি ফার্মিং থেকেই কোনও ভাবে আক্রান্ত হতে পারেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কা তৈরি হয়েছে, কারণ সময়টা শীতকাল আর এটা পরিযায়ী পাখিদের মরশুম। এই মরশুমে বার্ড ফ্লুয়ের আশঙ্কা থাকেই। এবারে সেটা বাড়ছে।

সংক্রমণের ছবি

সাধারণত পশুপাখির লালা, মিউকাস, মল, ইত্যাদি থেকে এই রোগ ছড়ায়। মূলত শীতে, কখনও বসন্তের শেষে এই সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কা থাকে। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে আমেরিকায় যে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, তাতে স্তন্যপায়ীদের বেশি সংক্রমিত হতে দেখা যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত আমেরিকায় ৭০ জন মানুষের দেহে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ মিলেছে। এঁদের মধ্যে এক বয়স্কের মৃত্যুও ঘটেছে।

হু-র গাডলাইন

অন্য দিকে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পরিস্থিতিতে কাঁচা দুধ, চিজ না খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। নাগরিকদের ফ্লু-শট নেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উপসর্গ কী, সুরক্ষা কীসে?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃদু সংক্রমণ হয়। চোখ লাল হয়, জ্বর হয়। এগুলি সাধারণ উপসর্গ। তবে অনেক ক্ষেত্রে সংক্রমণ আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। মানবদেহে বার্ড ফ্লু সংক্রমণ এড়াতে যাঁরা খামারে কাজ করেন বা পশুপাখির সরাসরি সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের সুরক্ষা নিতে হবে। সবসময় গ্লাভস, মাস্ক পরতে হবে। পশুপাখির মল থেকে বিশেষ সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

