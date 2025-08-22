Foreign Truck Drivers In US: ট্রাম্প এবার ধরে ধরে তাড়াচ্ছেন বিদেশিদের! আমেরিকার ট্রাক ড্রাইভাররা প্রথম বলি...
United States: বিদেশি বাণিজ্যিক ট্রাক চালকদের নতুন কর্মসংস্থান ভিসা প্রদান অবিলম্বে স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা করে জানিয়েছেন যে, জননিরাপত্তা এবং আমেরিকানদের কর্মসংস্থান রক্ষার স্বার্থে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার ট্রাম্পের কোপের মুখে বিদেশি ট্রাক চালকরা। জানা গিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে ট্রাক চালকদের জন্য ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এই ঘোষণা বৃহস্পতিবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও খোদ জানিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের কারণ একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, যা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।
রুবিও এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আজ থেকে ট্রাক চালকদের জন্য সব ধরনের কর্মী ভিসা দেওয়া স্থগিত করা হল।' তিনি বলেন, 'আমাদের রাস্তায় বিদেশি চালকদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মার্কিন নাগরিকদের জীবনের ঝুঁকি বাড়ছে এবং দেশের নিজস্ব ট্রাক চালকদের কাজের সুযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।'
এই সিদ্ধান্ত এসেছে ফ্লোরিডায় এক মারাত্মক দুর্ঘটনার পর। এক ট্রাক চালক অবৈধভাবে ইউ টার্ন নিতে গিয়ে ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে তিনজনের মৃত্যু হয়। ওই চালক, হরজিন্দর সিং, ভারতের নাগরিক। অভিযোগ অনুযায়ী তিনি মেক্সিকো হয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করছিলেন। দুর্ঘটনার পর তিনি ইংরেজি পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হতে পারেননি বলে জানা গিয়েছে।
এই ঘটনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এবং ফ্লোরিডার রিপাবলিকান নেতারা এটিকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন। ফ্লোরিডার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্বয়ং ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে হরজিন্দর সিংকে গ্রেফতার করে ফিরিয়ে আনেন।
দুর্ঘটনাটি এখন রাজনৈতিক রূপ নিচ্ছে, কারণ হরজিন্দর তার লাইসেন্স পেয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য থেকে—যা পরিচালিত হয় ডেমোক্রেটিক পার্টির দ্বারা, যারা ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে।
ট্রাম্প প্রশাসন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজমকে এর জন্য দায়ী করেছে, কারণ রাজ্যটি হরজিন্দরকে লাইসেন্স দিয়েছিল। নিউজমের অফিস থেকে বলা হয়েছে, হরজিন্দরকে আসলে কাজের অনুমতি দিয়েছিল ট্রাম্পের প্রশাসন, এবং ক্যালিফোর্নিয়া সরকার তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য পূর্ণ সহযোগিতা করেছে।
এই ঘটনার আগেও, রিপাবলিকান নেতারা বিদেশি ট্রাক চালকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছিলেন, যদিও তারা প্রমাণ দিতে পারেননি যে অভিবাসীদের কারণে দুর্ঘটনা বাড়ছে। গত জুনে, পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি নির্দেশনা দেন যে ট্রাক চালকদের অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে।
মার্কিন ট্রাক চালকদের কমার্শিয়াল লাইসেন্স পেতে হলে একটি পরীক্ষা দিতে হয়, যেখানে ইংরেজি বোঝার ক্ষমতা (যেমন: রোড সাইন পড়তে পারা) মূল্যায়ন করা হয়। ২০১৬ সালে ওবামা প্রশাসনের নির্দেশ ছিল, কেবল ভাষা সমস্যার কারণে ট্রাক চালকদের লাইসেন্স বাতিল করা যাবে না। তবে ট্রাম্প প্রশাসনে এসে সেই নির্দেশনা বাতিল করা হয়।
চাহিদা পূরণে ২০০০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি বংশোদ্ভূত ট্রাক চালকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৭,২০,০০০ জনে। এখন শিল্পটির ১৮% ট্রাক চালকই বিদেশি, যা পুরো মার্কিন শ্রমবাজারের গড়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে ঐতিহ্যগতভাবে এই পেশাটি ছিল মূলত শ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিদেশি চালকদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ল্যাটিন আমেরিকা থেকে, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত ও পূর্ব ইউরোপের (বিশেষ করে ইউক্রেন) চালকদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
