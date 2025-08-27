English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
India Pakistan ceasefire: ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি নাকি ট্রাম্পের জন্য়ই হয়েছে। শুধু তাই নয়, মার্কিন প্রেসিডেন্টের হুমকিতেই নরেন্দ্র মোদী যুদ্ধ থামিয়েছেন। এমনটাই দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পের।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 27, 2025, 09:24 AM IST
Donald Trump: 'ভয়ংকর মানুষ মোদীকে ফোনে বললাম, করছটা কী!', ফের ভারত-পাক সংঘাত নিয়ে বড় দাবি ট্রাম্পের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৭ আগস্ট থেকে ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চালু করেছে আমেরিকা। ফলে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে একপ্রকার ঠান্ডা লড়াই চলছে বলা যেতেই পারে। এই আবহেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আবারও দাবি করেছেন যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মে মাসে সামরিক সংঘাতের পর এই যুদ্ধবিরতির বিষয়ে তিনি নিজে হস্তক্ষেপ করেছেন বলে ট্রাম্প জানান।

ট্রাম্পের দাবি, তিনি ব্যক্তিগতভাবে পারমাণবিক শক্তিধর এই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করাতে বাণিজ্য ও শুল্ক নিয়ে চাপ প্রয়োগ করেন। ট্রাম্প বলেন, 'আমি একজন অসাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলাম- যিনি হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আমি বললাম, তোমাদের আর পাকিস্তানের মধ্যে কী চলছে? ঘৃণাটা ছিল ভয়ঙ্কর।' 

তবে ভারত ট্রাম্পের এই দাবি সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত দুই দেশের সামরিক বাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন্স (DGMOs)-এর সরাসরি আলোচনার মাধ্যমেই হয়েছে। 

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও দাবি করেছেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা দীর্ঘদিন ধরে কখনও কখনও শত শত বছর ধরে বিভিন্ন নামে চলে এসেছে। ট্রাম্প দাবি করেন, এই দুই এশীয় প্রতিবেশীর মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হুমকি দিয়েছিলেন যে, যদি যুদ্ধ না থামে, তবে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করে দেবে এবং ভারতে অতিরিক্ত শুল্ক (ট্যারিফ) আরোপ করবে।

তিনি বলেন, 'আমি নরেন্দ্র মোদীকে বলেছিলাম, তোমার সঙ্গে কোনও বাণিজ্য চুক্তি করতে চাই না। তোমরা শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক যুদ্ধেই জড়িয়ে পড়বে। আগামীকাল আমাকে ফোন করো, কিন্তু আমরা তোমাদের সঙ্গে কোনও চুক্তি করব না। বরং এমন উচ্চ হারে ট্যারিফ বসাবো যে তোমার মাথা ঘুরে যাবে।' ট্রাম্প আরও বলেন, তার মোদির সঙ্গে কথার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়।

শুধু ভারত-পাকিস্তান নয়, ট্রাম্পের দাবি যে তিনি সারা পৃথিবীতে ৭টি যুদ্ধ থামিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমার কাছে শুল্ক আর বাণিজ্য ছিল, আমি তাদের বলতাম — 'তোমরা যদি মারামারি করে সবাইকে মেরে ফেলতে চাও, ঠিক আছে, তবে আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য করলে তোমাদের ১০০% শুল্ক দিতে হবে'। তখন সবাই থেমে গিয়েছিল।'

ভারতের স্পষ্ট বার্তা:

ভারতের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির বিষয়ে কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছিল না। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় যুদ্ধ বন্ধের সিদ্ধান্ত একান্তই ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক আলোচনার ফল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদে বলেছেন, কোনো দেশের নেতাই ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান থামাতে বলেননি।

