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'আমাকে ছোঁয়া মানেই ইরানের ধ্বংস নিশ্চিত', যুদ্ধ-নির্দেশ ট্রাম্পের! তেহরানের ওপর ১,০০০ মিসাইল তাক মার্কিন ফৌজের

Trump: মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, “যদি ইরান আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করে, তবে ১,০০০টি মিসাইল তাদের ওপর আছড়ে পড়বে।” ইসরায়েলের সতর্কতার পরেই অ্যাকশনে ট্রাম্প! তেহরানের ‘হিটলিস্ট’ উড়িয়ে পাল্টা যুদ্ধের চাবুক আমেরিকার হাতে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 11, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:50 PM IST
'আমাকে ছোঁয়া মানেই ইরানের ধ্বংস নিশ্চিত', যুদ্ধ-নির্দেশ ট্রাম্পের! তেহরানের ওপর ১,০০০ মিসাইল তাক মার্কিন ফৌজের
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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