'আমাকে ছোঁয়া মানেই ইরানের ধ্বংস নিশ্চিত', যুদ্ধ-নির্দেশ ট্রাম্পের! তেহরানের ওপর ১,০০০ মিসাইল তাক মার্কিন ফৌজের

অয়ন ঘোষাল: ইরান যদি তাঁকে হত্যা করতে সফল হয়, তবে সে দেশের ওপর এমন নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করা হবে যা ইতিহাস আগে কখনও দেখেনি। ‘নিউ ইয়র্ক পোস্ট’-কে দেওয়া এক বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারে ইরানকে ঠিক এই ভাষাতেই চরম হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেই ট্রাম্প সাফ জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তিনি মার্কিন সামরিক বাহিনীকে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন।
‘ইরানের হিটলিস্টে আমি এক নম্বরে’
সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি দীর্ঘ সময় ধরে তেহরানের ‘হিটলিস্ট’-এর এক নম্বরে রয়েছেন। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের সুরক্ষায় এবং ইরানকে পালটা জবাব দিতে আগেভাগেই ঘুঁটি সাজিয়ে রেখেছেন। ট্রাম্পের কথায়, “আমি দীর্ঘদিন ধরেই ওদের তালিকায় রয়েছি। তবে মার্কিন সেনাকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে, আমার প্রাণনাশ হলে ইরানের ওপর লাগাতার এবং নজিরবিহীন বোমাবর্ষণ করা হবে।”
ইজরায়েলের সতর্কতা ও খামেনেই হত্যাকাণ্ড
সম্প্রতি ইজরায়েলের গোয়েন্দা বিভাগের তরফে ট্রাম্পকে সতর্ক করে জানানো হয় যে, তাঁকে হত্যা করতে ইরান নতুন করে ছক কষছে। ট্রাম্প নিজেও স্বীকার করেছেন যে, তেহরান বহু দিন ধরেই এই চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এর আগে ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিশানা করে ট্রাম্প বলেছিলেন, “ইরানের নেতারা শেষ হয়ে গিয়েছে।” উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইজরায়েলের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আল খামেইনিকে হত্যা করে আমেরিকা। তারপর থেকেই আমেরিকার সঙ্গে ইরানের সরাসরি যুদ্ধ শুরু হয়।
যুদ্ধবিরতি অতীত, ফের অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য
সম্প্রতি দুই দেশ সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলেও ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ওয়াশিংটন আর সেই চুক্তি মানছে না। যুদ্ধবিরতি ভেঙে যাওয়ার পরই ইরানের একাধিক ঘাঁটিতে নতুন করে মুহুর্মুহু হামলা চালিয়েছে মার্কিন ফৌজ। মধ্যপ্রাচ্যের এই চরম যুদ্ধকালীন আবহের মধ্যেই এবার নিজের নিরাপত্তা এবং ইরানের ওপর ১,০০০টি মিসাইল তাক করে রাখার বিস্ফোরক দাবি করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
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