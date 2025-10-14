English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Trump Praises PM Modi: জ্বলছে পাকিস্তান! শরিফের সামনে দাঁড়িয়েই মোদীকে 'পরম মিত্র' বললেন ট্রাম্প...

Gaza ending Israel-Hamas war: গাজার শান্তি সম্মেলন থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভালো বন্ধু বলে সম্ভাষণ করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর এই মন্তব্যে মুচকি হাসলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সোমবার বন্ধু মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ট্রাম্প।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 14, 2025, 12:36 PM IST
Trump Praises PM Modi: জ্বলছে পাকিস্তান! শরিফের সামনে দাঁড়িয়েই মোদীকে 'পরম মিত্র' বললেন ট্রাম্প...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পেছনে দাঁড়িয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ (Shehbaz Sharif)। তাতে কি! তার সামনেই ফের বন্ধু মোদীর (Modi) প্রশংসা করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। মিশরের শার্ম এল-শেখ শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ‘খুব ভাল বন্ধু’ আখ‍্যা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Pakistan Lockdown: টিএলপির বিক্ষোভের জেরে কাঁপছে পাক সরকার, ইসলামাবাদ-রাওয়ালপিন্ডিতে লকডাউন ঘোষণা...

পাশাপাশি এ দিন তিনি ভারত এবং পাকিস্তান যে একসঙ্গে শান্তিতে ভাল দিন কাটাবে, সেটাও ঘোষণা করে দেন। শুধু তাই নয়, এই কথা বলার পরই তিনি স্টেজের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের দিকে ঘুরে তাকান। পেছনে দাঁড়িয়ে অপ্রস্তুত হাসি শেহবাজের। 

সোমবার গাজার শান্তি সম্মেলনে মোদী-শাহবাজ দু’জনেই আমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নিজে এই সম্মেলনে যাননি। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখে উঠে এল মোদীর নাম। শান্তি সম্মেলনের মঞ্চে ভাষণ দিতে উঠে ট্রাম্প বললেন, 'ভারত মহান দেশ। ভারতের নেতৃত্বে যিনি রয়েছেন, তিনি আমার খুব ভালো বন্ধু। নেতা হিসাবে তিনি দারুণ কাজ করছেন।' 

প্রসঙ্গত, এর আগে গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্পকে ফোন করে গাজায় শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মোদী। ট্রাম্পের পাশাপাশি গাজ়ায় শান্তিচুক্তির জন্য ইজ়রায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করেও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

আরও পড়ুন, Man Finds ‘Dinosaur Condom’: কন্ডোম ব্যবহার করত ডাইনোসরেরা? পাথর ভাঙতেই মিলল বিশাল জীবাশ্ম, দেখুন ভিডিয়ো...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
Donald TrumpGaza ceasefireEgypttrumpPM ModiGaza Ceasefire Egypt
পরবর্তী
খবর

Gold Reserve in Makkah: অবিশ্বাস্য! মহাতীর্থ মক্কায় এবার গুপ্তধনের সন্ধান, ১২৫ কিমি জুড়ে ছড়ানো সোনার খনি...
.

পরবর্তী খবর

Kultali Incident: ৭ বছরের শিশুর শরীরের আনাচে কানাচে দাদুর হাত! খেলার সুযোগে একা পেয়ে লালসা ম...