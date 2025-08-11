Trump 'thinking about' tariffs on China: রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের জেরে এবার ট্রাম্পের কোপে চিন! যুদ্ধের পথে বিশ্ব...

Trump 'thinking about' tariffs on China: রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের জেরে এবার ট্রাম্পের কোপে চিন! যুদ্ধের পথে বিশ্ব...
China over Russian oil imports: সম্প্রতি ভারতের উপর শুল্ক আরোপের পর, রাশিয়ান তেল কেনার জন্য চিনের বিরুদ্ধেও শুল্ক আরোপের কথা ভাবছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এদিকে আমেরিকার হুমকির মধ্যেই জুলাই মাসে রাশিয়া থেকে চিনের আমদানি ১০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের পর এবার চিন (China)। রাশিয়ার থেকে তেল নেওয়াই কাল। আগেই চিনের উপর খড়গহস্ত ছিল আমেরিকা এবার নতুন করে আবার ট্যারিফ বসাতে পারে ট্রাম্প (Donald Trump)। আসলে রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ভারতের উপর ভারী শুল্ক আরোপ করার পর, এবার চিনের বিরুদ্ধেও একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার এমনই জানালেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স।
ফক্স নিউজের Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo অনুষ্ঠানে এক সাক্ষাৎকারে ভ্যান্সকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাশিয়ান তেল কেনার কারণে ভারতের উপর যে ধরনের শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, চিনের ক্ষেত্রেও কি একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা। জেডি ভ্যান্স জবাব দেন, “প্রেসিডেন্ট বলেছেন তিনি বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন, তবে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেনন। চিন বিষয়টি কিছুটা বেশ জটিল, কারণ আমাদের চিনের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রভাব ফেলে, যার সঙ্গে রাশিয়ার পরিস্থিতির কোনও সম্পর্ক নেই। তাই প্রেসিডেন্ট তার বিকল্পগুলো পর্যালোচনা করছেন এবং যথাসময়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।”
রাশিয়ার থেকে চিনের ক্রমবর্ধমান আমদানি
শুল্ক দফতরের তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে চিন, রাশিয়ার থেকে তেলের আমদানি ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি করেছে, যা মার্চের পর সর্বোচ্চ। যদিও ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় এ বছরের মোট আমদানি এখনও ৭.৭% কম। মার্কিন শুল্ক আরোপের হুমকির মাঝেই রাশিয়ার সঙ্গে তাদের জ্বালানি ব্যবসাকে চিন সমর্থন করেছে। ব্লুমবার্গ নিউজকে দেওয়া শুক্রবারের এক ব্রিফিংয়ে চিনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানায়, “বিশ্বের সব দেশের সঙ্গে রাশিয়া-সহ, স্বাভাবিক অর্থনৈতিক, বাণিজ্য ও জ্বালানি সহযোগিতা চালানো চিনের জন্য বৈধ ও আইনসম্মত। আমরা জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী যৌক্তিক জ্বালানি নিরাপত্তা পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখব।”
যদিও ট্রাম্প চিনের রাশিয়ান তেল কেনার ওপর নজর দিয়েছেন, তাঁর সিনিয়র উপদেষ্টা পিটার নাভারো চিনা রপ্তানির ওপর নতুন শুল্ক আরোপের সম্ভাবনাকে খাটো করে দেখেছেন। নাভারো সতর্ক করেছেন যে উচ্চ শুল্ক আরোপ “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি করতে পারে।”
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর শুল্ক আরোপ করেছে
গত সপ্তাহে, ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে রাশিয়া থেকে তেল কেনার বিষয়ে সতর্ক করার পর ভারতের আমদানির উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ বাণিজ্য শুল্ক আরোপ করা হবে, যার ফলে মোট শুল্কের হার ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে। নতুন শুল্ক কার্যকর হবে ২৭ আগস্ট থেকে। ভারত এই বাড়তি শুল্কের তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে 'অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য' বলে আখ্যা দিয়েছে। স্বরাস্ট্র মন্ত্রক জোর দিয়ে বলেছে, ভারতের জ্বালানি আমদানি বাজারের নিয়মে পরিচালিত হয় এবং এর লক্ষ্য ১৪০ কোটি মানুষের জন্য জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
মন্ত্রক এক সরকারি বিবৃতিতে বলেছে, 'আমরা ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছি, যার মধ্যে রয়েছে যে আমাদের আমদানি বাজারের পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল এবং এর মূল উদ্দেশ্য ১৪০ কোটি ভারতীয় মানুষের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।'
