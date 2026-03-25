US proposes 15-point proposal to Iran to end the Middle East conflict
Iran Israel War: কী রয়েছে ওই প্রস্তাব বা প্ল্যানে? ট্রাম্প সাহেবের দাবি পরমাণু বোমা তৈরি পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে হবে ইরানকে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধে কোথায় দাঁড়িয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প? ইরানকে যেভাবে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ট্রাম্প করেছিলেন তা এখনও বিশ বাঁও জলে। ইরানের একাধিক নেতাকে হত্যার করার পরও থামানো যাচ্ছে না ইরানকে। উল্টে ৪ হাজার কিলোমিটার পাল্লার মিসাইল ছুড়ে ইরান বুঝিয়ে দিয়েছে তারা একেবারেই ফ্লুক নয়। এরকমই এক পরিস্থিতিতে ইরানকে ১৫ দফার এক শান্তি প্রস্তাব দিলেন ট্রাম্প।
কী রয়েছে ওই প্রস্তাব বা প্ল্যানে? ট্রাম্প সাহেবের দাবি পরমাণু বোমা তৈরি পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে হবে ইরানকে, মধ্য প্রাচ্যের প্রক্সি গ্রুপগুলিকে মদত দেওয়া যাবে না।
আমেরিকার শর্ত
ইরানকে তাদের বর্তমান পারমাণবিক সক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
ভবিষ্যতে কখনো পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা করবে না
ইরানে কোনও ধরনের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ করা যাবে না
ইরানের কাছে থাকা ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ প্রায় ৪৫০ কিলোগ্রাম ইউরেনিয়ামের মজুদ আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার কাছে হস্তান্তর করতে হবে
নাতাঞ্জ, ইসফাহান ও ফোর্দোর পারমাণবিক স্থাপনাগুলো ভেঙে ফেলতে হবে
জাতিসংঘের তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থাকে (আইএইএ) পূর্ণ প্রবেশাধিকার ও তদারকির সুযোগ দিতে হবে
ইরানকে অবশ্যই তার আঞ্চলিক প্রক্সিগুলোকে অর্থায়ন, নির্দেশনা ও অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।
আঞ্চলিক মিত্র গোষ্ঠীগুলোকে অর্থায়ন, নির্দেশনা ও অস্ত্র সহায়তা বন্ধ করতে হবে
হরমুজ প্রণালি সব সময় খোলা রাখতে হবে
ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি পরিসর ও সংখ্যা—উভয় দিক থেকে সীমিত করতে হবে
ভবিষ্যতে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার শুধু আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে
ইরান কী পাবে
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরোপিত সব নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হবে।
বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচি এগিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতা করবে, যার মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বুশেহর পারমাণবিক কেন্দ্রের উন্নয়নও রয়েছে।
শর্ত ভঙ্গ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা বাতিল করা হবে।
এদিকে, ইরান এমন সব শর্ত মানবে বলে কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এই ঘটনাটি এমন সময় ঘটছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ওই অঞ্চলে আরও ৩,০০০-এর বেশি সৈন্য পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে আগে থেকেই থাকা প্রায় ৫০,০০০ মার্কিন সেনার সংখ্যা আরও বাড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া যুদ্ধবিরতির একটি প্রস্তাব ইরানের কাছে পৌঁছে দিয়েছে পাকিস্তান। এমনটাই নিশ্চিত করেছে আল-জাজিরা।
