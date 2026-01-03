Trump Releases Venezuela President Photo: চোখে কালো চশমা-হাত বাঁধা মাদুরোর ছবি প্রকাশ ট্রাম্পের, বললেন আমরাই 'চালাব' ভেনেজুয়েলা

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 4, 2026, 12:06 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপারেশনে ভেনেজুয়েলা থেকে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করে তুলে নিয়ে চলে গেল আমেরিকার ডেল্টা ফোর্স। এভাবে কোনও একটা স্বাধীন দেশের সর্বাধিনায়ককে তুলে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই। অপারেশেনের কয়েক ঘণ্টা পর অপহৃত প্রেসিডেন্টের হাতে হ্যান্ডকাফ, চোখে কালো চশমা পরা ছবি প্রকাশ করলেন খোদ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। মাদুরোকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কোনও এক অজ্ঞাত জায়গায়। শুধু তাই নয়, সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিলেন, আপাতত ভেনেজুয়েলার সরকার চালাবে আমেরিকাই।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে মাদুরোর ওই ছবি প্রকাশ করে লিখেছেন, ইউএসএস ইও জিমা-র ওপর নিকোলাস মাদুরো। প্রসঙ্গত, ইউএসএস ইও জিমা (USS Iwo Jima) একটি মার্কিন নৌবাহিনীর একটি বিশাল যুদ্ধজাহাজ।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন ডেল্টা ফোর্স অপারেশন করার পর নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফলভাবে ভেনেজুয়েলা এবং তার নেতা প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের অভিযান চালিয়েছে। মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে এবং তাদের দেশ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই অভিযানটি মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সাথে মিলে করা হয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য স্থানীয় সময় সকাল ১১টায় মার-এ-লাগো থেকে একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হবে।

বিস্ফোরণের পর দেওয়া প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ভেনেজুয়েলা সরকার ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে। তাদের মূল অভিযোগগুলো হলো, এই হামলার মূল উদ্দেশ্য হলো দেশটির তেল ও খনিজ সম্পদ দখল করা। আমেরিকা জোরপূর্বক ভেনেজুয়েলার রাজনৈতিক স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইছে।

এদিকে, শনিবার ফ্লোরিডায় এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করার পর আপাতত যুক্তরাষ্ট্রই ভেনেজুয়েলা "পরিচালনা" করবে।

ট্রাম্পের দাবি, 'ভেনেজুয়েলায় একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা বা ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র দেশটির দেখভাল করবে। যতক্ষণ না আমরা একটি নিরাপদ,সঠিক বদল নিশ্চিত করতে পারছি, ততক্ষণ আমরাই দেশটি পরিচালনা করব।' তবে এই শাসন প্রক্রিয়া বা ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ ঠিক কীভাবে হবে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কোনো তথ্য দেননি।

উল্লেখ্য, শনিবার ভেনেজুয়েলার স্থানীয় সময় রাত ২টোর দিকে একাধিক বিস্ফোরণ ঘটে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে। ফলে পুরো রাজধানী জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের পরপরই ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরো দেশে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

ওই সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্প আরও বলেন, আমেরিকা গতকাল যা করেছে বিশ্বের আর কোনও দেশ তা করতে পারত না, বিশেষ করে এত অল্প সময়ের মধ্যে।” তিনি আরও বলেন, মার্কিন বাহিনী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যখন “গভীর রাতে সফলভাবে মাদুরোকে বন্দি করছিল”, তখন ভেনেজুয়েলার পুরো সামরিক শক্তি পুরোপুরি অচল ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল।

