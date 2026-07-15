/পুতিনের তেল কিনে বিপাকে ভারত ও চিন? রাশিয়ার উপর চাপ বাড়াতে ট্রাম্পের হাতে নতুন শুল্ক অস্ত্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্যে মার্কিন আইনপ্রণেতারা একটি নতুন খসড়া বিল প্রকাশ করেছেন। এই বিলটির মূল উদ্দেশ্য হল রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়ানো। বিলটি পাস হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মস্কো থেকে তেল ও গ্যাস কেনা দেশগুলোর ওপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসাতে পারবেন। মার্কিন সেনেটে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান- দুই দলের সেনেটররাই এই বিলে সমর্থন দিয়েছেন। এর আগে ভারত ও চীনের মতো বড় ক্রেতা দেশগুলোর ওপর ৫০০ শতাংশ শুল্ক বসানোর কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পরে আলোচনা করে সেই শুল্কের পরিমাণ অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে।
এই বিলটি প্রথম তৈরি করেছিলেন রিপাবলিকান সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম এবং ডেমোক্র্যাটিক সেনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথাল। তাঁরা এটি ২০২৫ সালের এপ্রিলে পেশ করেছিলেন। তবে সম্প্রতি সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলে এই বিলে ট্রাম্পের সায় আদায় করেছিলেন। অন্যদিকে, ইউক্রেন যুদ্ধ চার বছর ধরে চলছে। এতে প্রায় ২০ লাখ সামরিক সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার। এই কারণে মার্কিন আইনপ্রণেতারা রাশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করতে চাইছেন।
নতুন বিল অনুযায়ী, সব দেশের ওপর একযোগে বিশাল শুল্ক চাপানো হবে না। শুধু রাশিয়ার তেল ও গ্যাস কেনা শীর্ষ পাঁচটি দেশের ওপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানো হতে পারে। রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত খনিজ তেল কেনার দিক দিয়ে শীর্ষে রয়েছে ভারত, চিন, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ও আজারবাইজান। অন্যদিকে প্রাকৃতিক গ্যাস কেনার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে চিন, ফ্রান্স, জাপান, হাঙ্গেরি ও বেলজিয়াম। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি মনে করেন যে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা জরুরি, তবে তিনি যেকোনো দেশের জন্য এই শুল্ক বা নিষেধাজ্ঞা মওকুফ করে দিতে পারেন।
বিলে বেশ কিছু ছাড়ের নিয়মও রাখা হয়েছে। যেসব দেশ রাশিয়া থেকে তাদের মোট ব্যবহারের ১৫ শতাংশের কম গ্যাস আমদানি করে, তারা ছাড় পাবে। তবে তার জন্য তাদেরকে রাশিয়ান গ্যাস আমদানি কমানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। এই নিয়মের কারণে জাপান, ফ্রান্স, হাঙ্গেরি ও বেলজিয়াম শুল্কের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যেতে পারে।
শুধু বিদেশি ক্রেতাদের ওপর শুল্ক বসানোই এই বিলের উদ্দেশ্য নয়। রাশিয়ার নিজস্ব ব্যবস্থার ওপরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। রাশিয়ার যে 'শ্যাডো ফ্লীট' বা গোপন ট্যাঙ্কার বহর রয়েছে, সেগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। কারণ এই ট্যাঙ্কারগুলো পশ্চিমা সামুদ্রিক সেবা ব্যবহার না করেই তেল পরিবহণ করে। এ ছাড়া সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ দ্য রাশিয়ান ফেডারেশন সহ বিভিন্ন রুশ আর্থিক ব্যাংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে। সেই সঙ্গে 'ইয়ামাল এলএনজি' এবং 'আর্টক এলএনজি ১, ২ ও ৩'-এর মতো রাশিয়ার বড় বড় সরকারি জ্বালানি প্রকল্পের ওপর নিষেধাজ্ঞা বসানো হবে।
প্রয়াত লিন্ডসে গ্রাহামের প্রতি সম্মান জানিয়ে মার্কিন আইনপ্রণেতারা বিলটি দ্রুত পাস করতে চান। ডোনাল্ড ট্রাম্পও জানিয়েছেন, বিলটি পাসের দ্রুত সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ট্রাম্প চান, এর সঙ্গে ইরান ও হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধেও কিছু নিষেধাজ্ঞা যোগ করা হোক। অন্যদিকে সেনেটর ব্লুমেনথাল সতর্ক করে বলেছেন, বিলে নতুন নতুন বিষয় যোগ করলে বিলটি আটকে যেতে পারে। তাই এটি যেভাবে আছে সেভাবেই দ্রুত পাস করা উচিত। বর্তমানে ২৬ জন সেনেটর বিলে সমর্থন দিয়েছেন এবং সহকারী কর্মকর্তারা নিশ্চিত যে খুব শীঘ্রই বিলটি মার্কিন কংগ্রেসে পাস হয়ে আইনে পরিণত হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)