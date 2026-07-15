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পুতিনের তেল কিনে বিপাকে ভারত ও চিন? রাশিয়ার উপর চাপ বাড়াতে ট্রাম্পের হাতে নতুন শুল্ক অস্ত্র

US Russia sanctions bill: রাশিয়ান জ্বালানির শীর্ষ পাঁচ ক্রেতা দেশের ওপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানো হতে পারে। খনিজ তেলের ক্ষেত্রে ভারত, চিন, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ও আজারবাইজান শীর্ষ পাঁচে রয়েছে। অন্যদিকে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে চিন, ফ্রান্স, জাপান, হাঙ্গেরি ও বেলজিয়াম সবচেয়ে বেশি গ্যাস কেনে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 15, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:29 AM IST
পুতিনের তেল কিনে বিপাকে ভারত ও চিন? রাশিয়ার উপর চাপ বাড়াতে ট্রাম্পের হাতে নতুন শুল্ক অস্ত্র
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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