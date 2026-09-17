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রাশিয়ার তেল কিনলে ভারতীয় পণ্যে ১০০% শুল্ক! ট্রাম্পের হাতে বড় ক্ষমতা, এবার কী করবে দিল্লি?

Trump Tariff on India: রাশিয়া থেকে তেল কেনা দেশগুলির উপর চাপ বাড়াতে বড় পদক্ষেপ আমেরিকার। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের বড় ক্রেতা দেশগুলির পণ্যে সর্বোচ্চ ১০০% পর্যন্ত শুল্ক বসানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ভারত ও চিন এই ব্যবস্থার আওতায় পড়তে পারে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 17, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:18 PM IST
রাশিয়ার তেল কিনলে ভারতীয় পণ্যে ১০০% শুল্ক! ট্রাম্পের হাতে বড় ক্ষমতা, এবার কী করবে দিল্লি?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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রাশিয়ার তেল কিনলে ভারতীয় পণ্যে ১০০% শুল্ক! ট্রাম্পের হাতে বড় ক্ষমতা, এবার কী করবে দ
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