/রাশিয়ার তেল কিনলে ভারতীয় পণ্যে ১০০% শুল্ক! ট্রাম্পের হাতে বড় ক্ষমতা, এবার কী করবে দিল্লি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা নিয়ে ফের চাপের মুখে ভারত। মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস রাশিয়া সংক্রান্ত একটি বড় নিষেধাজ্ঞা বিল পাশ করেছে, যেখানে রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের বড় ক্রেতা দেশগুলির উপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসানোর ক্ষমতা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে দেওয়ার কথা রয়েছে। এই তালিকায় ভারত ও চিনের মতো বড় ক্রেতা দেশ রয়েছে।
কী বিল পাশ করল আমেরিকা?
বিলটির নাম Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026। মার্কিন হাউসে বিলটি ২৬২-১৫৯ ভোটে পাশ হয়েছে। এর আগে গত মাসে মার্কিন সেনেটেও ৮৬-১১ ভোটে বিলটি পাশ হয়েছিল। এখন বিলটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে যাবে। এই আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, রাশিয়ার তেল বা গ্যাসের বড় ক্রেতা দেশগুলির পণ্যের উপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ শুল্ক বসানোর ক্ষমতা ট্রাম্প পেতে পারেন। অর্থাৎ রাশিয়া থেকে তেল কেনা কোনও দেশের পণ্য আমেরিকার বাজারে ঢোকার সময় বড় অতিরিক্ত শুল্কের মুখে পড়তে পারে।
ভারতের নাম কেন উঠছে?
ভারত গত কয়েক বছর ধরে রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল বা ক্রুড অয়েল কিনছে। ২০২২ সালে রাশিয়ার তেলের অংশ ভারতের আমদানিতে তুলনামূলক কম ছিল। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর পশ্চিমি দেশগুলির নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়া ছাড়ে তেল বিক্রি করতে শুরু করলে ভারতীয় রিফাইনারিগুলি রাশিয়ার তেল কেনা বাড়ায়। জাতীয় সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের অর্থবর্ষে ভারতের মোট ক্রুড অয়েল আমদানির প্রায় ৩০.৩ শতাংশ রাশিয়া থেকে এসেছে, যার মূল্য প্রায় ৪০.৮ বিলিয়ন ডলার। ২০২৬ সালের জুলাইয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সরবরাহে সমস্যা তৈরি হওয়ায় রাশিয়ার তেলের অংশ আরও বেড়ে যায়।
তাহলে কি ভারত রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করবে?
এটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। তবে এই মুহূর্তে ভারত রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করবে—এমন কোনও সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়নি। বরং ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, নতুন মার্কিন আইনের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে নয়াদিল্লি উদ্বিগ্ন এবং নিজেদের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করেছে। ভারত একই সঙ্গে বলেছে, দেশের বিশাল জনসংখ্যার জন্য স্থিতিশীল ও সাশ্রয়ী শক্তি সরবরাহ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, এখনই রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করার সিদ্ধান্তের বদলে জ্বালানি নিরাপত্তা, দাম এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—সব দিক বিবেচনা করে পরিস্থিতি দেখছে ভারত।
১০০% শুল্ক কি এখনই বসছে?
না, কারণ বিল পাশ হয়েছে, কিন্তু ১০০% শুল্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়নি। আইন কার্যকর হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন কি না এবং করলে কত শতাংশ শুল্ক বসাবেন, সেটি পরবর্তী সিদ্ধান্তের বিষয়। তাই বর্তমানে ভারতের সামনে রয়েছে সম্ভাব্য শুল্কের চাপ, কিন্তু ১০০ শতাংশ শুল্ক ইতিমধ্যেই ভারতীয় পণ্যের উপর কার্যকর হয়েছে—এমনটা বলা ঠিক হবে না।
ভারতীয় ব্যবসায় কী প্রভাব পড়তে পারে?
যদি ভবিষ্যতে ভারতীয় পণ্যের উপর বড় অঙ্কের অতিরিক্ত শুল্ক বসানো হয়, তাহলে আমেরিকার বাজারে ভারতীয় রফতানিকারকদের খরচ বাড়তে পারে। এর ফলে বিভিন্ন পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানেও প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। Reuters-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতীয় রিফাইনারিগুলি ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য বাড়তি খরচ নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং সরকারকে ছাড় বা ধাপে ধাপে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আলোচনা করার পরামর্শ দিয়েছে। অন্যদিকে, রাশিয়ার তেল কমিয়ে দিলে ভারতকে বিকল্প উৎস থেকে আরও বেশি ক্রুড কিনতে হতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যেও বর্তমানে সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা থাকায় বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।
এখন নজর কোথায়?
বিলটি এখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। তিনি সই করলে আইনি কাঠামো তৈরি হবে। এরপর আসল প্রশ্ন হবে—ভারত ও অন্য বড় ক্রেতাদের বিরুদ্ধে সেই ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কের ক্ষমতা আদৌ ব্যবহার করা হবে কি না। তাই বলা যায়, রাশিয়ার তেল কেনা নিয়ে ভারতের উপর মার্কিন চাপ আরও বাড়ল, কিন্তু রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। সামনে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য আলোচনা এবং জ্বালানি বাজার—দুই ক্ষেত্রেই এই বিলের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
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