Nuclear Power: ট্রাম্প বনাম সালমান? পারমাণবিক শক্তির অপব্যবহার সৌদি আরবের? '১২৩ এগ্রিমেন্ট' বনাম 'ভিশন ২০৩০' নিয়ে...

US Saudi Arabia Approve Nuclear Deal: সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান তাঁর সফরের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি অসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন। সব ঠিক থাকলে চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 19, 2025, 06:07 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় এক বড় পটবদল। সৌদি আরবের (Saudi Arabia) সঙ্গে সিভিল (অসামরিক) পারমাণবিক শক্তি ও প্রযুক্তিতে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (US)। কয়েকদিন আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি মন্ত্রী ক্রিস রাইট এই তথ্য জানিয়েছিলেন।

পারমাণবিক সহযোগিতা

মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছেন সৌদি ক্রাউন প্রিন্স। বলা হয়েছিল, সব ঠিক থাকলে হোয়াইট হাউসে মঙ্গলবারই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। সেটাই ঘটেছে। ওয়াশিংটন ও রিয়াধের মধ্যে এই পারমাণবিক সহযোগিতার বিস্তারিত তথ্য এ বছরের শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে। 

ডোনাল্ড-সালমান

আগেই জানা ছিল যে, সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান তাঁর সফরের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সিভিল (অসামরিক) পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তির কাঠামো স্বাক্ষর করবেন। সব ঠিক থাকলে চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

'১২৩ এগ্রিমেন্ট' 

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মতে, মার্কিন আইনে সাধারণত অন্য কোনও দেশের কাছে উল্লেখযোগ্য পারমাণবিক উপকরণ-- যেমন রিঅ্যাক্টর জ্বালানি, রিঅ্যাক্টর সরঞ্জাম বা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রফতানি করতে হলে আগে একটি '১২৩ এগ্রিমেন্ট' থাকা বাধ্যতামূলক। সৌদি ওই শর্ত মেনেই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে বলে জানা গিয়েছে। '১২৩ এগ্রিমেন্টে' সাধারণত এমন শর্ত রাখা হয় যাতে বলা হয়, পারমাণবিক প্রযুক্তি শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর প্রসার (যেমন পারমাণবিক অস্ত্র) এড়াতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে।

সৌদি কি রাজি

সৌদি আরবের একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সৌদি আরব এখনও এমন সব শর্তাবলীর জন্য পুরোপুরি রাজি হয়নি। তবে চুক্তি স্বাক্ষর হলে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া প্রযুক্তিটির সামরিক ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ রাখা হতে পারে। তবে মার্কিন জ্বালানি মন্ত্রী ক্রিস রাইট বলেছেন, সৌদির সঙ্গে অবশ্যই ১২৩ পারমাণবিক চুক্তি হবে! ওদিকে সৌদির জ্বালানি মন্ত্রী বলেছেন, তারা পারমাণবিক কার্যকলাপ বিষয়ক সব শর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত।

'ভিশন ২০৩০'

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সৌদি আরবের 'ভিশন ২০৩০' পরিকল্পনার একটি অংশ হিসেবে তাদের পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটি তাদের জ্বালানির উৎস বৈচিত্র্যপূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর, এবং কার্বন নির্গমন কমাতে ইচ্ছুক। দেশজ শক্তির ভবিষ্যৎ নিরাপদ করতেই তারা পারমাণবিক পথে হাঁটছে।

