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হরমুজ প্রণালীতে ফের শঙ্কা! ইরানের হামলার জবাবে মার্কিন যুদ্ধবিমানের বিধ্বংসী বোমাবর্ষণ

US Attacks Iran: ২৫ জুন ওমান উপকূলের কাছে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় সিঙ্গাপুরের পতাকাবাহী মালবাহী জাহাজ এম/ভি এভার লাভলিকে একটি ওয়ান-ওয়ে ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়। পরদিন, ২৬ জুন মার্কিন বাহিনী ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং উপকূলীয় রাডার স্টেশনগুলিতে হামলা চালায়।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 27, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:19 PM IST
হরমুজ প্রণালীতে ফের শঙ্কা! ইরানের হামলার জবাবে মার্কিন যুদ্ধবিমানের বিধ্বংসী বোমাবর্ষণ
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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