/হরমুজ প্রণালীতে ফের শঙ্কা! ইরানের হামলার জবাবে মার্কিন যুদ্ধবিমানের বিধ্বংসী বোমাবর্ষণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিম এশিয়ায় আবারও যুদ্ধের দামামা। ওমান সংলগ্ন হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় একটি বাণিজ্যিক জাহাজে ইরানের হামলার জবাবে তীব্র সামরিক পদক্ষেপ করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অভিযোগে ইরানের একাধিক ড্রোন এবং মিসাইল ঘাঁটিতে বিধ্বংসী পাল্টা হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। হামলা চালানো হয়েছে উপকূলীয় রেডার কেন্দ্রগুলিতেও।
রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, ওমানের কাছাকাছি সমুদ্রসীমায় একটি বাণিজ্যিক জাহাজে ড্রোন ও মিসাইল হামলা চালানো হয়। এই ঘটনার পিছনে সরাসরি ইরানের হাত রয়েছে বলে দাবি ওয়াশিংটনের। তবে হামলার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ইরান অনড় অবস্থান নিয়েছে। তেহরানের সাফ দাবি, হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়া জাহাজগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার পূর্ণ অধিকার তাদের রয়েছে। জলপথের নিরাপত্তা এবং নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থেই তারা এই পদক্ষেপ করেছে বলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সওয়াল করছে ইরান।
আমেরিকার পাল্টা প্রত্যাঘাত ও নতুন মোড়
বাণিজ্যিক জাহাজে এই আঘাতের পর চুপ করে থাকেনি মার্কিন ফৌজ। আমেরিকার সামরিক বাহিনী ইয়েমেন ও ইরানের মদতপুষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠীর ড্রোন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এবং মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্রগুলিকে লক্ষ্য করে একের পর এক বিমান হামলা চালিয়েছে। মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক জলপথে বাণিজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা এবং জলদস্যুতা বা সামরিক আগ্রাসন রুখতেই এই সাঁড়াশি আক্রমণ।
কেন গুরুত্বপূর্ণ এই 'হরমুজ প্রণালী'?
ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এই হরমুজ প্রণালী অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি এলাকা। বিশ্বের মোট উৎপাদিত খনিজ তেলের এক-পঞ্চমাংশ এই সরু জলপথ দিয়েই বিভিন্ন দেশে পরিবাহিত হয়। ফলে এখানে যেকোনো ধরনের সামরিক অশান্তি বা জাহাজ চলাচলে বাধা তৈরি হলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আমেরিকা ও ইরানের এই মুখোমুখি সংঘাতের জেরে ওই এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই উত্তেজনা যদি দ্রুত প্রশমিত না হয়, তবে তা মধ্যপ্রাচ্যে এক বড়সড় যুদ্ধের আকার নিতে পারে।
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