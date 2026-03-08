Iran-Israel-US war: ট্রাম্পের থেকে ২৭ হাজারেরও বেশি বোমা কিনছে ইসরায়েল, হাজার-হাজার কোটি টাকার 'ফাঁসে' ইরান?

Iran-Israel-US war: ট্রাম্পের থেকে ২৭ হাজারেরও বেশি বোমা কিনছে ইসরায়েল, হাজার-হাজার কোটি টাকার 'ফাঁসে' ইরান?
Iran-Israel-US war Plan: ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আমেরিকা ইসরায়েলকে ১৪ হাজার কোটি টাকার বোমা বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইসরায়েলের কাছে ২৭ হাজারেরও বেশি বোমা বিক্রির তোড়জোড় শুরু করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানের (Iran) বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আমেরিকা (US) ইসরায়েলকে (Israel) ১৪ হাজার কোটি টাকার বোমা বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইসরায়েলের কাছে ২৭ হাজারেরও বেশি বোমা বিক্রির (US sells Israel 27000 bombs) তোড়জোড় শুরু করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরানযুদ্ধের (Iran War) পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই ইসরায়েলের কাছে এই বোমা বিক্রির তোড়জোড় শুরু করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর। এই বোমার বাজারমূল্য প্রায় ৬৬ কোটি ডলার!
ইরানকে ধ্বংস
ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংস করতে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার সঙ্গে মিলে ইরানে আগ্রাসন শুরু করে ইসরায়েল। অথচ ২০২৫ সালের জুনেই মার্কিন হামলায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছিলেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
নতুন প্ল্যান?
কিন্তু ইরানকে নির্মূল করতে এবার এ কি নতুন প্ল্যান? মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর শুক্রবার রাতে এক বিবৃতিতে জানায়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ইসরায়েলের কাছে ১০০০ পাউন্ড ওজনের ১২ হাজার বিশাল বোমা-সহ অন্যান্য সরঞ্জাম জরুরি ভিত্তিতে বিক্রির প্রয়োজনীয়তা দেখছেন। ইসরায়েলের কাছে যেসব অস্ত্র বিক্রি করা হচ্ছে, তার মধ্যে এ ছাড়াও রয়েছে ৫০০ পাউন্ড ওজনের ১০ হাজার বোমা, ৫ হাজার ছোট আকারের বোমা। এসব অস্ত্র এবং এর আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ও পরিষেবার বাজারমূল্য ৫০ কোটি ডলারের বেশি।
সারা বছরের সামরিক-সহায়তা
এমনিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর ইসরায়েলকে ৩৮০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা দেয়, যা দিয়ে ইসরায়েল অস্ত্র কেনে। এসব অস্ত্রশস্ত্র সাধারণত মার্কিন কোম্পানিগুলির তৈরি হয়। কখনও-সখনও এর ব্যতিক্রম ঘটে। তবে বেশির ভাগ সময়েই ইসরায়েল সরাসরি মার্কিন কোম্পানিগুলি থেকে অস্ত্র কিনে থাকে।
জরুরি অবস্থা ঘোষণা
এর আগে গত জানুয়ারিতেও মার্কিন কংগ্রেসকে এড়িয়ে ইসরায়েলে মোট ৬৫০ কোটি ডলার মূল্যের চারটি অস্ত্রব্যবস্থা পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছিল পররাষ্ট্র দফতর। সেই প্যাকেজে অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার ও যুদ্ধযানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা-- ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রিতে কংগ্রেসকে এড়াতে 'আর্মস এক্সপোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্টে'র অধীন ট্রাম্পের প্রশাসন এই প্রথমবার আনুষ্ঠানিক ভাবে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করল। ২০২৩ সালে জো বাইডেন প্রশাসনও ইসরায়েলে অস্ত্র পাঠাতে দু'বার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল। এ ছাড়া ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযান শুরুর পরে ইউক্রেনে দ্রুত অস্ত্র পাঠাতেও দু'বার এই জরুরি অবস্থার 'অস্ত্র' ব্যবহার করেছিলেন বাইডেন।
