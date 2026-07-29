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রাশিয়াকে চাপে ফেলতে ট্রাম্পের নতুন বিল! ১০০% শুল্কের হুমকিতে ভারত

US Senate Russia sanctions: এই বিলে রাশিয়ার কর্মকর্তাদের ওপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি, যেসব দেশ মস্কোর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে তেল ও গ্যাস কেনা অব্যাহত রাখবে, তাদের ওপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসানোর ক্ষমতা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 29, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:38 AM IST
রাশিয়াকে চাপে ফেলতে ট্রাম্পের নতুন বিল! ১০০% শুল্কের হুমকিতে ভারত

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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