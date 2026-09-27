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মারণ ঝড়বৃষ্টি! ২০ ফুট ঢেউ, দানবীয় বাতাসে উপড়ে গেল আস্ত গাছ, ৬০ হাজার মানুষ বিদ্যুৎহীন, কয়েকশো বিমান বাতিল

Powerful Storm Brings Flooding in US: বলা হয়েছিল, রাতের দিকে ঝড়টি নিউ জার্সি ও লং আইল্যান্ডের দিকে এগিয়ে যাবে, রবিবার সকাল নাগাদ ওই অঞ্চলে ঝড়টির প্রভাব সবচেয়ে বেশি হবে। পূর্ণিমার কারণে সপ্তাহ জুড়ে একাধিক জোয়ারের সময় মধ্য আটলান্টিক উপকূলে বড় ধরনের জলোচ্ছ্বাস হতে পারে বলেও জানিয়েছিল জাতীয় আবহাওয়া দফতর। এজন্য উপকূলীয় এলাকাগুলিতে বড় ধরনের বন্যার আশঙ্কাও ছিল।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 27, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 02:05 PM IST
মারণ ঝড়বৃষ্টি! ২০ ফুট ঢেউ, দানবীয় বাতাসে উপড়ে গেল আস্ত গাছ, ৬০ হাজার মানুষ বিদ্যুৎহীন, কয়েকশো বিমান বাতিল

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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