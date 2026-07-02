/ট্রাম্পের মুখে ছাই দিয়ে আমেরিকাবাসী ভারতীয়দের জন্য বিরাট সুখবর! বার্থরাইট সিটিজেনশিপ নিয়ে বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যেন এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন সকলে! অবশেষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়রা। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন ভিসায় বসবাস করছেন এবং গ্রিন কার্ডের অপেক্ষা করছেন, তাঁদের জন্য সত্যিই বড় মাপের সুখবর শোনাল মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জন্মগত নাগরিকত্ব বা বার্থ রাইট সিটিজেনশিপ আটকানোর যে প্রচেষ্টা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ খারিজ করে দিল মার্কিন শীর্ষ আদালত। আমেরিকার মাটিতে জন্মানো সকল শিশুর সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ রক্ষা করল সুপ্রিম কোর্ট।
বার্থরাইট সিটিজেনশিপ
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে পা রাখতেই প্রথম যে অর্ডারে সই করেছিলেন, তা ছিল বার্থরাইট সিটিজেনশিপ বন্ধ করা! ওই অর্ডারে বলা হয়েছিল, আমেরিকায় যাঁরা বেআইনি ভাবে বসবাস করছেন এবং যাঁরা সাময়িক ভাবে আমেরিকায় রয়েছেন, তাঁদের সন্তানদের আমেরিকার নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না!
নবজাতকের অধিকার
কিন্তু হেরে গেলেন ট্রাম্প! মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে ৬-৩ রুলিংয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই এগজিকিউটিভ অর্ডার খারিজ করে দেওয়া হয়। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট বলল, বার্থরাইট সিটিজেনশিপের ক্ষেত্রে নবজাতক কোথায় জন্ম নিচ্ছে, সেটাই বড় কথা, তার বাবা-মা অনাবাসী কি না, বা তাঁদের বসবাসের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা আছে কি না-- সেটা গ্রাহ্য নয়। আর এই সিদ্ধান্তে বিরাট স্বস্তি পেয়েছেন আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়রা।
সুপ্রিম কোর্ট কী বলল?
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অনাবাসীরা, যাঁরা এইচ-১বি ভিসায় রয়েছেন, যাঁরা নাগরিকত্বের অপেক্ষা করছেন, তাঁদের সন্তান যদি আমেরিকায় জন্মায়, তাহলে তারা জন্মগতভাবেই মার্কিন নাগরিকত্ব পাবেন। পড়ুয়া ও পর্যটকদেরও সন্তান যদি আমেরিকায় জন্ম নেয়, তবে তাঁদের সন্তানও জন্মগত ভাবে আমেরিকার নাগরিকত্ব পাবেন। তারা আজীবন আমেরিকায় থাকার অধিকার পাবেন। এবং, শুধু তাই নয়, বিনা নথিতে যাঁরা আমেরিকায় বসবাস করছেন, তাদের সন্তানরাও জন্মগতভাবে নাগরিকত্ব পাবে।
ভারতীয়দের বিরাট স্বস্তি
হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিক এইচ-১বি ভিসা, এল-১ ইন্ট্রা কোম্পানি ট্রান্সফার ভিসা এবং এফ-১ স্টুডেন্ট ভিসায় আমেরিকায় পড়াশোনা ও চাকরি করতে যান। লক্ষ লক্ষ ভারতীয়, যাঁরা আমেরিকাতেই পাকাপাকিভাবে থেকে থেকে যেতে চান, তাঁরা গ্রিন কার্ডের অপেক্ষাতেই থাকেন। ফলে তাঁরা তো স্বস্তি পাবেনই। বর্তমানে, ৩২ লক্ষ ভারতীয় আমেরিকায় থাকেন। আমেরিকায় দ্বিতীয় বৃহত্তম অনাবাসী বা ইমিগ্রেন্ট ভারতীয়রাই। বিনা নথিতে আমেরিকায় বসবাসকারীদের নিরিখেও তৃতীয় স্থানেই রয়েছে ভারতীয়রা। প্রায় ৭ লক্ষ ২৫ হাজার ভারতীয় বিনা নথিতে আমেরিকায় বসবাস করেন। কিন্তু মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের এই নিয়মে এবার তাঁদের সন্তানরাও আবার মার্কিন নাগরিকত্ব পাবেন।
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