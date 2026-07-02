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ট্রাম্পের মুখে ছাই দিয়ে আমেরিকাবাসী ভারতীয়দের জন্য বিরাট সুখবর! বার্থরাইট সিটিজেনশিপ নিয়ে বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের

US Citizenship Rule: ট্রাম্পের মুখে ছাই দিয়ে আমেরিকাবাসী ভারতীয়দের জন্য এল বিরাট সুখবর! সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অনাবাসীরা, যারা এইচ-১বি ভিসায় রয়েছেন, যাঁরা নাগরিকত্বের অপেক্ষা করছেন, তাঁদের যদি সন্তান আমেরিকায় জন্মায়, তাহলে তারা জন্মগত ভাবেই মার্কিন নাগরিকত্ব পাবেন। বিরাট খবর!

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 02, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:33 PM IST
ট্রাম্পের মুখে ছাই দিয়ে আমেরিকাবাসী ভারতীয়দের জন্য বিরাট সুখবর! বার্থরাইট সিটিজেনশিপ নিয়ে বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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