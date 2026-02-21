US Supreme Court On Trump Tariffs: কোর্টে বড় ধাক্কা! ভারতে শুল্ক নিয়ে ট্রাম্পকে 'সুপ্রিম'-ধমক! মার্কিন শুল্কনীতিকে 'অবৈধ' ঘোষণা...

US Supreme Court On Trump Tariffs: কোর্টে বড় ধাক্কা! ভারতে শুল্ক নিয়ে ট্রাম্পকে 'সুপ্রিম'-ধমক! মার্কিন শুল্কনীতিকে 'অবৈধ' ঘোষণা...
US Supreme Court on Trump Tariffs: শুল্কনীতি নিয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষমতাই নেই ট্রাম্পের। আন্তর্জাতিক স্তরে নয়া শুল্কনীতি লাগু করা বেআইনি। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বড় ধাক্কা দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্টপদে বসা ডোনাল্ড ট্রাম্পের।
অয়ন ঘোষাল: আন্তর্জাতিক স্তরে নয়া শুল্কনীতি (Trump Tariff News) লাগু করা বেআইনি। এই কাজ করার কোনো এক্তিয়ার নেই ট্রাম্পের-- স্পষ্ট জানিয়ে দিল মার্কিন শীর্ষ আদালত (US Supreme Court)। এই সুপ্রিম রায়ের পরে শুল্কনীতি নিয়ে ভিনদেশের উপর ছড়ি ঘোরানোর দিন কি শেষ হল মার্কিন প্রেসিডেন্টের (US President Donald Trump)? সময়ই বলবে।
কোর্টে ধাক্কা
সুপ্রিম রায়ের পরে শুল্কনীতি নিয়ে ভিনদেশের উপর ছড়ি ঘোরানোর দিন শেষ হল দ্বিতীয়বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন ডোনাল্ড ট্রাম্পের। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বড়সড় ধাক্কা খেলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট
শুক্রবার ট্রাম্পের শুল্কনীতি সংক্রান্ত এক মামলায় সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট তথা শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিল, প্রেসিডেন্টপদে বসে মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া এ ভাবে ইচ্ছে মতো আন্তর্জাতিক স্তরে নয়া শুল্ক লাগু করার কোনও ক্ষমতা বা অধিকারই তাঁর নেই। ট্রাম্প যা করেছেন, তা সম্পূর্ণ বেআইনি।
বাণিজ্যচুক্তি?
মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের এই রায় স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বড়সড় প্রভাব ফেলবে। তার চেয়েও বড় কথা, এতদিন ট্রাম্পের শুল্কবাণের ফলে যে-যে বদল এসেছে, কিংবা এর উপর ভিত্তি করে যে নতুন বাণিজ্যচুক্তি হয়েছে, সেসবের ভবিষ্যৎ কী হবে-- এই প্রশ্ন উঠছেই।
ক্ষমতার অপব্যবহার
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের নেতৃত্বাধীন ৯ বিচারপতির বেঞ্চ ট্রাম্পের শুল্কনীতির পর্যালোচনা করে। ভোটাভুটি হলে ফল দাঁড়ায়-- ৬-৩। অর্থাৎ, শুল্কনীতির বিরুদ্ধেই জুরিদের বেশি ভোট পড়েছে। এর পরই প্রধান বিচারপতি জানান, জরুরি অবস্থার দোহাই দিয়ে মার্কিন কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া একক সিদ্ধান্তে আমদানির উপর বিশাল অঙ্কের শুল্ক আরোপ করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের নেই। তিনি যা করেছেন, তা ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৭ সালের 'ইন্টারন্যাশনাল ইমারজেন্সি ইকনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট' বা আইইইপিএ-র প্রসঙ্গ তুলে বিচারপতিদের বক্তব্য, ওই আইন প্রেসিডেন্টকে এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেয়নি।
