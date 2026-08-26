/আর কোনও ভিসাই পাবেন না, আমেরিকায় ঢোকার রাস্তা একেবারে বন্ধ দিল ট্রাম্প: অগুণতি ভারতীয় পড়ুয়া, কর্মীদের মাথায় হাত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিবাসন নীতি আরও কঠোর করার লক্ষ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। বিশ্বজুড়ে মার্কিন ভিসা ইন্টারভিউ এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত বা পুনর্বিন্যাস (reschedule) করার নির্দেশ দিয়েছে ট্রাম্পের প্রশাসন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার শিক্ষার্থী, দক্ষ কর্মী এবং প্রবাসী ভিসা আবেদনকারী চরম অনিশ্চয়তা ও ভোগান্তির মুখে পড়েছেন।
নির্ধারিত ইন্টারভিউয়ের দিনক্ষণ পিছিয়ে যাওয়ায় নতুন স্লট পাওয়ার অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হতে চলেছে।
কেন এই সিদ্ধান্ত?
মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের (State Department) এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলোর কর্মকর্তাদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (Global Training Initiative) শুরু হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য -- আবেদনকারীদের মধ্যে কারা ভবিষ্যতে আমেরিকায় গিয়ে সরকারি আর্থিক সহায়তা বা জনকল্যাণমূলক সুবিধার ওপর নির্ভরশীল (Public Charge) হতে পারেন, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্রের মতে, যোগ্য আমেরিকানদের জন্য নির্ধারিত কল্যাণমূলক তহবিল যাতে সুরক্ষিত থাকে, তা নিশ্চিত করতেই এই অতিরিক্ত স্ক্রিনিং বা যাচাই প্রক্রিয়া চালু করা হচ্ছে।
কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য সময় বের করতেই ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পরিষেবাগুলো সাময়িকভাবে সমন্বয় বা স্থগিত রাখা হয়েছে।
ভারতীয়দের ওপর কী প্রভাব পড়বে?
আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ভারতের আবেদনকারীদের সংখ্যা বিশ্বে অন্যতম শীর্ষস্থানে। এই হঠাত্ স্থগিতাদেশের জেরে:
১. শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ: বহু ভারতীয় পড়ুয়া আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সেমিস্টার শুরুর মুখে ভিসা ইন্টারভিউ পিছিয়ে যাওয়ায় সময়মতো ক্যাম্পাসে পৌঁছানো নিয়ে তৈরি হয়েছে তীব্র অনিশ্চয়তা।
২. দক্ষ আইটি ও টেক কর্মী (H-1B ইত্যাদি): কাজের সূত্রে আমেরিকায় যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা পেশাদাররা ভিসা স্লট পিছিয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন। এর ফলে অনেকেরই নতুন চাকরিতে যোগদানে বিলম্ব হতে পারে।
৩. আর্থিক ক্ষতি ও মানসিক চাপ: বহু আবেদনকারী আগে থেকেই ফ্লাইটের টিকিট এবং হোটেল বুকিং করে রেখেছিলেন। শেষ মুহূর্তে ইমেলের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিলের বার্তা পাওয়ায় আবেদনকারীদের হাজার হাজার ডলার আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে।
সাম্প্রতিক পদক্ষেপ ও কঠোর অভিবাসন নীতি
ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় দফায় মার্কিন অভিবাসন নিয়মের উপর একাধারে একাধিক কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। সম্প্রতি H-1B ভিসা সংক্রান্ত আবেদন ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে ভিসা যাচাই প্রক্রিয়া কঠোর করার মতো বিষয়গুলোও আলোচনায় এসেছে।
নতুন নিয়মে অনেক আবেদনকারীকে তাঁদের নিজের দেশে ফিরে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বাধ্য করা হচ্ছে, যার ফলে অনেকেই নিজের দেশ ও কর্মক্ষেত্রের মাঝে আটকে পড়ার আশঙ্কায় ভুগছেন।
কবে স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতি?
স্থগিত হওয়া এই ইন্টারভিউগুলো কবে নাগাদ পুনরায় স্বাভাবিক নিয়মে চালু হবে, সে বিষয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্ট এখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনও দিনক্ষণ জানায়নি। শুধুমাত্র জানানো হয়েছে যে পরবর্তীতে নতুন তারিখ ও সময় সম্পর্কে আবেদনকারীদের ইমেলের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।
পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষার্থী ও আবেদনকারীদের ভিসা ট্র্যাকিং পোর্টাল এবং অফিশিয়াল নির্দেশিকার ওপর নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
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