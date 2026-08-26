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আর কোনও ভিসাই পাবেন না, আমেরিকায় ঢোকার রাস্তা একেবারে বন্ধ দিল ট্রাম্প: অগুণতি ভারতীয় পড়ুয়া, কর্মীদের মাথায় হাত

US Visa Paused Globally: ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় দফায় মার্কিন অভিবাসন নিয়মের উপর একাধারে একাধিক কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। সম্প্রতি H-1B ভিসা সংক্রান্ত আবেদন ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে ভিসা যাচাই প্রক্রিয়া কঠোর করার মতো বিষয়গুলোও আলোচনায় এসেছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 26, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:40 PM IST
আর কোনও ভিসাই পাবেন না, আমেরিকায় ঢোকার রাস্তা একেবারে বন্ধ দিল ট্রাম্প: অগুণতি ভারতীয় পড়ুয়া, কর্মীদের মাথায় হাত

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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