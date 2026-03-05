Iran-Israel-US war: ভয়ংকর শক্তিশালী পরমাণু বোমা! এরিয়া ৫১ ও ৫২-র কাছে ১০০ ভূকম্পে করাল ধ্বংসের ছায়া...

Iran-Israel-US war: ভয়ংকর শক্তিশালী পরমাণু বোমা! এরিয়া ৫১ ও ৫২-র কাছে ১০০ ভূকম্পে করাল ধ্বংসের ছায়া...
Iran-Israel-US war: ইরান যুদ্ধের আবহে কি পরমাণু বোমা পরীক্ষা করছে আমেরিকা? এরিয়া ৫১ ও ৫২-র কাছে সামরিক ঘাঁটিতে ১০০টিরও বেশি রহস্যময় ভূকম্পন অনুভূত হল। এরিয়া ৫১ ও ৫২ তথা টোনোপাহ টেস্ট রেঞ্জ ঐতিহাসিকভাবেই উন্নত অস্ত্রশস্ত্র এবং পারমাণবিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রহস্যময় ভূকম্প (Mysterious earthquakes) নিয়ে জোর চর্চা। কেন ১০০ বার (100 seismic events) কেঁপে উঠল মার্কিন সামরিক ঘাঁটি (US military’s base)? আগুনের মতো খবর ছড়িয়ে যায় যে, এই যুদ্ধ আবহে আমেরিকা নাকি পরমাণু অস্ত্রের (nuclear weapons) শক্তি পরীক্ষা করছে (United States conducting nuclear tests amid war with Iran)। কোথায় এই পরীক্ষা? নেভাদার টোনোপা টেস্ট রেঞ্জে (Tonopah Test Range Nevada), যেটি এরিয়া ৫১ (Area 51) নামেও পরিচিত।
আরও পড়ুন: Iran’s Deadliest Weapons: আত্মঘাতী ওয়ানওয়ে অ্যাটাকে সিদ্ধহস্ত ইরানের মাটির নীচে আস্ত 'মিসাইল সিটি', হাতে ভয়াল 'ফাত্তাহ'...
গোপনে পরমাণু পরীক্ষা
ইরান যুদ্ধের আবহে কি পরমাণু বোমা পরীক্ষা করছে আমেরিকা? এরিয়া ৫১ ও ৫২-র কাছে সামরিক ঘাঁটিতে ১০০টিরও বেশি রহস্যময় ভূকম্পন অনুভূত হল। ইরান ও ইসরায়েল-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলতি উত্তেজনার মধ্যেই আমেরিকার নেভাদা মরুভূমির অতি-গোপনীয় সামরিক এলাকার কাছে একগুচ্ছ রহস্যময় ভূমিকম্পের খবর পাওয়া গিয়েছে। এর ফলে বিশ্ব জুড়ে জল্পনা শুরু হয়েছে, আমেরিকা গোপনে কোনো পরমাণু পরীক্ষা চালাচ্ছে?
রহস্যময় ভূমিকম্প
নেভাদার অত্যন্ত সুরক্ষিত 'টোনোপাহ টেস্ট রেঞ্জ' (Tonopah Test Range)-- যা 'এরিয়া ৫১' এবং 'এরিয়া ৫২' নামে পরিচিত-- সামরিক এলাকার খুব কাছে অবস্থিত। সেখানে গত কয়েকদিনে ১০০টিরও বেশি ছোট ও মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।
জল্পনার আগুনে ঘি
আর এই ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটছে, যখন ইরান এবং ইসরায়েল-আমেরিকার মধ্যে সামরিক সংঘাত চরমে। সম্প্রতি ইরানের গেরাশ অঞ্চলেও ৪.৩ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে, যা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ করছেন যে, ইরান হয়তো তাদের প্রথম গোপন পরমাণু পরীক্ষা করেই ফেলল। ঠিক একই সময়ে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটির কাছে এই কম্পন জল্পনার আগুনে ঘি ঢালল।
আরও পড়ুন: Iran-Israel-US war: ভয়ংকর নৃশংস 'ক্লাস্টার বোমা'র নির্মম আঘাতে ইরান তছনছ করে দিচ্ছে প্রতিপক্ষকে! ত্রাহি ত্রাহি রব ইসরায়েলে...
'অস্ত্রের মহড়া' না কি...
প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, টোনোপাহ টেস্ট রেঞ্জ ঐতিহাসিকভাবেই উন্নত অস্ত্রশস্ত্র এবং পারমাণবিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। নেভাদার এই এলাকায় ১০০-র বেশি কম্পন স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা, না কি তা কোনো গোপন ভূগর্ভস্থ সামরিক পরীক্ষার ফল, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও ভূতাত্ত্বিকরা বলছেন, এই এলাকাটি ভূমিকম্পপ্রবণ এবং টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়ার কারণে এই কম্পনগুলি হতে পারে। তবে সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম একে 'গোপন পরমাণু পরীক্ষা' বা 'অস্ত্রের মহড়া' হিসেবেই দেখছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)