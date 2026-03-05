Iran-Israel-US war: ভয়ংকর শক্তিশালী পরমাণু বোমা! এরিয়া ৫১ ও ৫২-র কাছে ১০০ ভূকম্পে করাল ধ্বংসের ছায়া...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • দুনিয়া
Iran-Israel-US war: ইরান যুদ্ধের আবহে কি পরমাণু বোমা পরীক্ষা করছে আমেরিকা? এরিয়া ৫১ ও ৫২-র কাছে সামরিক ঘাঁটিতে ১০০টিরও বেশি রহস্যময় ভূকম্পন অনুভূত হল। এরিয়া ৫১ ও ৫২ তথা টোনোপাহ টেস্ট রেঞ্জ ঐতিহাসিকভাবেই উন্নত অস্ত্রশস্ত্র এবং পারমাণবিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 5, 2026, 04:37 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রহস্যময় ভূকম্প (Mysterious earthquakes) নিয়ে জোর চর্চা। কেন ১০০ বার (100 seismic events) কেঁপে উঠল মার্কিন সামরিক ঘাঁটি (US military’s base)? আগুনের মতো খবর ছড়িয়ে যায় যে, এই যুদ্ধ আবহে আমেরিকা নাকি পরমাণু অস্ত্রের (nuclear weapons) শক্তি পরীক্ষা করছে (United States conducting nuclear tests amid war with Iran)। কোথায় এই পরীক্ষা? নেভাদার টোনোপা টেস্ট রেঞ্জে (Tonopah Test Range Nevada), যেটি এরিয়া ৫১ (Area 51) নামেও পরিচিত।

গোপনে পরমাণু পরীক্ষা 

ইরান যুদ্ধের আবহে কি পরমাণু বোমা পরীক্ষা করছে আমেরিকা? এরিয়া ৫১ ও ৫২-র কাছে সামরিক ঘাঁটিতে ১০০টিরও বেশি রহস্যময় ভূকম্পন অনুভূত হল। ইরান ও ইসরায়েল-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলতি উত্তেজনার মধ্যেই আমেরিকার নেভাদা মরুভূমির অতি-গোপনীয় সামরিক এলাকার কাছে একগুচ্ছ রহস্যময় ভূমিকম্পের খবর পাওয়া গিয়েছে। এর ফলে বিশ্ব জুড়ে জল্পনা শুরু হয়েছে, আমেরিকা গোপনে কোনো পরমাণু পরীক্ষা চালাচ্ছে?

রহস্যময় ভূমিকম্প

নেভাদার অত্যন্ত সুরক্ষিত 'টোনোপাহ টেস্ট রেঞ্জ' (Tonopah Test Range)-- যা 'এরিয়া ৫১' এবং 'এরিয়া ৫২' নামে পরিচিত-- সামরিক এলাকার খুব কাছে অবস্থিত। সেখানে গত কয়েকদিনে ১০০টিরও বেশি ছোট ও মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

জল্পনার আগুনে ঘি 

আর এই ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটছে, যখন ইরান এবং ইসরায়েল-আমেরিকার মধ্যে সামরিক সংঘাত চরমে। সম্প্রতি ইরানের গেরাশ অঞ্চলেও ৪.৩ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে, যা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ করছেন যে, ইরান হয়তো তাদের প্রথম গোপন পরমাণু পরীক্ষা করেই ফেলল। ঠিক একই সময়ে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটির কাছে এই কম্পন জল্পনার আগুনে ঘি ঢালল।

'অস্ত্রের মহড়া' না কি...

প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, টোনোপাহ টেস্ট রেঞ্জ ঐতিহাসিকভাবেই উন্নত অস্ত্রশস্ত্র এবং পারমাণবিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। নেভাদার এই এলাকায় ১০০-র বেশি কম্পন স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা, না কি তা কোনো গোপন ভূগর্ভস্থ সামরিক পরীক্ষার ফল, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও ভূতাত্ত্বিকরা বলছেন, এই এলাকাটি ভূমিকম্পপ্রবণ এবং টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়ার কারণে এই কম্পনগুলি হতে পারে। তবে সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম একে 'গোপন পরমাণু পরীক্ষা' বা 'অস্ত্রের মহড়া' হিসেবেই দেখছে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

US testing nuclear bombsiran warOver 100 mysterious quakesmilitary base near Area 51Irans Cluster BombCluster Bomb MissilesRussiaChinasfired ballistic missilesballistic missiles carrying cluster munitionsপরমাণু অস্ত্রপরমাণু বোমাট্রাম্প
