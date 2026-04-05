US-Iran War: ৪৮ ঘণ্টা দিলেন ট্রাম্প, তৈরি আছে ১০০০ পাউন্ড বিস্ফোরকে ঠাসা JASSM-ER, ভয়ংকর মিসাইল লিখবে ইরানের মৃত্যু পরোয়ানা

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
US To Launch JASSM-ER Missile: ইরানকে আর ৪৮ ঘণ্টা সময় দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। অন্যথায় এবার আছড়ে পড়বে JASSM-ER মিসাইল। যা লিখে দেবে তেহরানের মৃত্যু পরোয়ানা   

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 5, 2026, 05:36 PM IST
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পশ্চিম এশিয়া ভয়ংকর অশান্ত। শুরু হয়েছে আমেরিকা-ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (US-Iran War)। প্রায় ৫ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে যা চলছে। ৫ এপ্রিল রবিবার, ৩৮ নম্বর দিনে পা দিয়েছে এই যুদ্ধ। পুরো মধ্যপ্রাচ্য দেখে ফেলেছে মিসাইল, ড্রোন, এয়ারস্ট্রাইক থেকে প্রক্সি যুদ্ধ!

Add Zee News as a Preferred Source

তেহরানকে ডেডলাইন আমেরিকার

এবার 'আল্টিমেটাম দিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ড ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। ইরানকে আর ৪৮ ঘণ্টা সময় দিলেন তিনি। ইরান যদি এই সময়ে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছতে না পারে, তাহলে ট্রাম্প ইরানকে একেবারে 'প্রস্তর যুগ' দেখাবেন! আমেরিকা তাদের পরবর্তী অভিযানের ভয়ংকর মারণাস্ত্রও বেছে ফেলেছে। ইরানকে চূড়ান্ত শিক্ষা দিতে এবার হানা দেবে আমেরিকার ভয়ংকর JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Missile – Extended Range)। যা লিখবে তেহরানের মৃত্যু পরোয়ানা। এখনই মার্কিন সামরিক বাহিনী এই ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করে ফেলেছে। শুধুই ট্রাম্পের নির্দেশের অপেক্ষা।

ভয়াবহ জেএএসএসএম-ইআরের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

আমেরিকার তৈরি অত্যাধুনিক ক্রুজ মিসাইল হল এজিএম-১৫৮ জেএএসএসএম-ইআর (AGM-158 JASSM-ER) আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে দীর্ঘ দূরত্ব থেকে নির্ভুল হামলার জন্য বিশেষ ভাবে পরিচিত। যা তৈরি করেছে লকহিড মার্টিন। আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় গ্লোবাল এয়ারোস্পেস, ডিফেন্স ও সিকিউরিটি কোম্পানি। আকাশ কাঁপানো এফ-৩৫ লাইটনিং ২, এফ-২২ র‍্যাপ্টর, এফ-১৬ ফাইটিং ফ্যালকন এবং সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস এই সংস্থারই বানানো।

বর্ধিত পাল্লা: মূল জেএএসএসএম মডেলের (~৩৭০ কিমি) তুলনায় এটি অনেক বেশি পাল্লার (>৯২৬ কিমি)। যার ফলে বিমানগুলিই ভূমি-থেকে-আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার আওতার বাইরে থাকতে পারে।

স্টেলথ নকশা: এতে এমন এক ধরনের 'লো-অবজারভেবল' (সহজে শনাক্ত অযোগ্য) এয়ার-ফ্রেম নকশা ও উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে যা এর রাডার সংকেত (রাডার সিগনেচার) কমিয়ে দেয়। ফলে অত্যাধুনিক বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এর টিকে থাকার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

উচ্চ নির্ভুল নির্দেশিকা: এটি জ্যামিং-প্রতিরোধী সক্ষমতা সম্পন্ন একটি সমন্বিত আইএনএস/জিপিএস ইউনিট। লক্ষ্যবস্তুর চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি ইমেজিং ইনফ্রারেড সিকার ব্যবহার করে। যার ফলে এটি অত্যন্ত উচ্চ নির্ভুলতা—৩ মিটার সার্কুলার এরর প্রবেবল অর্জন করতে পারে।

বহুমুখী ওয়ারহেড: এতে ১০০০ পাউন্ড (৪৫০ কেজি) ওজনের ডব্লিউডিইউ-৪২/বি পেনিট্রেটিং ওয়ারহেড দ্বারা সাজানো। যা অত্যন্ত মজবুত বা মাটির নিচে প্রোথিত লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেও বিশেষ ভাবে নকশা করা হয়েছে।

পরিচালনগত নমনীয়তা: এটি দিন বা রাত নির্বিশেষে, সকল প্রকার আবহাওয়ায় কার্যকর ভাবে কাজ করতে পারে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার জন্য এটিকে পুনরায় প্রোগ্রাম করা সম্ভব।

সামঞ্জস্যতা: এটি আমেরিকা এবং তাদের মিত্র দেশগুলির বোমারু বিমান (বি-ওয়ানবি, বি-টু, বি-৫২ এইচ) ও যুদ্ধবিমানগুলি (এফ-১৫ই, এফ-১৬, এফ/এ-১৮সি/ডি) দ্বারা বহনযোগ্য।

মিসাইল সংক্রান্ত আমেরিকার বিরাট চ্যালেঞ্জ: এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মজুদাগার থেকে ১.৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়ার নির্দেশ গত মার্চের শেষের দিকে জারি করা হয়েছিল। মূল ভূখণ্ড-সহ আমেরিকার অন্যান্য স্থানে মোতায়েনকরা ক্ষেপণাস্ত্রগুলি মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের অধীনস্থ ঘাঁটিগুলোতে অথবা আমেরিকার আরএএফ ফেয়ারফোর্ডে সরিয়ে নেওয়া হবে। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর যুদ্ধের পূর্ববর্তী ২৩০০টি ক্ষেপণাস্ত্রের ভাণ্ডার থেকে বিশ্বের বাকি অংশের জন্য মাত্র প্রায় ৪২৫টি এই ক্ষেপণাস্ত্র অবশিষ্ট থাকবে। আমেরিকার জন্য যা বড় চিন্তার কারণ। সংখ্যাটি প্রায় ১৭টি বি-ওয়ানবি ল্যান্সার বোমারু বিমানের মাত্র একটি অভিযানের জন্যই যথেষ্ট হবে। পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতি কিংবা কারিগরি ত্রুটির কারণে প্রায় ৭৫টি ক্ষেপণাস্ত্রকে 'অব্যবহারযোগ্য' হিসেবেও গণ্য করা হচ্ছে।

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস।

...Read More

Tags:
US-Iran WarJASSM-ER MissileJASSM-ERDonald Trump
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

