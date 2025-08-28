English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

US Student Visa New Rule: আমেরিকা শুধু আমেরিকানদের! ট্রাম্প গুঁতোয় ভিসা নীতিতে বিশাল বদল, ভারতীয় পড়ুয়ারা আর...

US Student Visa New Rule: আমেরিকার সরকারের হিসেব অনুযায়ী ২০২৪ সালে সেদেশে F ভিসায় ছিলেন ১০ লাখ ৬০ হাজার বিদেশি পড়ুয়া

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 28, 2025, 12:40 PM IST
US Student Visa New Rule: আমেরিকা শুধু আমেরিকানদের! ট্রাম্প গুঁতোয় ভিসা নীতিতে বিশাল বদল, ভারতীয় পড়ুয়ারা আর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিপুল শুল্ক চাপানো শুধু নয়, এবার পড়ুয়াদের ভিসা নিয়মে বড়সড় বদল আনতে চলেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। বিদেশি পড়ুয়াদের আমেরিকায় থাকার সময়সীমা এবর স্থির করে দেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি কালচারাল এক্সচেঞ্জ, বিদেশি সাংবাদিকরা কত দিন সেদেশে থাকতে পারেবন তার সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। এমনই প্রস্তাব করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

Add Zee News as a Preferred Source

বর্তমানে আমেরিকায় চালু রয়েছে 'ডিউরেশন অব স্টেটাস' নিয়ম। এই নিয়ম কোনও পড়ুয়া তার পড়াশোনা শেষ না করা পর্যন্ত আমেরিকায় থাকতে পারতেন। এবার থাকার সাময়সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। এমনটাই প্রস্তাব করেছে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট(ICE)।

আমেরিকার সরকারের হিসেব অনুযায়ী ২০২৪ সালে সেদেশে F ভিসায় ছিলেন ১০ লাখ ৬০ হাজার বিদেশি পড়ুয়া। J ভিসায় কালচারাল এক্সচেঞ্জ ভিসায় ছিলেন ৩৫৫০০০ জন, আর I ভিসায় সেদেশে ছিলেন ১৩,০০০ বিদেশি সাংবাদিক। 

আরও পড়ুন-স্কুলের টয়লেটেই গায়ে আগুন দিল ক্লাস ৫-এর ছাত্রী! জ্বলছে দাউ দাউ করে... বীভৎস, ভয়ংকর...

আরও পড়ুন-শক্তি বাড়িয়ে সাগরে ফুঁসছে নিম্নচাপ, দমকা বাতাস-বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে এইসব জেলা

ট্রাম্প সরকার এখন চাইছে পড়ুয়া ও এক্সচেঞ্জ ভিসায় আমেরিকায় থাকা যাবে ৪ বছর। সাংবাদিকরা থাকতে পারবেন ২৪০ দিন। কিন্তু চিনা সাংবাদিকরা থাকতে পারবেন ৯০ দিন। তবে তার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবেদন করতে পারবেন। সরকারের মতে পড়া শেষ করে দিনের পর দিন থাকার ফলে বিদেশিদের চিহ্নিত করা যায় না। দেশের নিরাপত্তার জন্য এটি বিপজ্জনক।

একনজরে

F ও  J ভিসার আওতায় মোট ৪ বছর থাকা যাবে।

পড়া শেষ করে থাকার মেয়াদ ৬০ দিন থেকে কমিয়ে ৩০ দিন করে দেওয়া হবে।

গ্রাজুয়েট লেভেলে F-1 ভিসার আওতায় থাকা পড়ুয়াদের স্যুইচিংয়ে কড়াকড়ি করা হচ্ছে।

ভারতের উপরে প্রভাব

বেশিরভাগ ভারতীয় পড়য়া গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে ৪ বছরের জন্য বা পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে ১-২ বছরের জন্য আমেরিকায় যান। নতুন নিয়ম চালু হয়ে গেলে পড়ুয়াদের ৪ বছরের মধ্যেই পড়াশোনা শেষ করতে হবে। এখন কোনও পড়ুয়ারা কোনও বিষয়ে ফেল করলে বা থিসিস শেষ করতে বেশি সময় নিলে তাদের থাকার জন্য আবেদন করতে হবে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
US Visa RuleUS Visa Rule ChangeUS Student Visa
পরবর্তী
খবর

Donald Trump threatens: ভারতের সঙ্গে মাখামাখির শাস্তি? চিনকে ২০০% শুল্ক গুঁতোর হুমকি ট্রাম্পের...
.

পরবর্তী খবর

Hooghly Horror: বাইকে তেলের ট্যাংকের উপর বসে ছেলে বলল, 'বাবা! পায়ে গরম লাগছে'! তার...