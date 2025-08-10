US visa appointments cancelled in India:আমেরিকায় চাকরি করতে যাওয়া অগুনতি চাকুরে ও পড়ুয়াদের মাথায় হাত! সামনের দু'মাস মার্কিন ভিসার সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল ...

US visa appointments cancelled in India:আমেরিকায় চাকরি করতে যাওয়া অগুনতি চাকুরে ও পড়ুয়াদের মাথায় হাত! সামনের দু'মাস মার্কিন ভিসার সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল ...
US Visa for Indians: ভারতে মার্কিন ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করছে কনস্যুলেটগুলো। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের ড্রপবক্স ভিসার স্লট যাদের ছিল, সব বাতিল করেছে মার্কিন কনস্যুলেট। এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে হাজার হাজার ভিসাপ্রত্যাশী, বিশেষ করে যারা তাদের ভিসার পুনর্নবীকরণের (Visa renewal) জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তারা সমস্যার মুখে পড়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত কয়েক দশক ধরে আমেরিকা-সহ (USA) ধনী দেশগুলি গরিব দেশকে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিভিন্ন ছাড় দিয়েছে। তাদের রফতানি করা পণ্যের উপর শুল্কেও ছাড় দিয়েছে। কিন্তু ট্রাম্প সেই পথে হাঁটেনি। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ধনী দেশগুলির উপর যেখানে তিনি ১০ থেকে ২০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন, সেখানে ভিয়েতনাম, ইরাক, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো গরিব দেশে ২০ শতাংশের কাছাকাছি বা তার বেশি শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রাম্প।
শুল্ক ইস্যুতে ট্রাম্পের অবস্থান:
শুল্ক ইস্যুতে চড়া সুদ দিয়ে ভারতকে (India) চাপে ফেলতে চাইছেন ট্রাম্প। কিন্তু আদতে এতে আমেরিকারও ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। এমনটাই বলছেন বিশ্লেষকরা। ভারত থেকে আমেরিকায় বিপুল পরিমাণে কাপড়, ওষুধ, ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী এবং কৃষিপণ্য রফতানি হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, Trump Tariff এর ফলে এই পণ্যগুলিতে লাভের মার্জিন কমে যেতে পারে। তাই দাম বাড়াতে বাধ্য হবেন রফতানিকারকরা। ফলে আমেরিকায় যাঁরা ভারতীয় পণ্য কিনবেন, আখেরে পকেটে টান পড়তে চলেছে তাঁদেরই।
৭ অগাস্ট ২০২৫। ভারতে বেশ কিছু প্রোডাক্টের উপর ২৫% শুল্ক আরোপ করে আমেরিকা। আগামী ২৭ অগাস্ট থেকে আরও অতিরিক্ত ২৫% শুল্ক আরোপ করা হবে বলেও ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প।
আরও পড়ুন: Trump Tariff on India: আশঙ্কা সত্যি, ২৫% গুঁতোর পর ফের ট্রাম্পের ২৫! ৫০% শুল্কের জেরে আপনি আর কী কী বিপদে?
আরও পড়ুন: US H1B Visa Policy: শুল্ক-গুঁতোর পর এবার বড় কোপ H1B ভিসায়! ট্রাম্পের চক্রান্ত ফাঁস... কী হবে অগুনতি চাকুরে আর পড়ুয়ার?
ভিসা-নীতিতে পরিবর্তন:
এরই মধ্যে আমেরিকায় চাকরি বা কাজের খোঁজে যাওয়ার জন্য এইচ-ওয়ান বি ভিসায় (H-1B visa) পরিবর্তন আসতে চলেছে খুব শীঘ্রই। বিশেষ করে ট্রাম্পের নতুন শুল্ক-নীতির পরে আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে এই প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে। ফরেন লেবার অ্যাকসেস গেটওয়ে (FLAG) বা ফ্ল্যাগ পুরনো সব ভিসা আবেদনপত্র বাতিল করে দিচ্ছে। একইসঙ্গে মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (USCIS) বিভাগ এই প্রক্রিয়ায় নতুন ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে চলেছে।
ট্রাম্পের শুল্ক-নীতি:
ভারতের উপর আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর (Tariff on India) কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। ফলে ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্কের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ। রাশিয়া থেকে ভারত তেল কেনা বন্ধ না করাতেই (Russian oil) এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। তবে এখানেই থামছেন না তিনি। এবার ভারতের জন্য আরও নিষেধাজ্ঞা (Secondary sanctions) অপেক্ষা করছে বলে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এবার ভারতে মার্কিন ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করছে কনস্যুলেটগুলো। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের ড্রপবক্স ভিসার স্লট যাদের ছিল, সব বাতিল করেছে মার্কিন কনস্যুলেট।
এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে হাজার হাজার ভিসাপ্রত্যাশী, বিশেষ করে যারা তাদের ভিসার পুনর্নবীকরণের (Visa renewal) জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তারা সমস্যার মুখে পড়েছেন।
কারা নতুন ভিসা পাবেন না?
নতুন নিয়মের ফলে ড্রপবক্সের যোগ্যতা শেষ হয়ে যায়:
এইচ ভিসা (H Visa)
এল ভিসা (L Visa)
এফ এবং এম স্টুডেন্ট ভিসা (F and M student Visa)
জে এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ভিসা (J exchange Visa)
ই চুক্তি ব্যবসায়ী/বিনিয়োগকারী ভিসা (E Visa)
ও ভিসা (O visa)
এর অর্থ কী?
নতুন নিয়ম অনুসারে, এই বিভাগগুলির আবেদনকারীদের ভিসা নবীকরণের জন্য সশরীরে সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত হতে হবে। জুলাইয়ের নীতি আপডেটের পরে আগস্ট বা সেপ্টেম্বরের জন্য কোনও নতুন ড্রপবক্স স্লট খোলা হয়নি।
যদি আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করা হয়:
১.আপনার মার্কিন কনস্যুলার পোস্ট থেকে বাতিলকরণের নোটিশের জন্য আপনার ইমেলটি পরীক্ষা করুন ।
২.বাতিলকরণ নিশ্চিত করতে এবং পুনরায় সময়সূচী নির্ধারণ করতে আপনার ভিসা প্রোফাইলে লগ ইন করুন ।
৩. আপনার আবেদন পুনরায় চালু করুন — সিস্টেমে এখন যোগ্যতার প্রশ্ন আপডেট করা হয়েছে।
দ্রষ্টব্য: এই বাতিলকরণটি আপনি সর্বোচ্চ যতবার পুনঃনির্ধারণ করতে পারবেন তার মধ্যে গণনা করা হবে না।
ভিসা ফি বৈধতার সতর্কতা:
১. যদি আপনি ৩৬৫ দিন বা তার বেশি আগে আপনার ভিসা ফি পরিশোধ করে থাকেন, তাহলে পেমেন্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যেতে পারে। কনস্যুলার পোস্ট যদি মেয়াদ বাড়ানোর অনুমতি না দেয়, তাহলে আপনাকে আবার পেমেন্ট করতে হবে।
২. যদি আপনি পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হন, আপনার কনস্যুলার সাপোর্ট ডেস্কের সাথে যোগাযোগ করুন।
৩. নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্লট মিস করা এড়াতে কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের নিয়মিত তাদের ইমেল এবং ভিসা প্রোফাইল পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানিয়েছে।
ড্রপবক্স ভিসা কী?
ড্রপবক্স বা ভিসা ইন্টারভিউ ওয়েভার হল একটি প্রক্রিয়া, যেখানে কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন আবেদনকারীকে ব্যক্তিগতভাবে কনস্যুলেটে গিয়ে ভিসা ইন্টারভিউ দিতে হয় না। সাধারণত, যারা একই ধরনের ভিসা পুনর্নবীকরণ করছেন এবং যাদের পূর্ববর্তী ভিসার মেয়াদ সম্প্রতি শেষ হয়েছে, তারা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন। এতে সময় ও ঝামেলা দুটোই কম হয়।
বাতিলের কারণ:
কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে এই বাতিলের নির্দিষ্ট কারণ এখনো স্পষ্ট করে জানানো হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বা কারিগরি সমস্যার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনেক আবেদনকারী জানিয়েছেন যে, তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল হওয়ার বিষয়ে ইমেল নোটিফিকেশন পেয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন স্লট বুক করতে পারবেন।
আবেদনকারীদের ওপর প্রভাব:
এই বাতিলের ফলে অনেক আবেদনকারী অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। বিশেষ করে যারা দ্রুত ভিসা নিয়ে আমেরিকায় ফিরতে চেয়েছিলেন, তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। নতুন স্লট কবে থেকে পাওয়া যাবে, সে বিষয়েও কোনো নিশ্চিত খবর না থাকায় তাদের উদ্বেগ বাড়ছে।
বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন যে, আবেদনকারীদের নিয়মিতভাবে মার্কিন দূতাবাসের ওয়েবসাইট এবং তাদের নিজেদের অ্যাকাউন্টে নজর রাখা উচিত, যাতে নতুন স্লট বুকিং শুরু হলেই তারা দ্রুত আবেদন করতে পারেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)