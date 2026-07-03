/খামেইনির পর এবার আরাগচি-গালিবাফ! ইসরায়েলের গুপ্তহত্যার ছক ফাঁস করল আমেরিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশকে অনুরোধ করেছে তারা যেন ইরানকে ইসরায়েলের সম্ভাব্য গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্ক করে। যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা, এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ এপ্রিলের শুরুতে শুরু হওয়া যুদ্ধবিরতি আলোচনাকে পুরোপুরি ভেস্তে দিতে পারে। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সম্ভাব্য চক্রান্তের মূল লক্ষ্য ছিলেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এবং পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ।
যুদ্ধকৌশল নিয়ে মার্কিন-ইসরায়েল মতভেদ
২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েলি বিমান হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনি-সহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা নিহত হওয়ার পর এই যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের শুরুর দিকে মার্কিন ও ইসরায়েলি উদ্দেশ্য এক থাকলেও, পরবর্তীতে তা ভিন্ন রূপ নেয়। ওয়াশিংটন যখন শান্তি চুক্তির জন্য চাপ দিচ্ছিল, ইসরায়েল তখন যুদ্ধ থামানোর ঘোর বিরোধী ছিল।
ইসরায়েলের মূল লক্ষ্য ছিল ইরানের শাসনব্যবস্থার পতন ঘটানো এবং দেশটির প্রক্সি বাহিনীকে ধ্বংস করা। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনাকালে ইসরায়েলি বিমান হামলায় ইরানের শীর্ষ জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা আলী লারিজানি এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল খারাজি নিহত হন। তবে এপ্রিল মাসে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হওয়ার পর মার্কিন প্রশাসন মনে করে, আরাগচি ও গালিবাফের ওপর কোনো হামলা হলে তা পরিস্থিতিকে আরও সহিংস করে তুলবে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানায়, মার্কিন চাপে ইসরায়েল তাদের টার্গেট লিস্ট থেকে এই দুই নেতার নাম সাময়িকভাবে বাদ দিতে বাধ্য হয়।
সংকটের মুখে চুক্তি ও গালিবাফের বেঁচে ফেরা
জুন মাসে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে একটি প্রাথমিক ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার লক্ষ্য ছিল হরমুজ প্রণালী পুনরায় উন্মুক্ত করা এবং পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেওয়া। কিন্তু ইসরায়েল এই চুক্তিকে একটি ‘বিপর্যয়’ হিসেবে দেখছে, কারণ এটি ইরানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করবে এবং দেশটিকে পুনর্গঠনের সুযোগ দেবে।
এরই মধ্যে ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার গালিবাফ একাধিকবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে বৈঠক শেষে তেহরান ফেরার পথে ইরানের গোয়েন্দা সংস্থা জানতে পারে যে, ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান তাদের আকাশসীমায় প্রবেশ করেছে এবং গালিবাফের বিমানটিকে লক্ষ্যবস্তু করার পরিকল্পনা করছে। বিমানটি তখন দ্রুত মাশহাদ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে এবং তিনি সড়কপথে তেহরান পৌঁছান। এত ঝুঁকি সত্ত্বেও আরাগচি ও গালিবাফ মে মাসে কাতার এবং সুইজারল্যান্ডে শান্তি আলোচনায় অংশ নিয়েছেন এবং মার্কিন প্রতিনিধি দলের সাথে এই শান্তি প্রক্রিয়া এখনো চলমান রয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)