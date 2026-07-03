Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /খামেইনির পর এবার আরাগচি-গালিবাফ! ইসরায়েলের গুপ্তহত্যার ছক ফাঁস করল আমেরিকা

খামেইনির পর এবার আরাগচি-গালিবাফ! ইসরায়েলের গুপ্তহত্যার ছক ফাঁস করল আমেরিকা

US warned Iran: এপ্রিলে শুরু হওয়া ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি আলোচনা রক্ষা করতে ইরানকে বিশেষ সতর্কবার্তা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ২৮ ফেব্রুয়ারি খামেইনির মৃত্যুর পর শুরু হওয়া এই যুদ্ধে ইসরায়েলের লক্ষ্য ছিল ইরানের শাসনব্যবস্থার পতন। তবে মার্কিন চাপে তারা এই দুই নেতাকে টার্গেট লিস্ট থেকে বাদ দিতে বাধ্য হয়। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 03, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:54 AM IST
খামেইনির পর এবার আরাগচি-গালিবাফ! ইসরায়েলের গুপ্তহত্যার ছক ফাঁস করল আমেরিকা
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জারি লাল সতর্কতা! বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি কলকাতা-সহ
Red alert in Bengal1 hr ago
2
live blog2 hrs ago
3
Government lawyers meetingJul 02
4
West Bengal women safetyJul 02
5
TMC CrisisJul 02