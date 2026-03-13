US Warship Abraham Lincoln Hit: আমেরিকার দর্পচূর্ণ: মার্কিন নৌসেনার গর্বের আব্রাহাম লিংকন ধ্বংস করল ইরানি মিসাইল?
Iran's Ballistic Missiles hit US Warship Abraham Lincoln Hit?: ইরান দাবি করে, ব্যালিস্টিক মিসাইল ও ড্রোন ব্যবহার করে ওমান সাগরে মার্কিন রণতরী আব্রাহাম লিংকনে হামলা চালানো হয়। হামলার পর মার্কিন রণতরীটিকে 'দ্রুত গতিতে এলাকা ছেড়ে পালাতে' দেখা যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন রণতরী ‘আব্রাহাম লিংকন’? ইরান দাবি করেছে, তাদের ছোঁড়া ব্যালিস্টিক মিসাইল মার্কিন নৌসেনার বিমানবাহী রণতরী USS Abraham Lincoln-এ আঘাত হেনেছে। ইরানের মিসাইলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মার্কিন নৌসেনার গর্বের আব্রাহাম লিংকন।
যদিও ওয়াশিংটন সেই দাবি পুরোপুরি অস্বীকার করেছে। পালটা দাবিতে ওয়াশিংটনের বক্তব্য, USS Abraham Lincoln তার কর্মক্ষমতায় পুরোদস্তুর স্বাভাবিকভাবেই এখনও অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধ শুরু হতেই দুটি বিমানবাহী রণতরী- USS Gerald R. Ford এবং USS Abraham Lincoln-কে মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন করে আমেরিকা। যারমধ্যে আব্রাহাম লিংকনকে মোতায়েন করা হয় ওমান সাগরে।
ইরানের দাবি
ইরানের ইসলামিক রিভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (IRGC)-র নৌবাহিনী দাবি করেছে, তাদের ছোঁড়া ব্যালিস্টিক মিসাইল মার্কিন বিমানবাহী রণতরী USS Abraham Lincoln-এ আঘাত হেনেছে। হামলায় মার্কিন রণতরীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেটি অচল হয়ে পড়ে এবং উপসাগরীয় জলসীমা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।
ইরানের 'সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টার্স অব দ্য হোলি প্রফেট' এক বিবৃতিতে জানায়, উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ব্যবহার করে ওমান সাগরে ইরানের সামুদ্রিক সীমানা থেকে প্রায় ৩৪০ কিলোমিটার দূরে থাকা মার্কিন রণতরী আব্রাহাম লিংকনকে লক্ষ্য করে নির্ভুল হামলা চালানো হয়। ইরানের সরকারি টেলিভিশনও দাবি করে যে হামলার পর মার্কিন রণতরীটিকে 'দ্রুত গতিতে এলাকা ছেড়ে পালাতে' দেখা গিয়েছে।
যদিও এই দাবির স্বপক্ষে কোনও ভিডিয়ো প্রমাণ দেয়নি ইরান। উল্লেখ্য, এর আগেও আইআরজিসি আব্রাহাম লিংকনকে নিয়ে একই ধরনের দাবি করেছিল। কিন্তু সেবার পেন্টাগন স্পষ্ট জানিয়েছিল যে, ইরানের ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রগুলি জাহাজের ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারেনি।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পালটা দাবি
ইরান আব্রাহাম লিংকনে আঘার হানার দাবি করার পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা অস্বীকার করে। মার্কিন সামরিক কমান্ড সেন্টকম (United States Central Command) পাল্টা ছবি প্রকাশ করে জানায়, USS Abraham Lincoln-এর নেতৃত্বে থাকা ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ এখনও সমুদ্রপথে 'অপারেশন এপিক ফিউরি'কে পূর্ণ শক্তিতে সমর্থন করে যাচ্ছে।
উল্লেখ্য, আব্রাহাম লিংকনের সঙ্গে USS Spruance এবং USS Michael Murphy নামে আরও দুটি ডেস্ট্রয়ার আরব সাগরে মোতায়েন রয়েছে। গত সপ্তাহ পর্যন্তও আরও ৬টি গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার ওই অঞ্চলে মোতায়েন ছিল।
