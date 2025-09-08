English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
US Visa Rules: ট্রাম্পের ভিসা-নীতিতে ভারতীয়রা বিপদে! বড় পরিবর্তন...কী হবে এবার?

American Visa: মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের জারি করা এক বিবৃতি অনুযায়ী, এই নতুন ভিসার নিয়ম বিশ্বজুড়ে কার্যকর করা হবে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 8, 2025, 09:35 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভিসা (Visa) নীতিতে বড় বদল আনল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA)। সে দেশের স্টেট ডিপার্টমেন্ট একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে, যা অবিলম্বে কার্যকর হচ্ছে। আর এতে বড় প্রভাব পড়বে ভারতীয়দের (Indians) ওপর।

এই নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ভারতীয় সহ সব অ-অভিবাসী ভিসা (Non-Immigrant Visa - NIV) আবেদনকারীদের তাঁদের নিজেদের দেশ বা বৈধ বসবাসের দেশ থেকেই ভিসার ইন্টারভিউয়ের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে। এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হল, অতীতে আবেদনকারীরা ভিসা পাওয়ার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করতেন, অর্থাৎ যেখানে অপেক্ষার সময় কম, এমন অন্য কোনও দেশ থেকে আবেদন করা - সেই পদ্ধতি বন্ধ করা।

কারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন

এই নতুন সিদ্ধান্তের ফলে সেই সব ভারতীয় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, যাঁরা দীর্ঘ অপেক্ষা এড়ানোর জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং জার্মানির মতো দেশ থেকে ভিসার জন্য আবেদন করেছেন। এর অর্থ হল, যে সব ভারতীয়দের দ্রুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের প্রয়োজন, তাঁরা এখন আর বি১ (ব্যবসা) বা বি২ (পর্যটন) ভিসার জন্য বিদেশে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারবেন না।

এই নতুন নীতিতে এখন আর সেই বিকল্পটি অবশিষ্ট নেই, শুধুমাত্র কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ছাড়া। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যে দেশগুলিতে মার্কিন সরকার নিয়মিত অ-অভিবাসী ভিসার কার্যক্রম পরিচালনা করে না, সেই সব দেশের নাগরিকরা তাঁদের বসবাসের দেশ ভিন্ন হলে অন্য কোনও নির্দিষ্ট দূতাবাস বা কনস্যুলেটে আবেদন করতে পারেন। এই ক্যাটাগরিতে আফগানিস্তান, কিউবা, শাদ, রাশিয়া এবং ইরানের মতো কয়েকটি দেশের নাগরিক বা বাসিন্দারা অন্তর্ভুক্ত।

ভারতীয়দের উপর কী প্রভাব পড়বে

পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বিধিনিষেধটি এমনিতেই বেড়ে চলা ব্যাকলগ (backlog) বা কাজের জট আরও বাড়িয়ে দেবে। এই বছরের শুরুতে ভিসার জন্য অপেক্ষার সময় হায়দরাবাদ এবং মুম্বাইয়ে সাড়ে তিন মাস থেকে পাঁচ মাস ছিল, কলকাতায় এটি ছিল পাঁচ মাস, আর চেন্নাইতে এটি বেড়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় নয় মাসে।

পুরনো নিয়ম

অতীতে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর সময়, যখন আবেদনের জটের কারণে দেশের ভেতরে অপেক্ষার সময় তিন বছর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, তখন অনেকেই অন্য দেশে গিয়ে ইন্টারভিউয়ের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতেন।

২০২১ সালে মহামারীর পর ভ্রমণ আবার শুরু হলে, ট্রাভেল এজেন্টরা মনে করে বলেন যে, কীভাবে ভারতীয়রা বি১/বি২ ভিসার ইন্টারভিউয়ের জন্য জার্মানির মতো অন্য দেশে যেতেন। সে সময় ভারতে বি১/বি২ ভিসার জন্য অপেক্ষার সময় ছিল ১৫-২০ মাস, তাই দুই বছর আগে ফ্রাঙ্কফুর্টে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস বিশেষ করে ভারতীয় আবেদনকারীদের জন্য অ-অভিবাসী ভিসার ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করেছিল।

এছাড়াও, গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে একটি নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট 'ইন্টারভিউ ওয়েভার প্রোগ্রাম' (Interview Waiver Program) বাতিল করার পর, এখন সমস্ত অ-অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীদের জন্য সশরীরে ইন্টারভিউতে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর অর্থ হল, বেশিরভাগ আবেদনকারীকে এখন মার্কিন দূতাবাস বা কনস্যুলেটে সশরীরে উপস্থিত হতে হবে, যাঁদের আগে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন ছিল না।

এই নতুন নিয়মের ফলে এইচ, এল, এফ, এম, জে, ই, এবং ও ক্যাটাগরির ভিসাগুলি প্রভাবিত হবে। এমনকী ৭৯ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তি এবং ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

