Zee News Bengali
India US Tariff War: 'আমেরিকার অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের দেশের মতো হবে', শুল্কযুদ্ধে ভবিষ্যত্ দেখতে পাচ্ছেন ট্রাম্প!

India US Tariff War: আদালতের বিরুদ্ধে তোপ দেগে ট্রাম্প বলেন, যদি আদালত শুল্ক বাতিল করে দেয় তাহলে দেশে যে বিনিয়োগ হতে চলেছে তা বাতিল হয়ে যাবে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 1, 2025, 04:49 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের উপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছেন ডেনাল্ড ট্রাম্প। কারণ রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছে ভারত। ট্রাম্পের যুক্তি, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার অর্থ ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য করা। এদিকে, মার্কিন আপিল কোর্ট বিপদ বাড়িয়েছে ট্রাম্পের। কারণ আদালত বলেছে, ট্রাম্পের বাসানো অধিকাংশ শুল্ক বেআইনি। এনিয়ে ট্রাম্প সুপ্রিম কোর্টে যাবেন বলেছেন। পাশাপাশি, তিনি বলেছেন এই শুল্ক তুলে নিলে আমেরিকা 'তৃতীয় বিশ্বের দেশ' হয়ে যাবে। অর্থাত্ বিপর্যয়ের ভূত দেখতে পাচ্ছেন ট্রাম্প।

আদালতে ধাক্কা খেয়ে সোমবার তাঁর সোশ্য়াল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ট্রুথ সোশ্যাল-এ তিনি একের পর এক মন্তব্য করেছেন। বিদেশি পণ্যের উপরে শুল্ক বাতিল করে দিলে আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বের দেশ হয়ে যাবে। বিপুল ওই শুল্ক নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আরও বলেছেন, নতুনভাবে শুল্ক ধার্য করার ফলে দেশে ১৫ ট্রিলিয়ন ডলার আসবে। এটা একটা রেকর্ড। 

আদালতের বিরুদ্ধে তোপ দেগে ট্রাম্প বলেন, যদি আদালত শুল্ক বাতিল করে দেয় তাহলে দেশে যে বিনিয়োগ হতে চলেছে তা বাতিল হয়ে যাবে। বিভিন্নভাবে আমরা তৃতীয় বিশ্বের কোনও দেশের মতো হয়ে যাব। এখন দেশে ধীরে ধীরে জিনিসপত্রের দাম কমে যাচ্ছে। কোনও মূল্যবৃদ্ধি নেই।

উল্লেখ্য, জুলাই মাসে শুল্ক থেকে আমেরিকার ঘরে এসেছে ১৫৯ ট্রিলিয়ন ডলার। গতবছর ওই সময়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এখন নতুন করে শুল্ক ধার্য করার পর তা নিয়ে দেশেই তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি ট্রাম্প। বাধ্য হয়েছে দেশের জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট-কে দিয়ে একটি বিবৃতি জারি করিয়েছেন ট্রাম্প। সেখানে বলা হয়েছে, শুল্ক প্রত্যাহার করা হলে তা হবে আমেরিকার বরবাদের কারণ। 

শুক্রবার আমেরিকার এক ফেডারেল কোর্ট বলেছেন বাড়তি শুল্ক চাপাতে গিয়ে সরকার জাতীয় আপাতকালীন ব্যবস্থার বাড়তি সুযোগ নিয়েছে। ওইসব শুল্কের অধিকাংশই বেআইনি। তবে আদালতের ওই রায়ের পরই ট্রাম্প বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত দেশটাকে ধ্বংস করে দেবে।

India USA tariff warDonald TrumpNarendra ModiUS Tariff on India
