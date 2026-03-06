English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Iran-Israel-US war: অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, তবুও আমেরিকার চোখে চোখ রেখে কোন জাদুতে যুদ্ধ চালাচ্ছে ইরান? জানলে...

Iran's Cluster Bomb on Israel: দেশের নিজস্ব অর্থব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে, তবুও আমেরিকার চোখে চোখ রেখে কোন জাদুতে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ইরান? ইরানের এই নিরন্তর ক্ষেপণাস্ত্র হামলার গোপন রহস্য 'বিটকয়েন'! যুদ্ধের বাজারেও ইরানের সামরিক তহবিল ফুরিয়ে না যাওয়ার প্রধান কারণ এই ডিজিটাল সম্পদ।  

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 6, 2026, 02:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে (Iran's currency collapsing), তবুও আমেরিকার চোখে চোখ রেখে কোন জাদুতে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ইরান? এদিকে সপ্তম দিনে পড়েছে ইরানের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল (Iran-Israel-US war)-এর যুদ্ধ। আমেরিকার সমর্থনে ইরানের সঙ্গে লড়ছে ইসরায়েল। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে দুটি দেশের সঙ্গে লড়ছে ইরান (Secret Loophole Helping Iran)?

ক্রিপ্টোকারেন্সির গোপন পথ

ইরান-আমেরিকার যুদ্ধের আবহে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। দীর্ঘদিনের আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইরান কীভাবে ইসরায়েল ও আমেরিকার উপর একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এবং কোথা থেকে সামলাচ্ছে এর বিপুল খরচ? প্রশ্ন উঠছে এ নিয়ে। গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, এর নেপথ্যে রয়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সি বা বিটকয়েনের গোপন পথ।

কীভাবে কাজ করছে এই 'লুপহোল'?

কিন্তু কীভাবে কাজ করছে এই 'লুপহোল' বা গোপন পথ? লুকিয়ে আছে ডিজিটাল কারেন্সির ব্যবহারের মধ্যেই। প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকায় ইরান বিটকয়েন মাইনিং এবং লেনদেনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক নজরদারি এড়িয়ে কোটি কোটি ডলার লেনদেন করা সম্ভব হচ্ছে। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এই ডিজিটাল অর্থের একটি বড় অংশ সরাসরি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি এবং ড্রোন প্রযুক্তির আধুনিকীকরণে ব্যয় করা হচ্ছে।

বিকেন্দ্রীভূত ক্রিপ্টোকারেন্সি

মার্কিন ট্রেজারি ও বিশ্ব আর্থিক সংস্থাগুলি থেকে ইরানকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হলেও, বিকেন্দ্রীভূত ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবস্থার কারণে ইরান তার তেল বিক্রির টাকা বা অন্যান্য আয় অনায়াসেই সামরিক খাতে ব্যয় করতে পারছে।

অর্থনীতি এবং সামরিক আধিপত্য

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই প্রযুক্তিগত ফাঁকফোকর ব্যবহার করেই ইরান শুধু নিজের অর্থনীতিকে টিকিয়েই রাখছে না, বরং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সামরিক আধিপত্য বজায় রাখতেও সক্ষম হচ্ছে। এর ফলে আমেরিকা ও তার মিত্রদেশগুলির পক্ষ থেকে ইরানের উপর চাপ সৃষ্টি করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Iran's BitcoinIran's mine BitcoinIran's currency collapsingIran's economy crushingTehranFuelmilitary componentsfinancial railDonald Trumpglobal banking systemইরান বিটকয়েনডোনাল্ড ট্রাম্পইরানইসরায়েল
