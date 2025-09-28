Durga Puja 2025: লন্ডনের শারদ উৎসবে জন্ম শতবর্ষে মহানায়ক উত্তম কুমারের ওয়াল অফ ফেম, সাজছে চন্দননগরের আলোয়।
London Sharad Utsav 2025: বাঙালির ম্যাটিনি আইডল উত্তম কুমার আপামর বাঙালি জাতির কাছে মহানায়ক। এবছর তাঁর জন্ম শতবর্ষ উদযাপন শুরু হয়েছে। প্রবাসের পুজোতেও তাঁকে স্মরণ করে থাকছে ওঁনার অভিনিত ছবির পোস্টার দিয়ে সাজানো "হল অফ ফেম"; থাকছে গানে, গানে উত্তম স্মরণ। উদ্যোগে বেঙ্গল হেরিটেজ ফাউন্ডেশন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লন্ডন শারদ উৎসবে (LSU) জন্ম শতবর্ষে মহানায়ক উত্তম কুমারের ছবির পোস্টার দিয়ে সেজে উঠছে পুজো প্রাঙ্গণের দেওয়াল, যার নামকরণ করা হয়েছে 'ওয়াল অফ ফেম'। এই আয়োজন বাংলার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে লন্ডনের বুকে তুলে ধরে প্রতি বছর। এবছর ১৭ তম বছর লন্ডন শারদ উৎসবের। প্রতি বছরের মতো এই বছরের পুজোতেও আছে অনেক রকমের আকর্ষণ।
এ বছর চন্দননগরের আলোকসজ্জা ভরিয়ে তুলবে গানার্সবারি পার্ক স্পোর্টস হাব, যা দশ হাজার বর্গ ফুট ইনডোর স্পেস। যাকে ইউরোপের সর্ব বৃহৎ দুর্গা পুজোর জায়গা বলা যায়। এখানে ঢুকলেই একশো পঞ্চাশ ফুটের দেওয়াল জুড়ে থাকবে চন্দননগরের আলোকসজ্জা।
পুজোর জন্য কলকাতার পুরোহিত থাকছেন। নবপত্রিকা স্নান থেকে শুরু করে পুষ্পাঞ্জলি, সন্ধি পুজো, কুমারি পুজো, হোম, চন্ডিপাঠ , সিঁদূর খেলা সবই থাকছে এবারের পুজোতেও।
বকুল তলার মঠে থাকছে পেট পুজোর আয়োজন। কলকাতার স্ট্রিট ফুড, দিল্লির মতো চাট, ইন্দো চাইনিজ খাওয়ার , এছাড়াও রসগোল্লা, জিলিপি, পান, সবই কলকাতার রাস্তার কথা মনে করাবে।
অন্যদিকে রঙ্গমঞ্চে থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। এস.ডি ও আর.ডি. বর্মনের স্মরণে গানের অনুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান, ঢাকি, ধুনুচি নাচ, গানের লড়াই, আর থাকছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত শারদীয়া পার্বনি বিশেষ পত্রিকা।
বেঙ্গল হেরিটেজ ফাউন্ডেশন এবং (BHF) লন্ডন শারদ উৎসব এর সভাপতি ২০২৫ , কৌশিক চ্যাটার্জি এই আয়োজন নিয়ে জানালেন,"এই বছরের লন্ডন শারদ উৎসব ইউরোপে দেখা সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে প্রাণবন্ত উদযাপন হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। যেহেতু আমরা দুর্গা পূজার জাঁকজমককে লন্ডনের প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে এসেছি, আমরা সবাইকে এতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা যা এখানে একটি অভূতপূর্ব মাত্রা উৎসবের সাথে যোগ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আসুন আমরা এই উদ্যোগকে স্মরণীয় করে তুলি!"
