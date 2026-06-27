Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /ভূমিকম্প বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলায় লাশের সারি... ধ্বংসস্তূপের নিচে গণকবরে নিখোঁজ ৫০ হাজার? খালি হাতেই উদ্ধারকাজ সাধারণের

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলায় লাশের সারি... ধ্বংসস্তূপের নিচে 'গণকবরে' নিখোঁজ ৫০ হাজার? খালি হাতেই উদ্ধারকাজ সাধারণের

Venezuela earthquake death toll: খালি হাতে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে প্রিয়জনদের খোঁজ করছেন সাধারণ মানুষ। বর্তমানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯২০-তে পৌঁছেছে বলে জানা গিয়েছে। এখনও হাজার হাজার মানুষ নিখোঁজ।প্রকৃতির রূঢ় পরিহাসের মুখে ভেনেজুয়েলা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 27, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:28 PM IST
ভূমিকম্প বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলায় লাশের সারি... ধ্বংসস্তূপের নিচে 'গণকবরে' নিখোঁজ ৫০ হাজার? খালি হাতেই উদ্ধারকাজ সাধারণের
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কালীঘাটে মেট্রোর রেলিং টপকে লাইনে ঝাঁপ ৬৫ বছরের বৃদ্ধের, ব্যাহত পরিষেবা
kolkata metro37 min ago
2
Councillor Tarakeswar Chakraborty Arrest1 hr ago
3
Pune Ketan Agarwal Murder Case1 hr ago
4
Uniform Civil Code1 hr ago
5
Dr. Shyama Prasad Mukerjee birth anniversary2 hrs ago