ভূমিকম্প বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলায় লাশের সারি... ধ্বংসস্তূপের নিচে 'গণকবরে' নিখোঁজ ৫০ হাজার? খালি হাতেই উদ্ধারকাজ সাধারণের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রকৃতির রুদ্ররূপের সাক্ষী লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলা। গত বুধবার আছড়ে পড়া দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্পের (৭.২ এবং ৭.৫ তীব্রতা) পর পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। বিগত এক শতাব্দীরও বেশি সময়ের মধ্যে এটাই ভেনেজুয়েলার সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়। উদ্ধারকাজ যতই এগোচ্ছে, মৃতের স্তূপ ততই বাড়ছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২০ জনে, সময়ের সঙ্গে তা ১০০০ ছাড়িয়ে যাবে বলেই ধারণা। তবে সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, ধসে পড়া বহুতল এবং ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও ৫০,০০০-এরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন।
ক্ষোভ ও সাধারণ মানুষের উদ্ধারকাজ
কারাকাস এবং সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লা গুয়াইরা রাজ্যের বহু আবাসিক এলাকা মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সরকারি উদ্ধারকাজের গতি নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া পরিজনদের বাঁচাতে সাধারণ মানুষ নিজেরাই কোদাল, হাতুড়ি, এমনকি খালি হাতে কংক্রিটের স্ল্যাব সরানোর মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন। ৪২ থেকে ৭২ ঘণ্টার এই গোল্ডেন আওয়ার পার হয়ে যাওয়ার পর অলৌকিক কিছু না ঘটলে নিখোঁজদের জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। উদ্ধারকারী দলগুলির মতে, ক্ষয়ক্ষতি এতটাই ব্যাপক যে এখন জীবিতদের চেয়ে মৃতদেহ উদ্ধারের ওপরই বেশি জোর দিতে হচ্ছে। এর মধ্যে উপদ্রুত এলাকায় সাধারণের প্রবেশে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে। খাবার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব দেখা দেওয়ায় বহু জায়গায় দোকান লুটের ঘটনাও ঘটছে।
সরকার জানিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় কারাকাস ও তার আশেপাশের এলাকায় আঘাত হানা এই 'জোড়া' ভূমিকম্পের পর এখনও ১৭২ জন মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছেন এবং ৩,৩৬০ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া, ৫০,০০০-এরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
আন্তর্জাতিক ত্রাণের বন্যা ও ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
এই চরম সংকটের মুখে বিশ্বমঞ্চ থেকে ভেনেজুয়েলায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বিয়া, স্পেন, সুইজারল্যান্ডের মতো অন্তত ১৭টি দেশের ৮৫০-এর বেশি আন্তর্জাতিক উদ্ধারকর্মী ইতিমধ্যেই সেখানে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন। আরও ২৫টি বিশেষ উদ্ধারকারী দল সেখানে পৌঁছাচ্ছে। পোপ লিও চতুর্দশ ভেনেজুয়েলার জন্য ১ লক্ষ ইউরোর প্রাথমিক আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছেন। ভারত, চিন, ব্রাজিল এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানও সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে।
সম্প্রতি মার্কিন সামরিক অভিযানের মাধ্যমে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো অপসারিত হওয়ার পর ভেনেজুয়েলার ক্ষমতা নেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ। এমনিতেই তাঁর প্রশাসন চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তার ওপর এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো আছড়ে পড়ল। পরিস্থিতি সামলাতে প্রেসিডেন্ট রদ্রিগেজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বিদেশসচিব মার্কো রুবিও-র সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছেন এবং মার্কিন সাউদার্ন কমান্ডের মাধ্যমে জরুরি ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।