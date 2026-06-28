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৩ দিনে পর পর ভয়াল ভূমিকম্পে ৫১ হাজার মানুষই...! বিধ্বস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ৬৭ লাখ ৬০ হাজার

Venezuela Devastating Earthquakes Death Toll: ৫১০০০!৩২০০! ১৪৩০! কতগুলি সংখ্যা মাত্র নয়। ভেনেজুয়েলায় আঘাত হানা দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্পের তিন দিন পরেও ধ্বংসস্তূপে জীবিত মানুষের খোঁজে চলছে মরিয়া উদ্ধার অভিযান। এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৩০ জন! নিখোঁজ রয়েছেন ৫১ হাজারেরও বেশি মানুষ। উদ্ধারকারীরা সতর্ক করে বলেছেন, জীবিত কাউকে উদ্ধারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৭২ ঘণ্টার সময়সীমা দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। আহত হয়ছেন ৩২০০ জন!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 28, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:30 PM IST
৩ দিনে পর পর ভয়াল ভূমিকম্পে ৫১ হাজার মানুষই...! বিধ্বস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ৬৭ লাখ ৬০ হাজার
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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