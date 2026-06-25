Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /ভেনেজুয়েলায় প্রকৃতির রুদ্ররূপ! ফিরে দেখা ইতিহাস কাঁপানো ৪ ভূমিকম্পের ভয়াবহতা

ভেনেজুয়েলায় প্রকৃতির রুদ্ররূপ! ফিরে দেখা ইতিহাস কাঁপানো ৪ ভূমিকম্পের ভয়াবহতা

Historical earthquakes: প্রকৃতির চরম তাণ্ডব!  মিনিটে ২ বার কেঁপে উঠল দেশ! ভেনেজুয়েলার ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে ভারতের জন্য বড় সতর্কবার্তা। কেন সাবধান হতে হবে ভারতকে?

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 25, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:46 PM IST
ভেনেজুয়েলায় প্রকৃতির রুদ্ররূপ! ফিরে দেখা ইতিহাস কাঁপানো ৪ ভূমিকম্পের ভয়াবহতা
Image Credit: ফোটো-উইকিমিডিয়া Source: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভেনেজুয়েলায় প্রকৃতির রুদ্ররূপ! ফিরে দেখা ইতিহাস কাঁপানো ৪ ভূমিকম্পের ভয়াবহতা
Historical earthquakes8 min ago
2
earthquake in india18 min ago
3
Taratala Warehouse Collapse48 min ago
4
Bengal law and order bill50 min ago
5
Durand Cup 20261 hr ago