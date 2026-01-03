Trump Captured Venezuela President: ঘরে ঢুকে তুলে নিয়ে গেল ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে, জানুন আমেরিকার ডেল্টা ফোর্স সম্পর্কে

Trump Captured Venezuela President: ঘরে ঢুকে তুলে নিয়ে গেল ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে, জানুন আমেরিকার ডেল্টা ফোর্স সম্পর্কে
Trump Captured Venezuela President: অপারেশনের সময় ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের বেশ কয়েকটি জায়গায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোনও হুমকি, শাসানি নয় মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপারেশন। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে নিয়ে গেল ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাহিনী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেল্টা ফার্সের এলিট কমান্ডোরা মাদুরোকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তার ছবিও প্রকাশ পেয়েছে।
অপারেশনের সময় ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের বেশ কয়েকটি জায়গায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। মার্কিন বাহিনী শহরের বেশকিছু টার্গেটে হামলাও চালিয়েছে। মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করার ব্যাপারে প্রেস কন্ফারেন্স করবে বলেও জানা যাচ্ছে। কিন্তু কী এই ডেল্টা ফোর্স?
বিশেষ বিশেষ অপারেশনের জন্য ১৯৭৭ সালে তৈরি করা হয় ডেল্টা ফোর্স। নর্থ ক্যারোলিনার ফোর্ট ব্রাগ-এ তৈরি হয় এর হেড কোয়ার্টার। দুনিয়ায় যত এলিট ফোর্স রয়েছে তার মধ্যে ডেল্টা ফোর্স একটি। ঠিক যেন আমেরিকা তৈরি করেছে নেভি সিল। ডেল্টা ফোর্সকে পরিচালনা করে মার্কিন সেনার স্পেশাল অপারেশন কমান্ড। এটিরে পোশাকি একটি নাম আছে। সেটি হল জয়েন্ট অপারেশন্যাল ডিটাচমেন্ট-ডেল্টা বা 1st SFOD-D। ব্রিটিশ SAS(22nd Special Air Service Regiment) এর থেকে দেশে তৈরি হয় ডেল্টা ফোর্স। এসএএসের কাঠামো দেখে উত্সাহিত হন ডেল্টার স্থপতি কর্ণেল চার্লস বেকউইথ।
কেন এই ডেল্টা ফোর্সের এত নাম? যে মিশনে সবচেয়ে বেশি রিস্ক, টার্গেট যেখানে হাই ভ্য়ালু, যেখানে কাউন্টার টেররিজমের কাজ করতে হয় সেখানেই অপারেশনে নামানো হয় এই ডেল্টা ফোর্সকে। ডেল্টা ফোর্সের সবচেয়ে বেশি স্পেশিয়ালিটি হল যে কোনও অপরহণ থেকে অপহৃতকে উদ্ধার করা।
BREAKING US special forces (Delta Force) have just landed in Caracus, #Venezuela. pic.twitter.com/1fko0kmqtj
— RKM (@rkmtimes) January 3, 2026
হাজার হাজার প্রার্থী থেকে গুটিকয় কয়েকজনকে ডেল্টা ফোর্সের জন্য বেছে নেওয়া হয়। এরপর তাদের তৈরি করা হয়েছে আনকনভেনশনাল ওয়ারফোয়ারের জন্য। ডেল্টার জওয়ানদের খুব ভালো স্নাইপার হতে হয়, হ্যান্ড টু হ্য়ান্ড কমব্যাটে দক্ষ হতে হয়, বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হতে হয়, গোপনে কোথাও ঢুকে পড়তে ডেল্টা ফোর্সের জুড়ি নেই। ডেল্টা ফোর্সের কমান্ডোদের এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে তারা বিমান, জাহাজ, ট্রেন, যে কোনও যানবাহনে এরা অপারেশন করতে পারে। যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে এরা মানিয়ে নিতে পারে। মূলত চারটি স্কোয়ার্ড্রোনে বিভক্ত থাকে ডেল্টা ফোর্স।
আরও পড়ুন-তৃণমূল ছেড়ে পুরনো দলে মৌসম বেনজির নুর, কংগ্রেস 'জিন্দা হ্যায়' বললেন জয়রাম
আরও পড়ুন-ট্রাম্পের তুর্কিনাচন! হামলা চালিয়ে ভেনেজুয়েলা থেকে কিডন্যাপ করে আনলেন সস্ত্রীক প্রেসিডেন্টকে...
ডেল্টা ফার্সের অধিকাংশ অপারেশন গোপন রাখা হয়। খুবই কম অপারেশন পাবলিক ডোমেইনে আনা হয়। ডেল্টা ফোর্সের দুনিয়া কাঁপানো কিছু অপারেশনের মধ্যে রয়েছে ২০০১ সালে বিন লাদেনের খোঁজ, বাগদাদ এয়ার স্ট্রাইক, ইরাক হস্টেজ রেসকিউ, অপারেশেন গথিক সারপেন্ট, সোমলিয়া, অপারেশন আরজেন্ট ফিউরি, আইসিসি নেতা আবু বকর আল বাগদাদির বিরুদ্ধে অভিযান।
সিলেকশন প্রক্রিয়া অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় খুব প্রার্থীই ডেল্টা ফোর্সে যেতে পারেন। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে ৩৫ পাউন্ড ওজনের ব্যাগ পিঠে নিয়ে রাতে ১৮ মাইল দৌড় অথবা ৪৫ পাউন্ড ওজনের ব্যাগ নিয়ে দুর্গম ও খাড়া পাহাড়ী পথে ৪০ মাইল দীর্ঘ পদযাত্রা—যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হয়। যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তারা ছয় মাস মেয়াদী 'অপারেটরস ট্রেনিং কোর্স' (OTC)-এ যোগ দেন। এই কোর্স শেষ করার পর তারা বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক মিশনে কাজ করার জন্য দক্ষ ও অভিজাত 'অপারেটর' হিসেবে তৈরি হন।
ভেনেজুয়েলায় অপারেশন সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবেইরো বলেছেন, মাদুরো বর্তমানে মার্কিন হেফাজতে রয়েছেন। মাদক-সন্ত্রাস এবং মাদক পাচারের পুরনো অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করতে তাকে শীঘ্রই বিমানে করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হবে। হোয়াইট হাউস যখন মার-এ-লাগোতে সকাল ১১টার (ইস্টার্ন টাইম) সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন ভেনেজুয়েলা সরকার মাদুরো দম্পতির জীবিত থাকার প্রমাণ বা 'প্রুফ অফ লাইফ' দাবি করছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)