Venezuela President Nicolas Maduro Captured: ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট আটক নিউ ইয়র্কের এই বন্দিশিবিরে, কেন 'ভয়ংকর' বলে কুখ্যাতি এই জায়গার...

Venezuela President Nicolas Maduro Captured: আমেরিকার এই ডিটেনশন সেন্টারটি গোটা দুনিয়ায় পরিচিত কুখ্য়াত, ভয়ংকর ও সহ্য়ের বাইরে বলে কুখ্যাতি রয়েছে। এমনই একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে একটি দেশের প্রেসিডেন্টকে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যরাতে রাজধানী কারাকাসে তাণ্ডব চালিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তাদের শোয়ার ঘর থেকে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে আমেরিকার ডেল্টা ফোর্স। জঙ্গলের রাজত্ব মনে হলেও শনিবারই তাদের দুজনেক উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমেরিকায়। শুধু তাই নয় একজন্য রাষ্ট্রপতিকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে রীতিমতো সংবাদমাধ্যমে দেখিয়ে ডেনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এবার ভেনেজুয়েলা চালাব আমরাই। কিন্তু কোথায় রাখা হয়েছে মাদুরোকে?
মাদুরোর বিরুদ্ধে আমেরিকার মূল অভিযোগ মাদুরো আমেরিকায় মাদক পাচার করছেন। ঠিক যেমন ইরাক আক্রমণ করার আগে আমেরিকা বলেছিল, সাদ্দাম হোসেনের হাতে রয়েছে মারাত্মক গণবিধ্বংসী অস্ত্রসস্ত্র। মাদুরোর বিরুদ্ধে যেহেতু মাদক জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান ডিটেনশন সেন্টারে।
আমেরিকার এই ডিটেনশন সেন্টারটি গোটা দুনিয়ায় পরিচিত কুখ্য়াত, ভয়ংকর ও সহ্য়ের বাইরে বলে কুখ্যাতি রয়েছে। এমনই একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে একটি দেশের প্রেসিডেন্টকে। এই বন্দিশিবিরটি বহুদিন ধরেই কর্মী সংকটে ভুগছে, খাবার বিদ্যুতের অভাব হয়ে যায়, বন্দিদের মধ্যে প্রায়শই মারামারি রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার আকার নেয়। শৌচাগারও ঠিক থাকে না।
১৯৯০-এর দশকে মেট্রোপলিটান ডিটেনশন সেন্টারটি নির্মাণ করা হয়। সাধারণ বন্দিদের পাশাপাশি নিউইয়র্কের এই আটককেন্দ্রে হাই প্রোফাইল বন্দিদেরও রাখা হয়। এই বন্দি শিবিরে প্রায়শই বন্দিদের মধ্যে মারামারি লেগে থাকে। ২০২৪ সালের জুনে এক বন্দিকে ছুরি মেরে খুন করা হয়। ২০১৯ সালে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যেই এক সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল বন্দিদের। এনিয়ে মামলাও হয়। তার জেরে ১৬০০ বন্দিকে ১ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়ে সরকারকে।
উল্লেখ্য, এই বন্দি শিবিরে এর আগে রাখা হয়েছে আমেরিকার বিখ্যাত সব তারকা ও অপরাধীদের। একসময়ে তারকা আর কেলি, যৌন নিপীড়ক জেফরি এপস্টেইনের সহযোগী গিলেন ম্যাক্সওয়েল এবং সম্প্রতি র্যাপার শন ‘ডিডি’ কম্বসকে এই বন্দি শিবিরে আটকে রাখা হয়েছিল। ক্রিপ্টোকারেন্সি জাদুকর স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডকেও এখানেই রাখা হয়েছিল। হত্যা ও মাদক পাচারের অভিযোগে বিচারের অপেক্ষায় থাকা সন্দেহভাজন মেক্সিকান মাদক সম্রাট ইসমাইল মারিও জাম্বাদা গার্সিয়াকেও এখানে রাখা হয়েছিল। তিনি ‘এল মায়ো’ নামে পরিচিত।
উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্টকে তুলে নিয়ে আসার পর ট্রাম্প বলেছেন, 'ভেনেজুয়েলায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র দেশটির দেখভাল করবে। যতক্ষণ না আমরা একটি নিরাপদ বদল নিশ্চিত করতে পারছি ততক্ষণ আমরাই দেশটি পরিচালনা করব।' ট্রাম্প আরও বলেন, আমেরিকা গতকাল যা করেছে বিশ্বের আর কোনও দেশ তা করতে পারত না, বিশেষ করে এত অল্প সময়ের মধ্যে।
