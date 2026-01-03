Venezuela President Big Update: প্রেসিডেন্টের স্ত্রীর কোনও খোঁজ নেই! কোথায় আছেন মাদুরো! বেঁচে আছেন তো? অবিশ্বাস্য আপডেট...

Venezuela President Big Update: প্রেসিডেন্টের স্ত্রীর কোনও খোঁজ নেই! কোথায় আছেন মাদুরো! বেঁচে আছেন তো? অবিশ্বাস্য আপডেট...
Captured Venezuela President Nicolas Maduro's Big Update: বহু দিন ধরেই ভেনেজুয়েলা-মার্কিন সংঘাত চলছিল। তবে এতটা কেউ আশঙ্কা করেনি। স্বয়ং প্রেসিডেন্টকে কিডন্যাপ করে নেওয়া! চাট্টিখানি কথা? তবে কিডন্যাপিংয়ের ঘটনার পরে মিলল আপডেট। কী জানা গেল ভেনেজুয়েলার সেই আপডেটে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়া (Russia) আর ইরান (Iran) এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তারা বলেছে, এটা ভেনেজুয়েলার (Venezuela) উপর আমেরিকার (USA) একরকম আক্রমণই। প্রথমে রাতভর পরপর হামলা-বিস্ফোরণ পরে সস্ত্রীক ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে কিডন্যাপ করে নিয়ে দেশের বাইরে চলে যাওয়া। সারা বিশ্ব স্তম্ভিত অবিশ্বাস্য এই ঘটনায়। নিজের দেশ থেকে স্বয়ং প্রেসিডেন্টকে তাঁর স্ত্রী-সহ কিডন্যাপ (President Nicolas Maduro Captured) করে নিয়ে চলে যাওয়ার এই ঘটনা সাম্প্রতিক কালে কেউ দেখেনি। বহু দিন ধরেই ভেনেজুয়েলা-মার্কিন সংঘাত-সংঘর্ষ (Venezuela US Conflict) চলছিল। তবে এতটা কেউ আশঙ্কা করেনি। তবে কিডন্যাপিংয়ের ঘটনার পরে মিলল লেটেস্ট আপডেট। কী জানা গেল সেই আপডেটে?
কোথায় নিকোলাস মাদুরো?
ভেনেজুয়েলার বিশেষ সূত্রই নিশ্চিত করেছে যে, প্রেসিডেন্টের লোকেশন এখনও জানা যায়নি। জানা যায়নি তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনও খবরও। কোনও খবরই মিলছে না! ভেনেজুয়েলার উপরাষ্ট্রপতি ডেলসি রডরিগেজ (Venezuelan Vice President Delcy Rodriguez) জানিয়েছেন, 'প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসের লোকেশন সম্বন্ধে আমরা অন্ধকারে। তাঁরা বেঁচে আছেন কি না, এ বিষয়ে তথ্যপ্রমাণ দাবি করছি আমরা!'
ট্রাম্পের বিবৃতি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ডোনাল্ড ট্রাম্পই জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে বন্দি করে নিয়ে চলে এসেছেন! ভেনেজুয়েলার উপর লার্জ-স্কেল অ্য়াটাকের পরে এটা ঘটানো সম্ভব হয়েছে। সস্ত্রীক মাদুরোকে কিডন্যাপ করে আমেরিকায় উড়িয়ে আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ট্রাম্প আমেরিকার সময়ে সকাল ১১টায় এ নিয়ে একটি প্রেস কনফারেন্স করবেন।
যুদ্ধের দামামা
বাবা ভাঙ্গা বা নস্ট্রাদামুসের পূর্বাভাস নিয়ে গোটা বিশ্বই চমকিত থাকে। এঁদের পুরনো ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বারবার বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের (World War) দামামার কথা বলেছে। সে কথা কিন্তু সত্য হচ্ছে প্রতিদিনই। কেননা, বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের মধ্যেই ফের ভেনেজুয়েলা আক্রমণ আমেরিকার (us attack Venezuela)। শনির ভোরে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে বোমাবর্ষণের শব্দ শোনা গেল। শোনা গেল বিমান চলাচলের শব্দও। অন্তত সাতটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। বহু এলাকাই ঢেকে যায় অন্ধকারে।
শনির রাতে শনি
স্থানীয় হিসেবে শনিবারে মাঝরাতে ভেনেজুয়েলার কারাকাসের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে। একই সঙ্গে ওই অঞ্চলে অত্যন্ত নিচু দিয়ে যুদ্ধবিমান উড়ে যাওয়ার খবরও পাওয়া গিয়েছে। গভীর রাতে পরপর সাতবার বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গিয়েছে।
আতঙ্ক
জানা গিয়েছে, এই বিস্ফোরণের পরেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মানুষজন ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। অনেককে দেখা যায় রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে জটলা করতে, কী ঘটেছে বুঝতে চেষ্টা করে অনেকেই আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কীসের বিস্ফোরণ? কেন বিস্ফোরণ? না, বিস্ফোরণের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশাই রয়েছে।
আক্রমণের প্রেক্ষাপট
ভেনেজুয়ালা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে টেনশন অবশ্য নতুন নয়। কূটনৈতিক স্তরে এই দুটি দেশের সম্পর্ক যথেষ্ট তিক্ত। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে মার্কিন নৌসেনা পাঠানোর কথা বলেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর ফলে ভেনেজুয়েলায় হামলা হতে পারে বলে আগেই মনে করেছিলেন কূটনীতি বিশেষজ্ঞরা। মার্কিন আধিকারিকদের পক্ষ থেকে অবশ্য সাফাই দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ভেনেজুয়েলার কারাকাস অঞ্চলে ড্রাগ পাচার হওয়ার জন্য মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে। যদিও এই মার্কিনি অভিযান কারাকাসের বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। হতে পারে ওই বিস্ফোরণের প্রেক্ষাপট আলাদা। সময়ই বলবে, কী ঘটেছে।
