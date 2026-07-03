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১৪০ টন কংক্রিটের ধ্বংস্তূপ বুকে নিয়ে অলৌকিক বেঁচে থাকা! উদ্ধার ৮ দিন পর ১০০ ঘণ্টার অভিযানে

Venezuela quake miracle: যেখানে ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার পর বেঁচে থাকার আশা ক্ষীণ হয়ে আসে, সেখানে দীর্ঘ ৮ দিন পর জীবিত উদ্ধার। কীভাবে সম্ভব হল এই অসাধ্য সাধন? অভিজ্ঞ দমকলকর্মী মারা পাজ ক্যাম্পোস অভিযানের পুরো সময় জিল ফ্লোরেন্সের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে মানসিকভাবে শান্ত রাখেন। তাঁর মনোবল ধরে রাখেন।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 03, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:02 PM IST
১৪০ টন কংক্রিটের ধ্বংস্তূপ বুকে নিয়ে অলৌকিক বেঁচে থাকা! উদ্ধার ৮ দিন পর ১০০ ঘণ্টার অভিযানে
Image Credit: হার্নান আলবার্তো জিল ফ্লোরেসSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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