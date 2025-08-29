Kazakhastan: Watch Video! বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে ট্রেন মিস, ফেরার জন্য ফ্লাইটের টিকিট জোগাড় করতে না পেরে এয়ারপোর্টেই গায়ে আগুন যুবকের...

Kazakhastan: Watch Video! বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে ট্রেন মিস, ফেরার জন্য ফ্লাইটের টিকিট জোগাড় করতে না পেরে এয়ারপোর্টেই গায়ে আগুন যুবকের...
Kazakhastan Shocking Video: মর্মান্তিক ভিডিয়োটিতে দেখা যায়, লোকটি কাজাখস্তানের আলমাতি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একটি ট্রাভেল এজেন্সির অফিসে সাহায্যের জন্য এসেছেন। দৃশ্যত মদ্যপ ওই যাত্রী তার স্ত্রীর কাছে একটি ফোন করার অজুহাতে গোলমাল শুরু করেন, যার পরে অভ্যর্থনাকারী কর্মচারী তাকে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহ ঘটনা, কাজাখস্তানের আলমাতি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একজন ব্যক্তি নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। এই ঘটনার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যায় যে, লোকটি আগুনের একটি বিশাল গোলকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এবং বিমানবন্দরের কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন।
জানা যায়, লোকটি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন এবং স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার পর শেষ ট্রেনটি ধরতে না পেরে বিমানবন্দর কর্মীদের কাছে তাকে বিমানে করে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছিলেন।
একজন পুলিস অফিসার তেংরি নিউজকে বলেন, “তিনি স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে ট্রেন ফেল করেছিলেন। তার টিকিট বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তিনি এখানে এসেছিলেন ট্রেনের টিকিটের বদলে বিমানের টিকিট নেওয়ার জন্য, এবং তিনি রেলের টিকিটের বদলে প্লেনের টিকিট দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। কিছু লোক বলছেন, তিনি হয়তো মদ্যপ ছিলেন।”
শীঘ্রই বিমানবন্দরের কর্মীদের একটি দল লোকটির কাছে এগিয়ে আসতে শুরু করে, যার পর সে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং তাদের হুমকি দেয়।
মুহূর্তের মধ্যে লোকটি নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং রুম থেকে হতভম্ব বিমানবন্দর কর্মীদের দিকে ছুটে যায়। কর্মীরা দ্রুত একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র (fire extinguisher) দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন।
আগুন নেভানোর পর দেখা যায়, লোকটি মেঝেতে সাদা পাউডারে ঢাকা অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তিনি জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।
তেংরি নিউজ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আলমাতি জনস্বাস্থ্য বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, “তার অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ক্লিনিক্যাল প্রোটোকল অনুযায়ী তার সম্পূর্ণ চিকিৎসা চলছে।”
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
