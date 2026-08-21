/হরমুজে আতঙ্ক! ২১ ভারতীয় নাবিক থাকা জাহাজে ইরানি হামলা, রকেট-গুলির বৃষ্টি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক ভিডিয়ো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হরমুজ প্রণালীতে ইরানি হামলার মুখে ২১ ভারতীয় নাবিক! রোমহর্ষক মুহূর্তের ভিডিয়ো প্রকাশ আসতেই উত্তেজনা। পারস্য উপসাগর ও হরমুজ প্রণালী সংলগ্ন উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় ফের বড় বিপদ। যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতকারী বাণিজ্যিক জাহাজ ও ভারতীয় নাবিকরা এখন চরম নিরাপত্তার ঝুঁকিতে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি চাঞ্চল্যকর পুরোনো ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে কীভাবে ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কোরের সশস্ত্র জলযান একটি পণ্যবাহী জাহাজকে ঘিরে ধরে রকেট চালিত গ্রেনেড দিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। পানামার পতাকাযুক্ত ওই কন্টেইনার জাহাজে মোট ২১ জন ভারতীয় নাবিক কর্মরত ছিলেন। ভারতীয় নাবিকদের সংগঠন ‘দ্য ফরওয়ার্ড সিমেন্স ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া’ এই রোমহর্ষক ফুটেজটি প্রকাশ্যে এনেছে।
ঠিক কী ঘটেছিল সেই উত্তেজনাকর মুহূর্তে?
ভিডিয়োটি গত ২২ এপ্রিলের। হরমুজ প্রণালীতে ইরানের নৌবাহিনীর সশস্ত্র স্পিডবোট হঠাৎই ঘিরে ধরে প্যানামার ওই বাণিজ্যিক জাহাজটিকে। চারদিক থেকে চালানো হয় গুলি, এমনকী নিক্ষেপ করা হয় রকেটচালিত গ্রেনেডও। গুলির আওয়াজ ও বিস্ফোরণের আশঙ্কায় জাহাজের ভেতরেই কোনোক্রমে আশ্রয় নেন নাবিকেরা। জাহাজটিতে ২১ জন ভারতীয় নাবিক থাকা সত্ত্বেও সৌভাগ্যবশত কেউই শারীরিকভাবে আহত হননি এবং তাঁরা নিরাপদেই ছিলেন বলে জাহাজ মন্ত্রক সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে।
On 22 April, in the Strait of Hormuz, a vessel carrying 22 crew members, of whom 21 were Indian, faced a deeply distressing situation.— FSUI (@FSUIINDIA) August 20, 2026
These were not pirates.
They were naval forces of the IRGC.
Videos show several small boats surrounding the vessel, the intensity of the… pic.twitter.com/5UgxtZETSd
আমেরিকা-ইরান সংঘাত এবং ভারতীয়দের ঝুঁকি
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে আক্রমণ চালানোর পর থেকেই রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বৈশ্বিক খনিজ তেল ও গ্যাসের প্রধান বাণিজ্য পথ হরমুজ প্রণালী। জাতিসংঘের এক সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি মাসে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে হরমুজ প্রণালী এলাকায় বাণিজ্যিক জাহাজে হামলায় অন্তত ১৫ জন নাবিকের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় নাগরিক। বিশ্বের মোট মেরিনার বা নাবিক শক্তির প্রায় ১২.২ শতাংশই ভারতীয়। ফলে এই আন্তর্জাতিক যুদ্ধে ভারতীয় নাবিকরা কার্যত বলির পাঁঠা হচ্ছেন।
ভারতের কড়া পদক্ষেপ ও কেন্দ্রের সতর্কতা নির্দেশিকা
এই ধরনের ঘটনার পর তেহরানের ওপর ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি। সম্প্রতি এক ভারতীয় নাবিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার পর ইরানের উপ-রাষ্ট্রদূতকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। পরিস্থিতির আশঙ্কাজনক অবনতি দেখে ভারতের ‘ডিরেক্টরেট জেনারেল অব শিপিং’ অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। হরমুজ প্রণালী বা পারস্য উপসাগর দিয়ে যাতায়াতকারী কোনো জাহাজে ভারতীয় নাবিকদের আপাতত মোতায়েন না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সমস্ত শিপিং কোম্পানি ও এজেন্সিকে।এলাকায় যাতায়াতকারী অন্যান্য জাহাজের মাস্টার বা ক্যাপ্টেনদের সর্বক্ষণ সজাগ থাকা এবং সামুদ্রিক সতর্কবার্তা পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
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