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হরমুজে আতঙ্ক! ২১ ভারতীয় নাবিক থাকা জাহাজে ইরানি হামলা, রকেট-গুলির বৃষ্টি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক ভিডিয়ো

মাঝসমুদ্রে হঠাৎই ঘেরাও কন্টেইনার জাহাজ! চারপাশে রকেটের গর্জন আর গুলির লড়াইয়ের মাঝে জাহাজের ভেতর লুকিয়ে ২১ জন ভারতীয় নাবিক। আমেরিকা-ইরান সংঘাতের আগুনে হরমুজ প্রণালীতে চরম মৃত্যুফাঁদ। ভাইরাল হওয়া এক চাঞ্চল্যকর ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই বিশ্বজুড়ে তোলপাড়! শেষ পর্যন্ত অলৌকিকভাবে কী ঘটল নাবিকদের ভাগ্যে?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 21, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:33 AM IST
হরমুজে আতঙ্ক! ২১ ভারতীয় নাবিক থাকা জাহাজে ইরানি হামলা, রকেট-গুলির বৃষ্টি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক ভিডিয়ো
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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