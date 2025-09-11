Nepal Unrest: বদলের নেপালে পাবলিকের মারের ভয়ে হেলিকপ্টারের দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতেই পালাচ্ছেন মন্ত্রীরা! আশ্চর্য VDO...

Nepal Unrest: বদলের নেপালে পাবলিকের মারের ভয়ে হেলিকপ্টারের দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতেই পালাচ্ছেন মন্ত্রীরা! আশ্চর্য VDO...
Nepal Minister chopper rope: পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে, মন্ত্রীর পরিবারের সদস্যরা একটি হেলিকপ্টারের সাহায্যে এলাকা থেকে পালানোর চেষ্টা করেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে রাজনৈতিক বিদ্রোহে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরিবারের হেলিকপ্টারে ঝুলন্ত অবস্থায় পালানোর ভিডিয়ো নিয়ে তোলপাড়।
রণক্ষেত্র নেপাল। নেপালে এখন অরাজক রাজ। সেনা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও গোলমালের খবর আসছে এখনও। নেপালে তরুণদের বিক্ষোভে উত্খাত হওয়ার পর এখন দেশছাড়া প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। অনেকে বলছেন ফের রাজতন্ত্র ফিরছে নেপালে সম্প্রতি নেপালের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুমিত শ্রেষ্ঠার পরিবারের একটি ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা একটি হেলিকপ্টারের দড়ি ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় বিক্ষোভকারীদের হাত থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন। এই ভিডিয়োটি নেপালের রাজনীতিতে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করেছে এবং রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
হেলিকপ্টারে মন্ত্রী ঝুলছে:
ঘটনাটি ঘটেছিল সম্প্রতি নেপালের একটি প্রত্যন্ত এলাকায়, যেখানে জেন জি ছেলেমেয়েরা, মন্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিলেন। জানা গিয়েছে যে, বিক্ষোভকারীরা মন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের একটি সরকারি প্রকল্পের দুর্নীতির অভিযোগে ঘিরে ধরেছিল। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে, মন্ত্রীর পরিবারের সদস্যরা একটি হেলিকপ্টারের সাহায্যে এলাকা থেকে পালানোর চেষ্টা করেন।
ভাইরাল ভিডিয়ো
ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে যে হেলিকপ্টারটি ভূমি থেকে কয়েক ফুট উপরে ঝুলছে এবং সুমিত শ্রেষ্ঠার পরিবারের সদস্যরা একটি লম্বা দড়ি ধরে ঝুলে আছেন। তাঁরা নিচে থাকা বিক্ষুব্ধ জনতার দিকে চিৎকার করে কিছু বলছেন, কিন্তু তাদের কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। তাদের মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। অন্যদিকে, নিচে থাকা বিক্ষোভকারীরা তাদের দিকে লক্ষ্য করে পাথর এবং অন্যান্য জিনিস ছুঁড়ে মারছে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়ে ওঠে যে, হেলিকপ্টারটিকে দ্রুত উপরে উঠতে হয়, এবং পরিবারের সদস্যরা দড়ি ধরে ঝুলে থাকা অবস্থাতেই উধাও হয়ে যান।
নেপালের রাজনৈতিক অবস্থা:
এই ভিডিয়োটি প্রকাশিত হওয়ার পর নেপালের রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধী দলগুলো সুমিত শ্রেষ্ঠার পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে। তারা অভিযোগ করছে যে এই ঘটনাটি নেপালের রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুর্নীতি এবং অব্যবস্থার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। একটি বিরোধী দলের নেতা বলেন, 'যখন একজন মন্ত্রীর পরিবারকে তাদের নিজেদের জনগণের হাত থেকে বাঁচতে হেলিকপ্টারে ঝুলতে হয়, তখন বুঝতে হবে যে দেশের পরিস্থিতি কতটা খারাপ'।
স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুমিত শ্রেষ্ঠার প্রেস কনফারেন্স
অন্যদিকে, সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে ঘটনাটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং এর সাথে দুর্নীতির কোনো সম্পর্ক নেই। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুমিত শ্রেষ্ঠা একটি প্রেস কনফারেন্সে বলেন যে তার পরিবারের সদস্যরা শুধুমাত্র নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য ওইভাবে পালিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমার পরিবারের সদস্যদের উপর হামলা করা হচ্ছিল। তাদের জীবন হুমকির মুখে ছিল। এই পরিস্থিতিতে তাদের পালানোর চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।'
নেপালের রাজনৈতিক বিতর্ক:
এই ভিডিয়োটি নেপালের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। অনেকেই মন্ত্রীর পরিবারের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, আবার অনেকেই বলছেন যে এই ঘটনাটি নেপালের রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি কালো দিক। অনেকে প্রশ্ন করছেন যে কেন একজন মন্ত্রীর পরিবারকে এইভাবে পালাতে হবে। যদি তারা সত্যিই কোনো দুর্নীতির সাথে জড়িত না থাকে, তাহলে কেন তারা বিক্ষোভকারীদের মোকাবেলা করেননি?
এই ঘটনাটি নেপালের রাজনৈতিক সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে। দেশটি দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দুর্নীতির সাথে লড়াই করছে। এই ভিডিওটি জনগণের মধ্যে সরকারের প্রতি অবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এখন দেখার বিষয় যে সরকার এই পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দেয় এবং সুমিত শ্রেষ্ঠার ভবিষ্যৎ কি হয়।
নেপালের পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত। মন্ত্রীর পরিবারের হেলিকপ্টারে ঝুলন্ত অবস্থায় পালানোর ভিডিয়োটি এখন একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা নেপালের রাজনৈতিক ব্যবস্থার গভীর সংকটের কথা তুলে ধরছে।
