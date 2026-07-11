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ভিয়েতনামে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, সমুদ্রে স্পিডবোট উলটে মৃত ১৫ ভারতীয় পর্যটক: গভীর শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর, কন্ট্রোল রুম খুলল দূতাবাস

Vietnam Speedboat Accident: বিদেশের মাটিতে প্রমোদভ্রমণে গিয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়! ভিয়েতনামের ফু কোক দ্বীপে উল্টে গেল ৩২ জন ভারতীয় পর্যটক বোঝাই স্পিডবোট। দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত অন্তত ১৫ জন ভারতীয়। এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিয়েতনামে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জরুরি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 11, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:42 PM IST
ভিয়েতনামে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, সমুদ্রে স্পিডবোট উলটে মৃত ১৫ ভারতীয় পর্যটক: গভীর শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর, কন্ট্রোল রুম খুলল দূতাবাস
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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