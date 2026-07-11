/ভিয়েতনামে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, সমুদ্রে স্পিডবোট উলটে মৃত ১৫ ভারতীয় পর্যটক: গভীর শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর, কন্ট্রোল রুম খুলল দূতাবাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভিয়েতনামের ফু কোক দ্বীপপুঞ্জের (Phu Quoc Island) কাছে এক মর্মান্তিক স্পিডবোট দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ১৫ জন ভারতীয় পর্যটক। শনিবার দুপুরের এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গোটা দেশ জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার পরই গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের সব ধরনের কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
উত্তাল সমুদ্রের জেরেই কি দুর্ঘটনা?
স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, 'ওশান পার্ল আইল্যান্ড কোম্পানি'-র একটি স্পিডবোটে করে ৩২ জন ভারতীয় পর্যটক এবং ৪ জন ক্রু মেম্বার হোন মে রুত (Hon May Rut) দ্বীপ থেকে আন থোই (An Thoi) বন্দরের দিকে ফিরছিলেন। দুপুর ১টা নাগাদ হোন মে রুত নোয়াই থেকে মাত্র ৪০০ মিটার দূরে আচমকাই স্পিডবোটটি উল্টে যায়। বোট উল্টে যেতেই সমস্ত যাত্রী সমুদ্রের জলে ছিটকে পড়েন। কাছাকাছি থাকা অন্যান্য পর্যটক বোঝাই নৌকাগুলি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করলেও সমুদ্রের প্রবল ঢেউ এবং বোটের ভেতরে বেশ কয়েকজন যাত্রী আটকে পড়ায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয়। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, সমুদ্র অত্যন্ত উত্তাল থাকার কারণেই এই বিপর্যয় ঘটেছে।
তৎপর প্রধানমন্ত্রী ও ভারতীয় দূতাবাস
এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গভীর দুঃখপ্রকাশ করে লেখেন, "ভিয়েতনামের এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত।" তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানান এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।
Extremely saddened to learn about the tragic news of a boat accident involving Indian nationals near Phu Quoc, Vietnam.— Narendra Modi (@narendramodi) July 11, 2026
My sincere condolences to the families who lost their loved ones. My prayers for the early recovery of the injured survivors.
Our Embassy and Consulate are…
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ভিয়েতনামে নিযুক্ত ভারতীয় দূতাবাস ও কনস্যুলেট জেনারেল স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখছে। ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয়দের পরিবারকে তথ্য ও সহায়তা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই হ্যানয় (Hanoi) এবং হো চি মিন সিটিতে (Ho Chi Minh City) বিশেষ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।
আক্রান্তদের পাশে অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রী নারা লোকেশ
এই দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা রয়েছেন বলেই খবর। বিষয়টি জানার পরই দিল্লির অন্ধ্রপ্রদেশ ভবনে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন অন্ধ্রপ্রদেশের আইটি ও শিক্ষামন্ত্রী নারা লোকেশ। তিনি ভিয়েতনামে থাকা ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার এবং কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটক ও তাঁদের পরিবারকে সমস্ত রকমের চিকিৎসা ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন।
ভিয়েতনামের এই ফু কোক অঞ্চলের মে রুত দ্বীপপুঞ্জটি তার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার জল এবং সাদা বালির সৈকতের জন্য পর্যটকদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। শনিবারেও সেখানে রোদ ঝলমলে আবহাওয়া দেখেই পর্যটকরা বোট রাইডে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু সমুদ্রের নিচে লুকিয়ে থাকা চোরাস্রোত ও উত্তাল ঢেউ যে এমন মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে আনবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।
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