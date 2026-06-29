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তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে উত্তাল গোটা প্রদেশ, দফায় দফায় সংঘর্ষ-শাটডাউন, কে এই 'বালোচিস্তানের সিংহী'?

Mahrang Baloch Lioness of Balochistan: বালোচিন্তানের অধিকার আন্দোলনের প্রধান মুখ ডা মাহরাং বালোচ। পেশায় একজন চিকিৎসক মাহরাং, গুম খুন ও বিচারবহির্ভূত হত্যার বিরুদ্ধে বরাবরই সক্রিয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 29, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:12 PM IST
তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে উত্তাল গোটা প্রদেশ, দফায় দফায় সংঘর্ষ-শাটডাউন, কে এই 'বালোচিস্তানের সিংহী'?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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