Zee News Bengali
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Viral IITian Chaiguy: CEO হতে পারিনি, Chaiguy হয়েছি, চাকরি হারিয়ে মার্কিন মুলুকে চা বেচছেন IIT গ্র্যাজুয়েট

Viral IITian Chaiguy: "CEO হতে পারিনি, Chaiguy হয়েছি," চাকরি হারিয়ে মার্কিন মুলুকে চা বেচছেন IIT গ্র্যাজুয়েট

Chaiguy Prabhakar Prasad selling tea in US: " জীবনে এমন কী আছে যা সবসময় আমার সঙ্গে থেকেছে? শহর বদলেছে, সম্পর্ক ভেঙেছে, চাকরি হারিয়েছে— কিন্তু আমি সবসময় নিজের জন্য চা বানিয়েছি।” ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে চাকরি হারানোর পর, লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি চায়ের স্টলে ব্যবসা শুরু করেন প্রভাকর প্রসাদ।   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 10, 2026, 07:20 PM IST
Viral IITian Chaiguy: "CEO হতে পারিনি, Chaiguy হয়েছি," চাকরি হারিয়ে মার্কিন মুলুকে চা বেচছেন IIT গ্র্যাজুয়েট
‘চায়ে গাই’ প্রভাকর প্রসাদ (ছবি সৌজন্যে ইনস্টাগ্রাম)

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একসময় বিহারের রাস্তায় বস্তার নীচেও ঘুমিয়েছেন। আজ সেখান থেকে আমেরিকার রাস্তায় ৭৮০ টাকায় বিক্রি করছেন চা! লে অফ, জব কাট- ইত্যাদি নানাবিধ নামে পরিচিত ছাঁটাইয়ের ধাক্কা সামলে জীবনধারণ করতে শেষে বিদেশের রাস্তায় বেছে নিয়েছেন চা ব্যবসা। আর সেই চা ব্যবসা করেই ভাইরাল আইআইটি গ্র্যাজুয়েট। সোশ্যাল মিডিয়া ইনস্টাগ্রামে যার নাম হয়ে গিয়েছে  'Chaiguy'।

আসল নাম প্রভাকর প্রসাদ। সোশ্যাল মিডিয়ায় 'বিহারি চায়েওয়ালা' বা 'চায়েগাই' নামেই বেশি পরিচিত। জানুয়ারি মাসে তাঁর একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যায়। যে ভিডিয়োতে দেখা যায়, লস অ্যাঞ্জেলসের রাস্তায় তিনি ৮ ডলার মানে প্রায় ৭৮০ টাকা দামে চা বিক্রি করছেন। সম্প্রতি হিউম্যানস অব বম্বেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিহারের একটি ছোট শহর থেকে শুরু করে পরের পরে চাকরি হারানো ও তারপর লস অ্যাঞ্জেলসে সফল চা ব্যবসা গড়ে তোলার নিজের জার্নির কথা শেয়ার করেছেন 'চায়েগাই' প্রভাকর। 

প্রভাকর জানান, বিহারের বারহ শহরে জন্ম তাঁর।  বলেন, “আমার জন্ম গঙ্গার ধারের ছোট শহর বারহে। আমরা খুবই গরিব ছিলাম।” শৈশবের আর্থিক কষ্টের মধ্যে কেটেছে দিন। সেইসব দিন স্মরণ করে 'চায়ে গাই' বলেন, “আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে একটি কম্বলও কেনার সামর্থ্য ছিল না। শীতকালে আমরা ডালের বস্তার নিচে ঘুমাতাম।”

জানান, তাঁর বাবা অনেক ব্যবসা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে সাফল্য পাননি। তবে এত কষ্টের মধ্যেও তাঁর বাবা-মা শিক্ষার উপর জোর দেন। কিন্তু এরপরই জীবনে বড় মোড় আসে যখন তাঁর ভাইকে প্রায় অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বলেন, “এক রাতের মধ্যে আমরা বিহার ছেড়ে ভোপালে চলে যাই। সেই পরিবর্তনটা খুব কঠিন ছিল।”

স্কুলজীবনের লড়াইয়ের কথা স্মরণ করে প্রভাকর বলেন, “বিহার বোর্ডের স্কুল থেকে ইংরেজি মাধ্যম সিবিএসই স্কুলে গিয়ে আমি সাধারণ শব্দও বুঝতাম না। আমার উচ্চারণ নিয়ে সহপাঠীরা হাসাহাসি করত। কিন্তু আমি কঠোর পরিশ্রম করি। শেষ পর্যন্ত আইআইটির স্ক্রিনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।” এই আইআইটিতে ভর্তি হওয়াই তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পড়াশোনা শেষ করে ২০০৮ সালে তিনি প্রথম চাকরি পান। 

কিন্তু সেখানেও তাঁর মন টেকেনি। কর্পোরেট জীবন তাকে টানত না। প্রভাকর বলেন, “কোডিং আমার সেভাবে কখনওই ভালো লাগেনি। আমি জিম করতাম। জিমে বেশি সময় কাটাতে শুরু করি। বডি বিল্ডিংই হয়ে ওঠে আমার প্যাশন।” যারপরই মুম্বই গিয়ে মডেলিংয়ের অডিশন দেওয়া শুরু করেন প্রভাকর। কিন্তু তাঁর কথায়, “বাস্তবটা কিন্তু এত গ্ল্যামারাস ছিল না। অন্ধেরির ছোট ফ্ল্যাট, দীর্ঘ অডিশনের লাইন। আর যা কাজ পাওয়া যায় তাই করা।” 

এর কয়েক বছর পর তিনি বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বলেন, “আমার প্রেমিকা তখন আমেরিকায়। অনেক বছর আমরা লং ডিস্ট্যান্স সম্পর্কে ছিলাম। তাই আমেরিকায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমার ভিসা দু’বার বাতিল হয়। কিন্তু তৃতীয়বার, অবশেষে ২০১৪ সালে আমি টেক্সাসে গিয়ে এমবিএ করতে পারি।” এরপর পরবর্তী এক দশকে তিনি নানা শহরে কাজ বদলেছেন। পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও বহু ধাক্কার মুখে পড়েছেন। শেষে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে চাকরি হারানোর পর, লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি চায়ের স্টলে ব্যবসা শুরু করেন তিনি। 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

প্রভাকর বলে চলেন, “আমি কর্পোরেট চাকরি করেছি, একাধিকবার চাকরি হারিয়েছি। একটি কঠিন ব্রেকআপের মধ্য দিয়েও গিয়েছি। একসময় আমার স্বাস্থ্যেরও মারাত্মক অবনতি হয়। অনেক দিন এমন গেছে, যখন বুঝতেই পারিনি জীবন কোন দিকে যাচ্ছে। এক রাতে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, জীবনে এমন কী আছে যা সবসময় আমার সঙ্গে থেকেছে? তখন এক বন্ধু বলল— চা। শহর বদলেছে, সম্পর্ক ভেঙেছে, চাকরি হারিয়েছে— কিন্তু আমি সবসময় নিজের জন্য চা বানিয়েছি। সেটা আমাকে বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিত।” 

এরপরই ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ছাঁটাইয়ের জেরে চাকরি হারানোর পর চা-এর স্টল দেন। শুরু করেন চা নিয়েই ব্যবসা। খুব কম পুঁজি নিয়ে তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসে ভারতীয় ধাঁচের চা বিক্রি শুরু করেন। আর তাতে সফলও হন। তাঁর কথায়, “ডালের বস্তার নীচে ঘুমানো থেকে আমেরিকায় চা বিক্রি — আমি সিইও হতে পারিনি, কিন্তু ‘চায়ে গাই’ হয়েছি। আর এখন মনে হচ্ছে জীবনে স্থিরতা পেয়েছি।”

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Tags:
ChaiguyIIT graduatePrabhakar Prasadselling tea in US
